Superato l’annunciato momento di pausa nella giornata di ieri per i noti e partecipatissimi concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, proprio oggi – che ovviamente è venerdì 2 maggio 2025 – possiamo tornare a piazzare tutte le scommesse che vogliamo per provare ad accaparrarci quei sempre ricercatissimi bottini tra premi decisamente interessanti e il milionario jackpot che ormai da parecchio tempo sta continuando a crescere a dismisura.

Prima di procedere è importante precisare che il concorso che non si è tenuto nella giornata di ieri non è andato del tutto perso perché verrà recuperato il prossimo lunedì 5 maggio senza alcuna reale differenza dal solito!

Soffermandoci – però – sul concorso che ci terrà compagnia nel corso della serata odierna, se foste ancora in tempo per piazzare le vostre scommesse (e vi ricordiamo potrete farlo solamente entro le ore 19:30) vi vogliamo lasciare un paio di indicazioni potenzialmente utili sui numeri che potreste utilizzare: se guardiamo al Lotto – infatti – è importante dire che dopo il concorso dello scorso martedì 29 aprile nel Lotto si è confermato per l’ennesima volta come leader dei numeri ritardatari il 58 sulla ruota di Napoli, seguito dall’ormai nota coppia 27-32 entrami sulla ruota di Palermo.

Superenalotto n. 69 del 2/5/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 69 del 2/5/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 69 del 2/5/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

QUESTA SERA UNA NUOVA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO: IL JACKPOT MILIONARIO IN PALIO

Discorso – quello sui numeri ritardatari – che ovviamente possiamo farvi anche per il concorso del Superenalotto dato che in questo caso abbiamo a disposizione la classifica di numeri sfortunati che vede al primissimo posto il 78 che si tiene saldo in vetta alla lista con addirittura 79 concorsi consecutivi nei quali non si è fatto vivo, seguito dall’altrettanto ritardatario 53 e da un 84 che da poco ha raggiunto la terza posizione.

Siamo certi invece che l’aspetto più interessante per tutti voi che desiderate diventare milionari con questo concorso è il valore del jackpot in palio nella giornata di oggi: si tratta di addirittura 26,4 milioni di euro, cresciuto dopo quell’ottima vincita che è stata messa a segno lo scorso 20 marzo.

LA SMORFIA NAPOLETANA DOPO LA FESTA DEI LAVORATORI: I CONSIGLI SUI NUMERI DI OGGI

Infine, dato che il filo rosso di questo nostro viaggio odierno verso le estrazioni del Superenalotto e degli altri concorsi sono stati numeri utili per le vostre scommesse, non possiamo che lasciarvi con una parentesi ‘fortunata’ appellandoci ai numerini consigliati oggi dalla Smorfia Napoletana che ancora una volta saranno (per così dire) festivi.

Solamente ieri (18) – infatti – ci siamo goduti una piccola pausa (40) dal lavoro (27) grazie alla sempre apprezzatissima Festa (20) dei Lavoratori (1) che ci ha regalato le consuete parate (78) nelle principali città italiane e il seguitissimo concertone (31) a Roma (65).