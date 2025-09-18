Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione numeri vincenti di oggi, giovedì 18 settembre 2025, concorso Sisal n. 149/2025. Ultime notizie, quote e jackpot
Ci prepariamo (e anzi, siamo già pronti!) a una nuovissima serata di – speriamo – ricche estrazioni che ci porteranno al cospetto di tutti i numeri e le combinazioni vincenti di oggi per i 149esimi concorsi annuali di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, sempre carichi a loro volta di tantissimi interessanti premi che, talvolta, possono anche rivelarsi letteralmente milionari: appuntamento, come sempre, fissato per le ore 20 in punto tra queste stesse righe, con una diretta che durerà circa un’ora prima che tutte le estrazioni si chiudano!
La speranza di oggi (e in realtà anche di tutte le altre serata simili!) è che la Dea Bendata replichi quanto accaduto lo scorso martedì 16 settembre 2025 quando abbiamo visto assegnare più di 32 milioni di euro complessivi: particolarmente interessante in questo computo quell’incredibile colpo da 120mila euro messo a segno grazie al 10eLotto e alla combinazione “9” centrata da un giocatore di Latina; ma non è stato certamente da meno neppure il premio più alto vinto del Lotto, pari a poco più di 43mila euro che sono stati assegnati a un giocatore di Verbano-Cusio-Ossola.
TUTTI GLI ULTIMI PREMI DEL SUPERENALOTTO E IL JACKPOT DI OGGI: COSA ASPETTARSI QUESTA SERA
È ammontato, invece, a poco meno di 4 milioni (precisamente 3 milioni e 924mila) euro il totale dei premi vinti martedì nel Superenalotto, con la pesante assenza – ormai continuativa da troppo tempo – del jackpot milionario: se da un lato quest’ultimo oggi è arrivato al valore (certamente incredibile) di ben 52,6 milioni di euro; dall’altro siamo certi che i 6 fortunati vincitori che si sono portati a casa poco meno di 28mila euro l’uno nell’ultimo concorso non siano rimasti delusi dalla loro vittoria, assieme agli altri tre che ne hanno vinti quasi 22mila, sempre – ovviamente – per ognuno di loro!
IL COMPLEANNO E L’ONOMASTICO PONTIFICIO PROTAGONISTI DELLA SMORFIA NAPOLETANA DI OGGI
Abbiamo – infine – scelto di dedicare la Smorfia Napoletana di oggi e tutti i suoi numeri consigliati per le vostre (speriamo!) ricche schedine, alla doppia ricorrenza che ha celebrato in questi giorni il nuovo Pontefice: infatti, Papa Leone XIV (con il 58, il 42 e il 14 che sono i primi numeri odierni smorfieschi) lo scorso 14 settembre (18) ha festeggiato il suo 70esimo (ecco un altro numero) compleanno (44), primo sul trono (60) di San Pietro (7); mentre ieri (e il 17 è un altro numero) ha festeggiato (82) anche l’onomastico (69) essendo nato con il nome Robert, in italiano – ovviamente – Roberto!