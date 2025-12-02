Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi martedì 2 dicembre 2025, concorso Sisal n.192/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LOTTO E 10ELOTTO: LE ESTRAZIONI E I NUMERI VINCENTI DI OGGI, CON TUTTI I PREMI IN PALIO

Se da un lato abbiamo già concluso il viaggio tra i numerini superenalottiferi (che, come sempre, potete recuperare qualche riga più in basso in questo stesso articolo!), dall’altro a molti tra voi manca ancora l’ultimissima verifica relativa alle schedine del Lotto e del 10eLotto con i numeri che – naturalmente – da poco sono stati sorteggiati e annunciati, pronti a trasformarsi in ricchi premi!

Prima di procedere, vi ricordiamo sempre l’importanza di stare attenti e concentrati in questa delicata fase della serata; ma senza sottrarvi altro tempo che potreste usare per festeggiare la vostra vincita, vi auguriamo buona fortuna e vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi di Lotto e 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 192 del 2/12/2025

04-09-12-14-15-23-25-28-29-39-49-50-57-60-61-62-63-67-79-83

NUMERO ORO: 50

DOPPIO ORO: 50-29

EXTRA: 02-05-08-26-32-34-37-41-43-44-47-58-65-66-80

Estrazioni del Lotto n° 192 del 2/12/2025

Ruota Numeri BARI 50 – 29 – 12 – 47 – 73 CAGLIARI 04 – 79 – 80 – 66 – 84 FIRENZE 09 – 15 – 58 – 05 – 64 GENOVA 83 – 63 – 66 – 26 – 71 MILANO 39 – 61 – 32 – 34 – 57 NAPOLI 67 – 60 – 12 – 43 – 36 PALERMO 14 – 25 – 08 – 44 – 51 ROMA 62 – 28 – 02 – 67 – 21 TORINO 23 – 39 – 41 – 14 – 75 VENEZIA 49 – 57 – 37 – 65 – 36 NAZIONALE 16 – 25 – 48 – 81 – 88

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e delle altre estrazioni sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

L’ESTRAZIONE DI MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2025 DEL SUPERENALOTTO: ECCO TUTTI I NUMERI VINCENTI

La serata procede sempre rapidissima e con l’ora del riposo che finalmente si avvicina dopo questa (probabilmente) estenuante giornata di martedì 2 dicembre 2025, è anche il momento di raccogliere le ultime forze per scoprire se il Superenalotto è riuscito a rendervi milionari grazie ai suoi sei numeri vincenti da pochissimo sorteggiati nella sala Belli di Roma!

Naturalmente, indovinare tutte le cifre vi renderà letteralmente milionari perché vi porterete a casa la bellezza di 85,6 milioni di euro, senza mai dimenticare neppure tutti gli altri premi in palio; e per scoprirlo non dovete far altro se non controllare assieme a noi i numeri vincenti di oggi del Superenalotto: eccoveli!

Ultima estrazione Superenalotto n. 192 del 02/12/2025

Combinazione Vincente

5 – 28 – 90 – 17 – 70 – 59

Numero Jolly

27

SUPERSTAR

66

Con la speciale occasione dell’imminente “compleanno” del Superenalotto, questa sera partecipare a tutti i concorsi che lo accompagnano quotidianamente – ovvero anche il Lotto e il 10eLotto – potrebbe essere ancora più interessante, con la Dea Bendata che magari ha pronta una ricchissima sorpresa per qualcuno tra i tantissimi giocatori (tra i quali non mancate, ovviamente, neppure voi carissimi lettori!) che proprio in queste ore sceglierà di partecipare ai concorsi!

Anche se il compleanno è quello dell’appuntamento superenalottifero, come sempre facciamo in queste righe il nostro punto di partenza è sempre dedicato all’amatissimo Lotto, primo tra i vari concorsi che portano il suo nome a essere stato lanciato: lo scorso weekend, infatti, proprio in questo appuntamento abbiamo visto assegnare la bellezza di più di 124mila euro per una giocata piazzata in quel di Latina; mentre si è fermato a 50mila – seppur vinti da due giocatori – il 10eLotto.

IL (QUASI) COMPLEANNO DEL SUPERENALOTTO: IN VISTA UNA VINCITA MILIONARIA?

Nell’ultimo dei suoi concorsi – ovvero quello che si è tenuto sabato -, invece, il Superenalotto sembra essersi tenuto piuttosto stretto dal punto di vista dei premi, con premi massimi che oscillavano “solamente” tra i 17 e i 22 mila euro; ma, come accennavamo prima, in vista del suo compleanno – che, precisamente, si terrà nella giornata di domani in cui il concorso sarà in pausa – potrebbe ben pensare di azzerare (naturalmente assegnandolo a qualche giocatore!) finalmente quell’incredibile jackpot che ha raggiunto oggi la cifra di 85,6 milioni di euro dopo una lunghissima crescita ininterrotta dallo scorso maggio!

LA CASA BIANCA SI PREPARA PER IL NATALE: I CONSIGLI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Visto che un paio di concorsi fa abbiamo inaugurato ufficialmente la parentesi natalizia per ricevere i consigli della Smorfia Napoletana sui potenziali numeri fortunati della giornata, anche oggi vogliamo continuare su questa scia: per farlo, oggi, ci spostiamo nuovamente negli Stati Uniti (63) perché oltre all’installazione della palla (71) che accoglierà l’anno (12) nuovo a New York, sono state svelate in queste ore le decorazioni (64) natalizie (25) con le quali la first lady Melania Trump ha addobbato (77) la Casa Bianca, tra lucine (18), festoni (29) e l’immancabile albero (65).