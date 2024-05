Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 2 Maggio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Ci siamo (ri)visti poco fa per il Superenalotto e dopo un’attesa abbastanza corta torniamo tra voi per portarvi anche tutte le 13 combinazioni che compongono il Lotto e il 10eLotto! Prima vi abbiamo ricordato dell’importanza di conservare con cura le vostre schedine, mentre ora ci teniamo a ricordarvi che per riscutere un qualsiasi premio potrete e dovrete procedere in alcuni modi ben definiti: per i premi più piccoli fino a 500 euro potrete andare in una qualsiasi ricevitoria Sisal con la vostra schedina.

Entro i 2mila, invece, dovrete andare per forza in quella in cui avete giocato ma per cifre superiori ai 10mila (tra i 1 i 10 vi verrà fatto un bonifico dalla ricevitoria) l’unica scelta sarà quella di andare in una filiale della Banca Intesa San Paolo. Abbiamo detto tutto quello che volevamo dirvi e, ora, vi lasciamo subito ai numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, nella speranza che vi portino tantissima fortuna!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 70 del 02/05/2024

4 – 10 – 12 – 23 – 27 – 28 – 34 – 35 – 37 – 41 – 42 – 43 – 48 – 56 – 71 – 72 – 77 – 79 – 83 – 85

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 43

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 43 – 35

Extra: 1 – 13 – 17 – 19 – 30 – 40 – 46 – 55 – 57 – 67 – 70 – 74 – 78 – 87 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 70 del 02/05/2024 BARI 43 35 83 74 40 CAGLIARI 10 23 48 1 87 FIRENZE 71 12 4 27 1 GENOVA 83 37 42 70 78 MILANO 28 72 27 30 7 NAPOLI 34 42 13 67 11 PALERMO 37 77 19 17 12 ROMA 79 85 90 55 49 TORINO 83 56 46 57 19 VENEZIA 41 48 57 12 15 NAZIONALE 84 70 10 67 74

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Le ore 20 ormai sono passate e mentre moltissimi tra voi quasi certamente saranno ai fornelli o si saranno appena seduti a tavola per la cena si saranno ricordati anche che è tempo di scoprire la sestina vincente del Superenalotto! Per rendervi il tutto più semplice e rapido, come ben saprete, noi siamo qui per voi e oltre ai 6 numeri che a brevissimo scopriremo assieme – e che potrebbero donarvi il jackpot da 97,4 milioni di euro – tra poco più di mezz’oretta torneremo ad annunciarvi anche quelli del Lotto e del 10eLotto.

Prima, però, vi ricordiamo che oltre che con la sestina potreste vincere un qualche bel gruzzoletto anche con soli 2 tra i numeri vincenti, ragione per cui è importante che non perdiate immediatamente le speranze e, soprattutto, conserviate con cura la vostra schedina per ritirare anche il più piccolo tra i premi! Fatte tutte le dovute premesse, non ci rimane che passare ai numeri vincenti del Superenalotto, augurandovi ancora al volo una buonissima dose di fortuna che possa cambiarvi la vita!

Ultima estrazione Superenalotto n. 69 del 02/05/2024

Combinazione Vincente

54 – 80 – 14 – 43 – 69 – 90

Numero Jolly

1

Superstar

57

LOTTO E SUPERENALOTTO, QUALI SORPRESE CI RISERVERANNO LE ESTRAZIONI DI STASERA?

Abbiamo superato da appena 24 ore l’arrivo del mese di maggio che rinnovando una tradizione ormai consolidata torna a proporci oggi le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, già protagoniste negli ultimi giorni di ben due estrazioni: oltre a quella classica di martedì, infatti, di lunedì moltissimi tra voi cari lettori si saranno sicuramente dilettati con l’appuntamento extra per recuperare quello perso il 25 aprile. Pronti, dunque, a fronteggiare ancora una volta la Dea Bendata? Nel caso, sappiate che mancano solamente poche ore prima che il Superenalotto ci porti in dono i suoi 6 numeri di oggi, aprendo ufficialmente la corsa verso i premi milionari!

Ora, siamo sicuri che molti (se non moltissimi!) tra voi saranno curiosi di sapere com’è andato l’ultimo concorso del Lotto: iniziamo dal dirvi subito, sperando di non disilludervi, che martedì ha confermato il trend già inaugurato nella giornata di lunedì, con il Lotto che ha assegnato un premio massimo di 42.150 – ben lontano dai ricchi bottini che abbiamo visto con più frequenza negli ultimi mesi, anche oltre i 100mila – affiancato da un 10eLotto che si è fermato ad un massimo di 30mila euro (seguito da altri da 15 e 5 mila).

DOPO IL LOTTO TORNA IL SUPERENALOTTO CON UN JACKPOT DA BEN 97,4 MILIONI DI EURO

Purtroppo anche il capitolo dedicato agli ultimi premi del Superenalotto – come i suoi ‘colleghi Lotto e 10eLotto – non regala alcuna emozione particolare, seppur certamente non possiamo dire che quei 5 giocatori che si sono portati a casa 31.706,54 euro l’uno non ne siano comunque soddisfatti e felicissimi! Un pochino più interessanti gli oltre 435mila euro vinti con l’opzione WinBox: se non lo conosceste vi ricordiamo che ricorda un po’ il Simbolotto e consiste in una serie di numeri extra e gratuiti grazie ai quali potreste portarvi a casa qualche premio aggiuntivo.

Tornando allo scorso martedì, come avrete ben capito, nessuno tra gli oltre 735mila vincitori è riuscito a scalfire il jackpot del Superenalotto, che – anzi – è cresciuto ancora fino a 97,4 milioni di euro e prestissimo raggiungerà l’atteso 100; anche se noi ovviamente speriamo che in serata qualcuno tra voi riesca a portarselo a casa, facendolo azzerare per aprire una nuova corsa milionaria.

SI AVVICINA IL GIRO D’ITALIA 2024: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Vi abbiamo parlato delle quote degli ultimi concorsi e del jackpot del Superenalotto e ora, ricordandovi che potrete ancora giocare fino al massimo alle ore 19:30 (o le 20 nel caso del 10eLotto), proseguiamo nel nostro viaggio che ci conduce come sempre alla Smorfia Napoletana, tradizionalmente associata al Lotto ma diventata ormai una vera e propria fedele compagna di tutti i giochi a premi!

L’attualità, quasi certamente lo saprete, ci sta conducendo verso un sempre più vicino giro (36) d’Italia (1): l’atteso appuntamento annuale con la gara (19) che vedrà atleti (39) di tutto il mondo (84) misurarsi in sella alle loro biciclette (31) in una serie di 21 tappe che passeranno attraverso 12 delle nostre bellissime regioni. Ed ecco fatto: nell’arco di pochi minuti la Smorfia ci ha donato ben 6 – oppure anche 8 se vi va di usare il 21 e il 12 per le tappe e le regioni – numeri da usare per il Lotto, per il 10eLotto e, ovviamente, anche per la caccia ai milioni in palio nel del Superenalotto!











