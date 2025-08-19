Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 19 agosto 2025, concorso Sisal n. 132/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Proseguiamo in questa frenetica (e speriamo anche particolarmente ricca!) settimana di agosto che ci sta regalando la bellezza di cinque differenti appuntamenti con il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto che tra ieri e sabato si prenderanno solamente una piccolissima pausa nella giornata di domani: oggi, invece, potremo dedicarci all’ormai noto e fisso appuntamento del martedì, caratterizzato dai consueti orari tra le 19:30 che segneranno la chiusura della finestra di gioco, le 20:00 che daranno il via ai sorteggi milionari e le 21:00 che vi permetteranno di scoprire tutti i numeri estratti!

Naturalmente il concorso di ieri, lunedì 18 agosto 2025, pur essendo – forse – leggermente meno partecipato per via della sua “eccezionalità”, ha già regalato importantissime emozioni a migliaia e migliaia di giocatori (o meglio, vincitori) come nel caso di quel doppio bottino da 50mila euro messo a segno contemporaneamente nel Lotto e nel 10eLotto da due differenti giocatori, uno bergamasco e l’altro sondriese; con un totale che per i due giochi ha superato agilmente i 19,3 milioni di euro, 4,7 nel primo e 14,6 nel secondo!

Superenalotto n. 132 del 19/8/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 132 del 19/8/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 132 del 19/8/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

NON SI È ANCORA FERMATA LA CRESCITA DEL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: SUPERATI I 40 MILIONI

Interessante – pur piazzandosi sotto si loro due colleghi – anche l’esito del concorso di ieri del Superenalotto che ha spartito tra migliaia di giocatori un totale di oltre 2,4 milioni di euro toccando un picco massimo di 37.418 euro con un singolo premio, vinto dai 3 fortunati che hanno indovinato la quasi totalità dei numeri scelti ieri sera dalla Dea Bendata: resta, invece, a livelli altissimi – a potenziale beneficio di tutti i giocatori che compileranno oggi le loro schedine – il jackpot riservato a chi mette a segno un difficilissimo “6”, pari all’incredibile cifra di 40,1 milioni di euro!

ADDIO A PIPPO BAUDO: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA COLLEGATI AL “RE” DELLA TELEVISIONE

Con gli occhi puntati sul jackpot e sui tantissimi altri premi che potreste riuscire a vincere in serata, vogliamo rinnovare ancora una volta il nostro simpatico appuntamento con la Smorfia Napoletana, che oggi abbiamo deciso di dedicare a una notizia che – purtroppo – è tutt’altro che divertente: molti, ovviamente, avranno capito che il riferimento è alla triste morte (14) di Pippo Baudo, personaggio (28) chiave per la storia della televisione (32) italiana che ha contribuito a plasmare con la sua conduzione (10) che ha attraverso i decenni; aggiungendo al computo anche numeri come 7-6-36 (la fata di nascita), 16-8-25 (quella di morte), 13 (il numero record di Festival di Sanremo condotti) o 27 (associato al “bacio”, con cui accoglieva gli ospiti sui palchi e nelle trasmissioni).