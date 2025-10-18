Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto dei numeri vincenti di oggi sabato 18 ottobre 2025, concorso Sisal n. 167/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

DALLE RUOTE ALLE COMBINAZIONI: LOTTO PROTAGONISTA

L’estrazione di Lotto e 10eLotto sta per regalare emozioni forti e vincite importanti con i suoi numeri vincenti. A tal riguardo, la somma del premio non è condizionata solo ai numeri indovinati, ma varia anche in base alla quantità di numeri scelti e al tipo di giocata effettuata. Nel caso del Lotto, la vincita massima raggiungibile è di 6 milioni di euro, con una giocata di un euro su 5 numeri ma centrando tutti i cinque estratti.

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Sabato 18 Ottobre 2025

Per capire se la vostra giocata è fortunata, avete a disposizione diversi strumenti digitali: ad esempio, basta accedere alla sezione dedicata dell’applicazione My Lotteries o al sito ufficiale del gioco, inserendo il numero seriale riportato sotto il codice a barre dello scontrino per ottenere subito l’esito. Se siete davvero fortunati, dovrete poi occuparvi della riscossione del premio, procedura da completare entro 60 giorni dall’estrazione, con modalità che cambiano proprio in base all’importo. Ora però la parola passa ai numeri vincenti…

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 18 Ottobre 2025

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 167 del 18/10/2025

03-08-11-14-15-21-23-25-32-45-49-54-59-66-67-68-72-79-81-88

Numero Oro: 23

Doppio Oro: 23-3

Extra: 09-13-18-24-27-29-30-34-37-41-73-75-76-84-90

Estrazioni del Lotto n° 167 del 18/10/2025

Ruota Numeri Estratti Bari 23 – 03 – 54 – 34 – 30 Cagliari 49 – 14 – 25 – 09 – 37 Firenze 32 – 45 – 15 – 59 – 29 Genova 03 – 66 – 68 – 90 – 85 Milano 88 – 15 – 21 – 41 – 27 Napoli 79 – 72 – 84 – 27 – 01 Palermo 23 – 03 – 73 – 25 – 04 Roma 11 – 67 – 24 – 13 – 59 Torino 72 – 59 – 84 – 75 – 26 Venezia 81 – 08 – 18 – 76 – 25 Nazionale 58 – 69 – 62 – 17 – 70

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti di oggi, venerdì 17 ottobre 2025

LA DOPPIA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo raccolto anche i numeri vincenti del Superenalotto per fare in modo che le schedine possano essere associato a un risultato chiaro e preciso, ma l’estrazione di oggi si inserisce in un periodo speciale, perché c’è un’iniziativa che mette in palio 200 premi garantiti da 10mila euro ciascuno, per un totale di 2 milioni di euro, proprio con il concorso di oggi. Chi ha convalidato la propria giocata, in ricevitoria o online, ha ricevuto un codice univoco per concorrere ai premi garantiti.

Senza costi aggiuntivi, perché tutto è incluso nella giocata standard, e si può scegliere tra diverse modalità, dalle schedine speciali ai Quick Pick, dalle giocate da esposizione a quelle da app. Dunque, oggi c’è un controllo ulteriore da effettuare, sempre con prudenza e attenzione per evitare distrazioni.

Ultima estrazione Superenalotto n. 167 del 18/10/2025

Combinazione Vincente

82 – 75 – 12 – 13 – 19 – 26

Numero Jolly

50

SUPERSTAR

54

IL SUPERENALOTTO E LE SUE ULTIME QUOTE

Non c’è stato alcun 6 nell’ultima estrazione del Superenalotto, che torna oggi insieme a Lotto e 10eLotto per un nuovo concorso con cui assegnare altri premi tramite i nuovi numeri vincenti. Il sogno del jackpot continua a crescere, visto che il colpo grosso è mancato, infatti il montepremi è salito a 66,3 milioni di euro. Ma la Dea bendata non è rimasta in silenzio: a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e della Brianza, è stato centrato un 5+1 da quasi 400mila euro con una schedina a due pannelli.

Le quote di ieri ci mostrano che non sono mancati altri premi di rilievo: otto giocatori hanno realizzato un 5, portando a casa poco più di 16mila euro ciascuno. Più numerose le vincite di categoria inferiore: ci sono state 655 vincite con il 4 da 200 euro circa, ben 24.041 quelle per il 3 da 16,39 euro e oltre 321 mila 2 premiati con 5 euro.

Anche SuperStar ha distribuito diverse somme interessanti: tre vincite da 20mila euro con il 4 stella, 97 da poco meno di 1.700 euro con il 3 stella, a cui si aggiungono 1.535 schedine fortunate per il 2 stella da 100 euro ciascuno. Ci sono poi 8.027 premi da 10 euro per chi ha centrato un 1 stella e 14.930 vincite da 5 euro nella categoria 0 stella.

I NUMERI CHE MANCANO DAI CONCORSI DEL LOTTO

Dopo l’estrazione di ieri, non sono state aggiornate solo le quote, ma anche le statistiche, come nel caso dei numeri ritardatari del Lotto. In cima alla classifica, ancora una volta, si conferma l’82 sulla ruota Nazionale, che consolida il suo primato con 114 assenze. Un’assenza lunga e ormai da record, ma a completare la top five dei numeri più ritardatari troviamo il 69 sempre su Nazionale e il 42 su Firenze, entrambi fermi da 101 estrazioni.

A seguire il 59 su Palermo, non centenario, perché manca da 95 turni, e l’8 su Cagliari, che invece manca da 91 estrazioni. Non mancano inoltre i ritardi più rilevanti tra le serie classiche: la cadenza 4 su Bari è la più attesa, mancando ormai da 63 turni, mentre tra le decine è la 70-79 su Cagliari a farsi desiderare, assente da 57 estrazioni. Per quanto riguarda le figure, invece, la 7 su Roma manca da 47 turni.

VERSO HALLOWEEN: LA SMORFIA NAPOLETANA

La Smorfia napoletana, con la sua capacità di trasformare sogni ed eventi in numeri, può rappresentare una chiave per leggere in maniera diversa le combinazioni. Prendiamo l’esempio del recente divieto in Spagna di adottare gatti neri ad Halloween, deciso per evitare superstizioni e rituali legati all’occulto.

Nella tradizione partenopea, il gatto corrisponde al numero 3, simbolo di mistero e indipendenza. L’associazione con la sfortuna richiama il 17, mentre l’idea del divieto e della costrizione rimanda al 44, la “prigione”. La dimensione dell’occulto trova spazio nel 77, il “diavolo”, e la paura che accompagna la notte delle streghe si lega al 90.