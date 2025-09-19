Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto numeri vincenti di oggi, venerdì 19 settembre 2025, concorso Sisal n. 150/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

L’APPUNTAMENTO DI OGGI CON IL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI IN VISTA DEL JACKPOT

Sono le ore 20 e si è aperta definitivamente e ufficialmente la corsa di oggi, venerdì 19 settembre 2025, tra i numeri vincenti con il Superenalotto che storicamente è il primo a fare la sua comparsa in attesa che si unisca anche il concorso lottifero, impegnato proprio in questo momento nel viaggio tra le sue undici ruote che approfondiremo in un secondo momento; ovviamente tra queste stesse righe!

Ora la vostra attenzione deve essere posta sui 53,2 milioni di euro in palio in quest’altro concorso e per i quali vi servirà aver indovinato tutti e sei i numeri vincenti di oggi del Superenalotto: eccoveli e buona fortuna!

Superenalotto n. 150 del 19/09/2025

Combinazione Vincente

78 – 23- 31 – 16 – 11 – 49

Numero Jolly

63

Superstar

13

—

È nuovamente temo, oggi, del Lotto che in questa serata di venerdì 19 settembre 2025 (non che sia una novità!) sarà accompagnato anche dal Superenalotto e dall’immancabile appuntamento con il 10eLotto per un totale di tre differenti occasioni in cui tutti voi carissimi lettori che lo desiderate, potrete provate a portarvi a casa un ricchissimo premio semplicemente compilando le schedine con una serie di numeri che ritenete possano essere i protagonisti dei sorteggi serali!

Le tre estrazioni si terranno tutte in rapida successione a partire dalle ore 20 di questa sera e nel frattempo – visto che siete qui con noi ad aspettare la Dea Bendata – possiamo dirvi che ieri sera tra Lotto e 10eLotto il colpo più interessante messo a segno da un giocatore gli ha garantito la bellezza di 50mila euro di premio con nove dei dieci numeri vincenti del secondo concorso, l’opzione “Oro” e solamente 3 euro scommessi; mentre nel concorso con le undici ruote nazionali, fortunato è stato quel giocatore di Benevento che di euro se n’è portati a casa pochi più di 25mila!

I PREMI DI IERI DEL SUPERENALOTTO E IL JACKPOT IN PALIO OGGI: ECCO QUANTO POTRESTE VINCERE

Nel frattempo, sempre questa sera il Superenalotto metterà in palio nuovamente un jackpot veramente molto interessante perché ieri sera nessuno tra tutti coloro che hanno compilato una o più schedine è riuscito a mettere a segno un “sei”, con un valore che oggi è pari alla bellezza di 53,2 milioni di euro che potreste vincere con una puntata pari ad appena 2: tra i premi, però, restano particolarmente interessanti anche gli altri associati alle combinazioni minori, tanto che ieri sera cinque numeri sono valsi quasi 163mila euro a un fortunato giocatore (o meglio, vincitore) e quattro con il SuperStar altri 53mila euro!

—

Estrazione 10eLotto n° 150 del 19/09/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 150 del 19/09/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

OGGI È SAN GENNARO: LA LIQUEFAZIONE DEL SANGUE VISTA DALLA SMORFIA NAPOLETANA

Visto che della città partenopea si parla e che oggi è una giornata particolarmente importante e significativa per i cittadini partenopei, per i consigli di oggi sui numeri da parte della Smorfia Napoletana non possiamo che guardare al patrono cittadino: proprio il 17 settembre (e il 17 e il 9 possono già essere considerati due numeri), infatti, si celebra San Gennaro (19), patrono di Napoli (10) e legato alla sempre seguitissima tradizione della liquefazione (68) del sangue (18) considerata – se avviene – di buon auspicio per la città e proprio oggi si è ripetuto il miracolo (66)!