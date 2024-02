Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10elotto: 2 febbraio 2024, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 FEBBRAIO 2024

Oggi, venerdì 2 febbraio 2024, si terrà un nuovo ciclo di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi più apprezzati in Italia soprattutto in virtù dei ricchi premi e jackpot che mettono in palio ogni settimana. Ricordiamo, inoltre, che quello odierno è il terzo di quattro appuntamenti totali che si tengono ogni settimana, e che cadono, salvo festività, ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Nell’attesa di scoprire i numeri vincenti di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, per farci un’idea sui premi che vengono messi in palio nei tre giochi, recuperiamo l’esito dell’ultima estrazione, quella di ieri, giovedì 1 febbraio 2024. Partendo dal Lotto il premio più alto vinto è valso 13.500 euro ad un giocatore di Castellanza (Varese), per un totale in Lombardia di 28.500 euro assegnati (unitamente ad un altro premio da 7.500 assegnato in provincia di Como). Da segnalare, tuttavia, anche il premio da 11.875 euro vinto a Venezia, oltre a quello da 9mila messo a segno a Quarto d’Altino.

Prima di passare al Superenalotto e al suo ricco jackpot, come abbiamo visto le quote del Lotto, scopriamo anche quelle del 10eLotto. Ieri, infatti, il premio più alto valeva ben 52mila euro, centrati a Massa Lubrensa (Napoli), grazie alla sequenza da “9 Oro”. Similmente, a Pescara ne sono stati vinti altri 30mila centrando i punti da “6 Doppio Oro”, mentre il podio si completa con i tre premi da 20mila assegnati ai fortunati giocatori di Asti, Ponte San Nicolò (Padova) e Rota D’Imagna (Bergamo) che hanno indovinato il “9”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo le quote del Lotto e del 10eLotto, come anticipato, è arrivato il momento del Superenalotto, che mette in palio in ognuno dei quattro appuntamenti settimanali il premio complessivamente più alto. Questo, tuttavia, dipende dal fatto che nell’ultima estrazione qualcuno abbia centrato o meno tutti e 6 i numeri vincenti, e dato che ieri nessun giocatore ci è riuscito, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 54,5 milioni di euro! Nessun “6”, insomma, ma comunque hanno festeggiato i quattro giocatori che si sono portati a casa 48.257,68 euro l’uno grazie ai punti da “5”. Segnaliamo, infine, anche i tre premi da 38.232 euro vinti con i punti da “4 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E PREMI LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche altro ricco premio di Lotto e 10eLotto? La domanda, quasi certamente, sarà balenata nella mente di tantissimi giocatori, specialmente se intenti a fantasticare sul giorno in cui riusciranno a mettere le mani su qualche bottino degno di nota. In caso, il nostro suggerimento è sempre quello di pensare prima alle proprie esigenze, per poi riservare parte del budget al finanziamento di un progetto utile ed innovativo.

Dalla piattaforma KickStarter si potrebbe, tra i tanti disponibili, optare per “Load ‘n’ Lift“. Si tratta di un comodo supporto da auto per le biciclette (può ospitarne fino ad un massimo di due) che garantisce la massima sicurezza per i mezzi su due ruote. Inoltre, la sua particolarità principale è che il supporto arriva fino a terra e si solleva grazie ad un piccolo meccanismo integrato che eviterà al ciclista lo sforzo di doverà sollevare autonomamente la bicicletta.

SUPERENALOTTO E LOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

Infine, rieccoci con il nostro ormai consueto appuntamento con la Smorfia Napoletana per il Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Questo, lo ricordiamo, è un sistema tradizionale che permette di ottenere dei numeri partendo dai sogni, ma che può tranquillamente funzionare anche con i racconti e le notizie. Per fare un esempio, prendiamo la recente morte della celebre attrice e diva del cinema e della televisione italiani Sandra Milo, pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, che si è spenta all’età di 90 anni. Dalla Smorfia potremmo ottenere il 34, che rappresenta l’attrice, ma anche il 41 che è il cinema. Similmente, il 46 rappresenta la diva, mentre il 62 la televisione. Si potrebbero, poi, aggiungere anche il 33, il 24 e il 90, per l’anno di nascita (1933), quello di morte (2024) e l’età della diva bionda.

