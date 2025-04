I NUMERI VINCENTI DEL LOTTO E DEL 10ELOTTO: VIA ALL’ESTRAZIONE DI SABATO 19 APRILE 2025

Dopo esserci dedicati al Superenalotto – e ricordate sempre che i numeri estratti dalla Dea Bendata sono già stati pubblicati nelle righe successive a queste -, possiamo rivolgerci al Lotto e al 10eLotto che sono prontissimi a chiudere questa ennesima settimana di concorsi prima della loro consueta pausa che durerà fino al prossimo martedì 22 aprile; il tutto con gli immancabili premi ad attendere i più fortunati tra voi carissimi lettori!

Anche in questo caso non vogliamo rubarvi troppo tempo e limitandoci ad invitarvi a controllare sempre con la massima cura i numeri estratti per evitare ogni possibile distrazione, vi lasciamo subito ai numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto: buona fortuna carissimi lettori e appuntamento a martedì!

Estrazione 10eLotto n° 63 del 19/4/2025

06 – 07 – 11 – 17 – 18 – 25 – 36 – 38 – 51 – 54 – 61 – 67 – 68 – 69 – 73 – 74 – 75 – 77 – 80 – 82

Numero Oro: 7

Doppio Oro: 7 – 69

Extra: 02 – 03 – 13 – 21 – 24 – 27 – 33 – 44 – 46 – 55 – 57 – 72 – 85 – 86 – 87

Estrazioni del Lotto n° 63 del 19/4/2025

Ruota Numeri BARI 07 – 69 – 74 – 13 – 55 CAGLIARI 17 – 61 – 18 – 27 – 51 FIRENZE 68 – 11 – 25 – 55 – 24 GENOVA 61 – 67 – 06 – 21 – 46 MILANO 07 – 54 – 03 – 44 – 87 NAPOLI 38 – 73 – 33 – 02 – 09 PALERMO 36 – 82 – 85 – 86 – 54 ROMA 80 – 36 – 24 – 57 – 82 TORINO 77 – 51 – 75 – 72 – 76 VENEZIA 54 – 75 – 68 – 17 – 04 NAZIONALE 47 – 88 – 74 – 54 – 40

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori)

L’ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO DI OGGI: ECCO I NUMERI VINCENTI IN VISTA DEL JACKPOT

È arrivato il momento di tornare a parlare di concorsi con le ore 20:00 che – puntualissime come ogni giorno – ci hanno permesso di scoprire i numeri vincenti di oggi del Superenalotto che proprio in questi minuti potrebbero rendervi i fortunatissimi proprietari di quell’ambitissimo jackpot dal valore incredibile di 21,9 milioni di euro; il tutto senza mai dimenticare che esistono anche numerosi altri premi decisamente interessanti per le varie combinazioni inferiori alla sestina!

Dato che il tempo scorre ed è anche il caso di riposarsi un po’ dopo questa lunga settimana lavorativa in vista dei tanti impegni di domani, vi vogliamo solo più augurare buona fortuna e lasciarvi immediatamente a numeri vincenti di oggi – ovviamente sabato 19 aprile 2025 – del Superenalotto: eccoveli!

Ultima estrazione Superenalotto n. 63 del 19/04/2025

Combinazione Vincente

54 – 8 – 62 – 51 – 69 – 32

Numero Jolly

18

SUPERSTAR

30

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Ponti agli ultimissimi concorsi di questa settimana pasquale di Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Speriamo che la risposta sia affermativa e che siate solamente in attesa di scoprire tutti i numerini vincenti che verranno estratti alle ore 20 in punto di questa sera, ma nel caso in cui fosse negativa allora non preoccupatevi perché avrete sicuramente almeno fino alle ore 19:30 per prepararvi scegliendo le vostre combinazioni fortunate di oggi con le quali dovrete compilare – come sempre – le apposite schedine da sempre dedicate a questi amatissimi concorsi; il tutto – naturalmente – con l’obbiettivo ultimo di portarvi a casa uno dei ricchissimi premi e jackpot in palio!

Proprio rivolgendoci a voi che siete ancora nella fase preparatoria dei concorsi e che state cercando qualche numero potenzialmente fortunato per compilare le vostre schedine, vi invitiamo a seguirci alla scoperta dell’elenco dei numeri e delle cifre che da più tempo sono assenti dai sorteggi serali: nel Lotto – infatti – sono esattamente 35 settimane (per un totale di 140 concorsi successivi) che non vediamo uscire il 58 sulla ruota di Napoli, mentre al contempo che il trio 73-Napoli, 27-Palermo e 69-Nazionale ha registrato più di 100 assenze consecutive.

TORNA L’ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO: I NUMERI SFORTUNATI E IL JACKPOT DI OGGI

Particolarmente utili per la vostre schedine potrebbero essere anche i numeri sfortunati del Superenalotto dato che – e siamo certi moltissimi ne siano ovviamente al corrente – tra i tre questo concorso è quello che potrebbe garantirvi la vincita più alta: il riferimento ovviamente al jackpot che vi porterete a casa nel caso in cui riusciate a mettere le mani su tutti e sei i numeri estratti questa sera che vale la bellezza di 21,9 milioni di euro; mentre tornano ai numeri sfortunati vi diciamo che qui a guidare la classifica è il 67 attualmente assenta da un totale di 76 concorsi consecutivi, seguito – sempre a più di 70 assenze – dal 61 e dal 78.

L’ULTIMA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA ALLA SETTIMANA SANTA: I NUMERI FORTUNATI DI OGGI

Avviandoci alla fine di questo articolo dedicato ai concorsi e al Superenalotto, non possiamo che rivolgerci (come sempre facciamo!) alla Smorfia Napoletana che questa settimana abbiamo sempre dedicato alle varie ricorrenze e festività che anticipano la Pasqua che si celebrerà – ovviamente – domani: oggi naturalmente tocca al Sabato (43) Santo (6) in cui si commemora il mistero (17) della discesa negli inferi (44) di Gesù (33) dopo la morte (21) in Croce (3) e poco prima dell’attesissima resurrezione (62) al centro della Pasqua (52) di domani!