Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 19 marzo 2024: quote e numeri vincenti

Speriamo di avere un qualche regalo per la festa del papà dalle estrazioni di oggi. L’inizio di nuovo martedì significa, come ogni settimana, che è arrivato il momento dei nuovi concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che nella serata di oggi, 19 marzo 2024, regaleranno ricchissimi premi ai tanti giocatori che sfideranno la Dea Bendata! Si apre, così, un nuovo ciclo settimanale, che si costituirà complessivamente di quattro estrazioni differenti, con i prossimi appuntamenti fissati per le giornate di giovedì, venerdì e sabato.

Per conoscere i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà attendere fino a questa sera, quando verranno simbolicamente incoronati i vincitori. I premi in palio nei tre concorsi sono piuttosto variabili e dipendono oltre che dalla quantità di numeri indovinati, anche dalla scommessa fatta dal giocatore. Per esempio, nel Lotto di sabato 23 marzo 2024, dieci differenti giocatori hanno indovinato la stessa combinazione (6-10-37-62 su Genova), vincendo cifre comprese tra 376.500 euro, che peraltro è la vincita più alta del 2024, segnata a Bellizzi (Salerno) e 124.750 euro, vinti a Castell’Arquato (Piacenza)

Lo stesso discorso fatto per il Lotto si applica anche al 10eLotto, mentre non vale per il Superenalotto, che a differenza dei suoi ‘colleghi’ prevede una sola puntata possibile. Soffermandoci, però, proprio sul 10eLotto, sabato il premio più alto consisteva in 20mila euro, centrati grazie alla sequenza da “8 Doppio Oro” a Cavaion Veronese (Verona). Complessivamente, nei loro ultimi concorsi Lotto e 10eLotto hanno distribuito, rispettivamente, 15,7 milioni e 13,4 milioni di euro.

IL JACKPOT DI OGGI SALE ANCORA: VALE 77 MILIONI DI EURO!

E per quanto riguarda il Superenalotto? Partiamo dal sottolineare che nell’ultima estrazione, nuovamente quella di sabato scorso, nessun giocatore è riuscito a centrare tutti e 6 i numeri vincenti e, di conseguenza, oggi il jackpot vale ben 77 milioni di euro! Nonostante questo, però, sabato sono stati distribuiti complessivamente 4,3 milioni di euro a tutti i giocatori che sono riusciti a centrare alcuni tra i numeri della sestina.

Per esempio, grazie a 5 numeri indovinati, 12 giocatori hanno vinto 17.534,65 euro l’uno, mentre sono stati quasi 360mila coloro che ne hanno vinti 5,57 grazie alla sequenza da “2”. Più rilevanti, invece, i premi vinti nel Superenalotto con la categoria “SuperStar”, come per esempio i 32.317 portati a casa dagli unici due fortunati che sono riusciti ad indovinare la sequenza “4 Stella”. Altri 2.798, invece, sono stati vinti dai 105 fortunati che hanno centrato i punti “3 Stella”.

I NUMERI DEDICATI ALLA FESTA DEL PAPÀ: DIAMO UN OCCHIO ALLA SMORFIA NAPOLETANA

Cosa fare, però, se ci si rendesse conto durante la compilazione della schedina di Lotto, 10eLotto o Superenalotto di non riuscire a scegliere tutti o parte dei numeri fortunati? La risposta è semplice, perché nel caso si potrebbe ricorrere alla Smorfia Napoletana, che è un sistema originario di Napoli e pensato appositamente per il Lotto, che permette di ‘convertire’ i propri sogni in numeri su cui scommettere.

La Smorfia Napoletana, tuttavia, si adatta facilmente anche alle notizie o ai racconti e, tanto per fare un esempio e comprendere meglio come funziona il sistema, possiamo partire dal fatto che oggi cada la Festa del papà. Potremmo, dunque, ottenere dalla Smorfia, sicuramente, il 9 che è il papà, ma anche il 2, oppure il 3, rispettivamente la festa e la ricorrenza. Il 50, invece, è il figlio, mentre il 56 l’augurio che oggi deve ricordarsi di fare a suo padre. Prendendola più alla larga, invece, il 18 rappresenta la festa di famiglia, mentre il 29 è il padre con i suoi bambini. Così, in brevissimo tempo, avremmo ottenuto facilmente 5 numeri che possono tornare utili per le scommesse di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.

