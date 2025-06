Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, giovedì 19 giugno 2025, concorso Sisal n. 97/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Nella speranza che siate pronti per un nuovo appuntamento con Lotto, 10eLotto e Superenalotto che si terrà, ovviamente, nella serata di oggi – giovedì 19 giugno 2025 – possiamo addentrarci a pienissimo titolo in questo nostro consueto viaggio che ci accompagnerà da questo momento fino alle ore 20 in punto che rappresentano l’ufficiale giro di boa tra l’attesa e il desiderio e l’effettiva scoperta di tutti i numeri vincenti e degli eventuali premi che potreste essere riusciti a incassare con le vostre (speriamo!) fortunate scommesse.

Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, giovedì 19 giugno 2025

Dato che siamo certi che moltissimi tra voi cari lettori siano curiosi dei premi che potreste riuscire a portarvi a casa grazie alle vostre schedine, ci teniamo – come d’altronde sempre facciamo – a dirvi che nella giornata di martedì scorso il 10eLotto ha regalato un incredibile bottino dal valore di 250mila euro esatti: il fortunato vincitore è un giocatore di Torino che è riuscito a mettere a centrare ben 9 dei 10 numeri vincenti e anche il sempre ricchissimo numerino “Oro”.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 19 giugno 2025: numeri vincenti e simboli

Dall’altra parte, il secondo posto del podio di martedì scorso è occupato dall’immancabile Lotto che è riuscito ad assegnate un bottino dal valore di oltre 62mila euro a un giocatore bergamasco – e precisamente del comune di Gromo -, aggiudicandosi per pochissimo anche il secondo posto grazie a un altro giocatore di Torino (non sappiamo se effettivamente sia lo stesso del 10eLotto) che se n’è portati a casa esattamente 28mila e 500 con la su schedina fortunata!

Superenalotto n. 97 del 19/6/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 97 del 19/6/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 17 Giugno 2025

Estrazioni del Lotto n° 97 del 19/6/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

CIFRA TONDA PER IL JACKPOT DI OGGI: QUANTO VALE E I PREMI DI MARTEDÌ SCORSO

Ancora una volta, invece, assente il jackpot del Superenalotto dall’estrazione di martedì 17 giugno 2025 con nessuno dei tantissimi vincitori (ci torneremo a breve) che ha messo a sempre il sempre ambitissimo “6”, ovvero l’intera combinazione estratta: non a caso, oggi il bottino milionario è arrivato al valore di 15 milioni di euro tondi, con l’ultima vincita milionaria che risale ormai a poco meno di un mese fa – era il 22 maggio – quando il premio superò di poco i 35,4 milioni.

Visto che li abbiamo nominati, vale la pena ricordarvi (o magari farvi sapere, nel caso in cui ne siate completamente ignari) che martedì il pool di fortunati contava esattamente 547mila e 836 vincitori per un totale di oltre 3,6 milioni vinti: il gruppo più folto tra loro – poco più della metà del totale – ha vinto poco più di 5 euro; mentre sono stati in due ad aggiudicarsene più di 39mila, seguiti nella top 2 da altri 13 fortunati che si sono fermati a poco più di 12mila euro l’uno.

OGGI AL SECONDA PROVA DELLA MATURITÀ 2025: I NUMERINI FORTUNATI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Messe da parte le vincite e le cifre fortunate, prima di salutarci e darci appuntamento alle ore 20:00 per i numeri vincenti di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, vogliamo rinnovare il sempre simpatico appuntamento con la Smorfia Napoletana: ovviamente – peraltro seguendo quanto già fatto lo scorso martedì – oggi la notizia che abbiamo selezionato per voi ci rimanda all’esame (8) della Maturità (47) che più di 500mila studenti (57) e studentesse (27) della quinta (5) superiore (79) stanno affrontando in queste ore, con la giornata di oggi che li ha portati al cospetto della Seconda (2) prova (30) basata sulla materia d’indirizzo.