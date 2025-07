Lotto, 10eLotto e Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, sabato 19 luglio 2025, concorso Sisal n. 115/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Dal Lotto al Superenalotto, senza dimenticare il 10eLotto: nuova giornata di estrazioni oggi, sabato 19 luglio 2025, per una serata che si preannuncia calda per i tanti che decidono di tentare la fortuna. Tanti i numeri vincenti da raccogliere, ma per il momento c’è da soffermarsi su altre combinazioni, quelle che danno vita alle statistiche, come i ritardatari del gioco delle ruote.

Al primo posto di questa graduatoria troviamo il 26 su Firenze, che non si vede da 131 concorsi. Sono 116 le assenze per quanto riguarda il 24 su Nazionale, mentre il 49 su Firenze completa il podio con i suoi 112 ritardi.

Alle sue spalle ci sono altri due centenari che completano la top five. Al quarto posto, infatti, c’è 35 su Roma che non si vede da 108 estrazioni, sono 104 invece per il 74 su Milano.

Ma tutto potrebbe cambiare tra non molto, con l’uscita dei nuovi numeri vincenti che porteranno con sé anche ricche vincite.

Superenalotto n. 115 del 19/7/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 115 del 19/7/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 115 del 19/7/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

LE ULTIME VINCITE E IL NUOVO RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Non c’è stato alcun “6” nell’estrazione del Superenalotto di ieri, la terza della settimana, così il Jackpot ha proseguito la sua crescita arrivando a quota 28,1 milioni di euro. La fortuna, però, ha premiato quattro giocatori che hanno centrato il “5”, portando a casa 30.310,15 euro ciascuno. Da segnalare anche due “4 Stella” da 41.250 euro. Per il resto, sono stati assegnati 331 premi da 412,50 euro per chi ha fatto “4”, 12.325 vincite da 31,22 euro per i “3” e 193.862 premi da 5,95 euro per i “2”.

Tra le categorie con Superstar, 55 giocatori hanno vinto 3.122 euro con il “3 Stella”, 1.128 fortunati hanno preso 100 euro con il “2 Stella”, 8.480 persone hanno incassato 10 euro con l’“1 Stella” e infine 19.932 premi da 5 euro con lo “0 Stella”. Stasera riparte la caccia al 6, che manca da fine maggio, quando sono stati vinti 35,4 milioni di euro con una giocata effettuata a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Ora l’attesa riparte, insieme alla voglia di vincere.

LA SMORFIA NAPOLETANA E LA DISAVVENTURA DI KATY PERRY

L’attualità ci stimola a sottoporre al vaglio della Smorfia napoletana una disavventura capitata a Katy Perry, protagonista suo malgrado di un momento di grande paura durante il suo concerto a San Francisco, perché c’è stato un imprevisto alla scenografia. Infatti, l’artista stava volando sul pubblico, grazie a una farfalla gigantesca e luminosa, cantando la sua canzone Roar, quando all’improvviso è rimasta per alcuni secondi in bilico, ma i tecnici sono intervenuti rapidamente.

Ecco, la tradizione partenopea può trasformare questo episodio in numeri da giocare: ad esempio, il 40 richiama la farfalla, il 13 può essere associato al rischio corso dalla cantante, il 17 per la sfortuna, 90 per la paura, mentre 47 per il ruggito nella canzone e l’82 legato al volo sospeso. Questo è un esempio di combinazione con la quale potete affidarvi al destino nell’estrazione odierna del Lotto o del Superenalotto.