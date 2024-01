Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10elotto: 19 gennaio 2024, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 GENNAIO 2024

Tutto è pronto anche oggi, venerdì 19 gennaio 2024, per i nuovi concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i giochi che ogni settimana mettono in palio ricchissimi premi e jackpot in quattro, imperdibili, appuntamenti! Quella odierna, infatti, è solamente la terza delle estrazioni settimanali, dopo quelle che si sono già tenute nelle giornate di martedì e di giovedì e che si ripeterà per l’ultima volta domani, ovvero sabato!

Proprio a proposito dei ricchi premi in palio nelle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, per farci un’idea di quanto potrebbero valere, possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, quello di ieri, giovedì 18 gennaio. Nel Lotto, partendo dal gioco ‘principale’, il premio più alto di ieri valeva ben 61.264 euro, vinti da un fortunato giocatore di Pelago (Firenze). Segue, poi, il premio da 23 mila euro vinto a Monopoli (Bari), mentre la top 3 della giornata si chiude con i due premi da 22.500 euro vinti a Chiaravalle (Ancona) e a Napoli.

Seppur il Lotto sia il principale tra i tre giochi, una doverosa parentesi spetta anche al 10eLotto, i cui premi sono comunque veramente molto ricchi, prima di lasciare lo spazio che merita al Superenalotto e al suo jackpot! Il premio più alto di ieri, nello specifico, è stato assegnato ad un fortunatissimo giocatore di Furci Siculo (Messina) che indovinando la sequenza da “9 Doppio Oro” si è portato a casa ben 100 mila euro! Da segnalare, tuttavia, anche i 50 mila euro assegnati al giocatore di Albizzate (Varese) che ha indovinato i punti “9 Oro”, mentre sicuramente avrà esultato anche il giocatore che ne ha vinti 18 mila a Crevalcore (Bologna), con 7 numeri vincenti.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo le quote del Lotto e del 10eLotto, possiamo ora dedicarci al Superenalotto, che in ognuno dei quattro appuntamenti settimanali mette in palio il premio complessivamente più alto! Questo, lo ricordiamo, varia in base al fatto che nell’estrazione precedente sia stato o meno vinto e dato che ieri, nuovamente, nessuno è riuscito ad indovinare tutti e 6 i numeri fortunati, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 47,7 milioni di euro! Seppur nessuno abbia indovinato tutti e 6 i numeri ieri, hanno sicuramente festeggiato i due giocatori che sono riusciti, centrandone 5, a portarsi a casa ben 96.125,93 euro l’uno! Segnaliamo, poi, anche i 3.647 euro che sono stati vinti dai 67 giocatori che hanno indovinato i punti “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Molti giocatori, fantasticando sul giorno in cui riusciranno finalmente a portarsi a casa un qualche ricchissimo bottino, potrebbero chiedersi come investire il jackpot del Superenalotto, oppure anche un qualche consistente premio di Lotto e 10eLotto. Nel caso, il nostro consiglio è sempre quello di pensare prima, ovviamente, alle proprie esigenze, togliendosi anche magari un paio di sfizi, per poi utilizzare parte del budget per finanziare un progetto in cerca di fondi.

Attingendo alla piattaforma KickStarter, tra i tanti progetti, si potrebbe optare per KUKU Maker. Si tratta, a conti fatti, di una macchinetta per il caffè che funziona, come quelle del bar, con i chicchi polverizzati. La sua particolarità, tuttavia, è che oltre a realizzare bevande calde (tra caffè espresso, stile italiano o americano), funziona anche con l’acqua fredda, restituendo ovviamente bevande fredde. Inoltre, permette anche di regolare l’intensità del caffè che andremo ad ottenere, tra lungo, leggero, ristretto o intenso.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Infine, se qualche giocatore fosse indeciso sui numeri su cui puntare nella propria scommessa di Lotto, 10eLotto o Superenalotto, ricordiamo che esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana. Questo, infatti, permette di ottenere dei numeri partendo da un sogno, ma anche da notizie, associandoli alle singole parole che compongono il racconto. Per esempio, prendiamo il recentemente arrivo, in Russia, dell’epifania ortodossa, che viene celebrata, alla sua vigilia, con un bagno nell’acqua fredda, rito ortodosso tradizionale che ricorda il battesimo. Dalla Smorfia potremmo ottenere il 45 o anche il 6, che rappresentano rispettivamente befana ed epifania, ma anche il 18 che è sia l’acqua che il bagno. Similmente, il 70 è l’acqua fredda, mentre il 32 il freddo ed, ancora, il 17 il rito e l’85 il battesimo.











