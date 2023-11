Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 novembre 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 NOVEMBRE 2023

Lotto, 10eLotto e Superenalotto nuovamente protagonisti con le estrazioni di oggi, sabato 18 novembre 2023. Non si ferma la caccia alla fortuna, che potrebbe assegnare un ricco Jackpot o uno dei premi associati agli altri due giochi più amati dagli italiani. Stiamo per scoprire i numeri vincenti del Lotto, nel frattempo possiamo soffermarci sulle statistiche, come quelle che ci consentono di scoprire i numeri ritardatari del Lotto. In vetta a questa speciale classifica c’è il 2 su Venezia con le sue 146 assenze. Al secondo posto c’è il 78 su Bari che di ritardi ne ha accumulati 138, mentre il 27 su Palermo completa il podio con le sue 110 assenze.

Usciamo dal podio dei ritardatari del Lotto per scoprire un numero centenario al quarto posto: si tratta di 53 su Napoli. A chiudere la top five il 53 su Torino, che invece non si vede da 98 estrazioni. Per quanto riguarda gli ambi più ritardatari delle serie classiche, Agipronews segnala la cadenza 6 su Venezia che manca da 48 turni. Tra le decine, la 20-29 su Firenze è assente ora da 53 estrazioni, invece tra le figure la 3 su Napoli è arrivata a 70 ritardi. Continua il viaggio verso i numeri vincenti con il Superenalotto…

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Sicuramente non vedete l’ora di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, visto che così potete capire se avete vinto o meno. In caso positivo, poi dovrete valutare anche quanto. A tal proposito, vi ricordiamo quanto accaduto nell’estrazione di ieri, la terza della settimana. Non c’è stato alcun “6”, quindi il Jackpot è salito a 19,3 milioni di euro. Ma nel concorso del venerdì è stato centrato un punto “5” da 125.013 euro. La vittoria è stata realizzata a Venezia con una giocata effettuata presso il punto vendita Tabaccheria Balestra Susy situato in Via Bissuola 48, segnala Agipronews.

Ma è stato registrato anche un “4 stella” da 45.794 euro. Sempre in tema di vincite importanti e quote del Superenalotto, non possiamo ignorare le 38 giocate fortunate per il “3 stella”, ognuno dei quali da 3.216,00. Dunque, l’ultimo “6” è quello da 85,1 milioni di euro che è stato centrato recentemente, il 16 novembre 2023, a Rovigo.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Per l’immancabile appuntamento con la Smorfia napoletana, abbiamo deciso di attingere ancora una volta dall’attualità per capire come la tradizione partenopea può aiutarvi e ispirarvi in vista delle estrazioni non solo di Lotto, ma anche di 10eLotto e Superenalotto. Infatti, potete trarre i numeri da giocare, nella speranza che poi si rivelino vincenti. Prendiamo la vicenda di Omar Pedrini, celebre cantautore sopravvissuto a sette operazioni cardiovascolari “per un cuore malandrino”. Nella sua vita c’è sempre stata la musica, ma purtroppo ha trovato spazio anche la paura di morire, che però combatte con grinta e caparbietà.

Passiamo ai numeri della Smorfia. Non possiamo non partire da 90, la paura, e quindi anche dal 17, la sfortuna. C’è pure 73, l’ospedale, e in senso metaforico possiamo citare anche la testa, 34, intesa come mentalità che ha avuto Pedrini nel combattere i suoi problemi di salute, e 56, la caduta, per quanto riguarda le difficoltà affrontate. A completare questo quadro 55, la musica.











