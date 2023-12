Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 19 dicembre 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 DICEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, martedì 19 dicembre 2023, si aprirà una nuova settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che mettono in palio i loro ricchissimi premi e jackpot in ben quattro occasioni distinte! Oltre ad oggi, infatti, si terranno anche nuove estrazioni nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, e chissà che sotto le feste la Dea Bendata non si riveli più generosa del solito, facendo alcuni ottimi regali a qualche fortunato giocatore!

E parlando proprio di regali, e premi, per farci un’idea delle cifre in palio nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto, possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello di sabato 16 dicembre. Partendo dal Lotto, il premio più alto assegnato è valso 51.750 euro ad un giocatore di La Spezia, seguito dai 31.375 euro vinti a Monteroni di Lecce (Lecce). A Giugliano in Campania (Napoli), invece, è stato vinto il terzo premio più alto della giornata, dal valore di 14mila euro.

Messo da parte il Lotto, prima di passare al Superenalotto e al suo ricco jackpot, recuperiamoSuperenalotto anche le quote del 10eLotto, che nella giornata di sabato ha assegnato un premio da ben 100mila euro ad un fortunatissimo giocatore di Cantù (Como) che ha centrato un “8 Doppio Oro”. Secondo posto del podio, invece, per i 10mila euro vinti a Roma con un “6”, mentre la classifica si chiude con gli 8mila assegnati al giocatore di San Cesareo (Roma) che ha centrato un “7 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, dopo le quote del Lotto e del 10eLotto, spetta al Superenalotto che mette in palio il premio massimo più alto tra i tre giochi. Questo, inoltre, varia in base al fatto che nell’ultima estrazione quale giocatore abbia centrato, o meno, tutti e 6 i numeri vincenti, e dato che nella giornata di sabato nessuno ci è riuscito, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 33,7 milioni di euro! Sabato, dunque, nessun punto da “6”, ma un fortunato giocatore è riuscito a centrare i punti da “5”, portandosi a casa la bellezza di 106.164,15 euro. Da segnalare anche i 24.578 euro vinti dai due giocatori che hanno indovinato 4 numeri con l’opzione “Stella”, e i 1.941 euro vinti da 77 giocatori con i punti “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Si tratta di una domanda che quasi certamente in molti si saranno posti almeno una volta, sognando un giorno di riuscire a mettere le mani su di un qualche ricco bottino. Il nostro consiglio è sempre quello di pensare prima, ovviamente, alle proprie esigenze, per poi utilizzare parte del budget per finanziare un progetto in cerca di fondi.

Dalla piattaforma KickStarter si potrebbe optare per il progetto TempoFlow, che consiste in un particolare ed innovativo orologio da tavolo. A differenza degli orologi tradizionali, non ha alcun tipo di lancetta, ma sono alcune palline di acciaio a segnare, in degli appositi canalini, ore e minuti. Con il passare del tempo altre palline verranno aggiunte nei canali da un meccanismo automatico. Un oggetto, insomma, decisamente particolare oltre che poco ingombrante, dato che può essere anche appeso al muro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Indecisi sui numeri con cui compilare le schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Niente paura perché, fortunatamente, si può ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con la quale si possono tradurre in numeri i sogni, ma che funziona anche con le notizie o i racconti. Per fare un esempio, prendiamo l’attesissima finale di Sanremo Giovani, competizione musicale “secondaria” rispetto al classico Festival che incorona il più talentuoso tra 12 giovani cantanti, permettendo ai primi tre classificati di partecipare all’edizione 2024 del festival. Dalla Smorfia potremmo ricavare l’11 che è il concorso, ma anche il 55 per la musica. Similmente, il 45 è il cantante, mentre l’84 il festival ed, infine, il 62 è la televisione con cui si potrà seguire il concorso.

