Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 2 marzo 2024: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI 2 MARZO 2024

Estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di nuovo protagoniste nella giornata di oggi, sabato 2 marzo 2024. Va in scena un nuovo concorso Sisal che ci regalerà altri numeri vincenti che possono valere ricchi premi. In attesa di scoprire tutte le combinazioni fortunate, possiamo scoprire i numeri ritardatari del Lotto. Quindi, le statistiche ci aiutano a “ingannare” l’attesa. Dopo l’estrazione di venerdì, il 78 su Bari è rimasto al primo posto: è leader dei ritardatari con 198 turni di assenza. Al secondo posto c’è il 27 su Palermo, che invece non si vede da 170 appuntamenti con la fortuna. Al terzo posto si trova l’89 su Roma, sul gradino più basso del podio con 125 assenze.

Al quarto posto, invece, trova spazio l’1 su Milano, che non si vede da 120 estrazioni. A completare la top five c’è il 48 si Venezia, che di ritardi ne ha accumulati 115. Per quanto riguarda gli ambi più ritardatari delle serie classiche del Lotto, Agipronews segnala che la cadenza 5 su Milano manca da 66 turni. Tra le decine, la 70-79 su Genova è assente da 36 estrazioni, invece tra le figure la 7 su Firenze è arrivata a 51 turni di ritardo.

SUPERENALOTTO, IL JACKPOT IN PALIO OGGI

Nell’estrazione di venerdì di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, per quanto riguarda quest’ultimo gioco, non c’è stato alcun “6”. Dopo il terzo concorso della settimana, il Jackpot è salito a 69,2 milioni di euro. Ma non sono mancate le vincite importanti. Basti pensare che ci sono stati due punti “5” da 65.377,64 euro l’uno. Una vincita è stata conquistata a Castellana Sicula (Palermo), l’altra a Roma. Ma vanno segnalati anche tre “4 stella” da 33.991 euro ciascuno.

Restiamo in tema di premi importanti al Superenalotto, visto che ci sono stati 175 punti “3 stella”, ognuno dei quali da 2.555,00 euro. Le quote del venerdì ci mostrano 396 punti “4” da 339,91 euro. Sono invece 1.860 le schedine fortunate per il “2 stella” da 100 euro. Hanno vinto 25,55 euro coloro che hanno centrati i punti “3”, ognuno da 15.744. Il premio è di 10 euro per “1 stella”, che vanta 9.312 giocate vincenti. Infine, le vincite di 5 euro per i punti “2” (249.438 vincite) e “0 stella” (in questo caso 16.884 schedine fortunate).

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Per il consueto appuntamento con la rubrica dedicata alla Smorfia napoletana, ci soffermiamo su un caso di attualità molto particolare. Riguarda Sonia Bruganelli, vittima di una rapina a Roma in via della Farnesina. Era alla guida della sua auto nel pomeriggio di venerdì, quando le è stato strappato dal polso un Rolex. L’ex moglie di Paolo Bonolis sta fortunatamente bene: lo stesso conduttore l’ha accompagnata dai carabinieri per sporgere denuncia. Come si può trasformare tutto ciò in numeri da giocare al Lotto o ad altri giochi, come 10eLotto e Superenalotto?

Partiamo dal 90, la paura, quella che ha senza dubbio provato l’opinionista. Chiaramente non può mancare 79, il ladro, visto che è l’artefice di questa disavventura. Di conseguenza, trovano spazio anche altri due numeri, il 44, la prigione, dove rischiano di finire i responsabili del furto e 24, le guardie, che possiamo intendere in generale come forze dell’ordine, se non nello specifico come gli agenti impiegati proprio in carcere.











