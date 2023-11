Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 2 novembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Messo da parte il Superenalotto, i cui numeri vincenti possono essere recuperati poco più avanti in questa pagina, è arrivato ora il momento di scoprire quelli del Lotto e del 10eLotto! Da pochissimo, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del principale tra i due giochi, che ha poi lasciato la parola ai restanti, ed ultimi per oggi, 10 numeri fortunati. Chiunque avesse piazzato una scommessa, a fronte dell’importante mole di numeri che sono stati estratti, dovrebbe porre la massima attenzione nella fase di ricontrollo della schedina, usando magari diversi siti e fonti.

Dopo aver controllato questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe anche utilizzare l’automatico tool per verificare la vincita presente sui portali dei due giochi, nel quale basta inserire il codice identificativo della propria schedina. Lasciamo, però, subito la parola ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, augurando le migliori fortune a tutti i lettori!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 148 del 02/11/2023

2 – 7 – 8 – 9 – 10 – 19 – 20 – 36 – 49 – 53 – 54 – 60 – 64 – 68 – 70 – 71 – 72 – 76 – 83 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 54

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 54 – 20

Extra: 12 – 24 – 25 – 30 – 38 – 44 – 59 – 63 – 73 – 75 – 79 – 80 – 81 – 84 – 89

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n° 148 del 02/11/2023 BARI 54 20 2 63 81 CAGLIARI 70 60 38 83 20 FIRENZE 36 72 38 44 48 GENOVA 10 64 30 59 83 MILANO 7 76 80 79 16 NAPOLI 19 9 84 25 11 PALERMO 54 68 89 36 57 ROMA 90 83 38 24 86 TORINO 71 49 12 73 7 VENEZIA 53 8 75 84 71 NAZIONALE 31 20 9 82 90

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi, giovedì 2 novembre 2023, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto! Da poco, infatti, si sono aperti i sorteggi, inaugurati tradizionalmente dall’ultimo dei tre giochi, che ricordiamo oggi mettere in palio un jackpot dal valore di ben 78,3 milioni di euro in attesa di chi indovinerà tutti e 6 i numeri vincenti. Prima di passare a questi, però, ricordiamo anche che è sempre importante porre la massima attenzione nel ricontrollo della propria schedina al fine di non rischiare di sprecare un’occasione per via di una distrazione momentanea.

I giocatori più meticolosi, dopo aver utilizzato questo sito, ilSussidiario.net, potrebbero anche controllare il sito ufficiale del gioco, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ma ora, senza indugiare oltre, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 148 del 02/11/2023

Combinazione Vincente

56 – 29 – 80 – 40 – 60 – 17

Numero Jolly

33

Superstar

2

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 NOVEMBRE 2023

Oggi, giovedì 2 novembre 2023, si terranno le nuove estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i concorsi più apprezzati e partecipati in Italia che mettono in palio ogni settimana ricchissimi premi e jackpot da sogno! Quello odierno, lo ricordiamo, è il secondo appuntamento settimanale con questi giochi, dopo quello che si è tenuto nella giornata di martedì e che proseguirà con nuovi sorteggi domani e sabato!

Nell’attesa di conoscere i numeri vincenti di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che verranno annunciati in serata, possiamo recuperare l’utile statistica sui numeri ritardatari, ovvero quelli che mancano da più tempo nelle estrazioni. Partendo dal Lotto, dopo l’estrazione di martedì 31 ottobre, il 2 su Venezia ha raggiunto le 136 assenze. Lo seguono, poi, il 78 da Bari, che non si è fatto vedere per 128 estrazioni e il 38 su Palermo, a quota 113 assenze. La top 5, poi, si completa con il 24 sulla ruota Nazionale, che non si è visto per 110 volte, e il 27 su Palermo, che ha mancato le ultime 100 estrazioni.

Messo da parte il Lotto, prima di dedicarci al Superenalotto e al suo ricco jackpot, recuperiamo anche i ritardatari del 10eLotto. La prima posizione è occupata dal 21, che non si è visto per 18 estrazioni, seguito dal 5 e dal 52, entrambi a quota 13 assenze. Terzo e quarto posto, invece, per il 60 e il 10, che hanno mancato le ultime 11 estrazioni, seguiti dal 27 a quota 10 e dal 7 con 9 assenze. Infine, la top 10 si chiude con il 23 e l’8, che non si sono fatti vedere per 8 volte consecutive e il 19, che ne ha mancate 7.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo le statistiche sul Lotto e sul 10eLotto, arriva ora il momento del Superenalotto, per il quale recuperiamo le quote dell’ultimo concorso. Infatti, in base al fatto che sia o meno stato centrato un punto da 6 il premio massimo varia e dato che martedì non ve ne sono stati, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 78,3 milioni di euro! Tuttavia, 9 fortunati giocatori hanno centrato il punto da “4 Stella”, portandosi a casa 36.208 euro l’uno. Similmente, altri 6 giocatori con i punti da “5” hanno vinto 32.785,10 euro, ma vale la pena anche segnalare i 118 premi da 2.807 euro assegnati grazie ai punti da “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche ricco premio del Lotto e del 10eLotto? Si tratta di una domanda certamente importante e che molti, almeno una volta, si saranno posti sognando di riuscire ad acciuffare qualche importante premio! Il nostro consiglio è quello di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze e necessità, per poi utilizzare parte del budget per finanziare un qualche innovativo progetto.

Dalla piattaforma KickStarter, per esempio, potrebbe caderci l’occhio sul progetto Minimalist’s Wall Calendar, che consiste come fa intuire il nome in un calendario per il 2024. La sua particolarità è che si costituisce in un unico foglio che contiene tutti e 12 i mesi, inserito in un’apposita cornice che permette di scrivere con un pennarello cancellabile sulle date, per ricordare appuntamenti o eventi particolari.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se qualche giocatore del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto si trovasse indeciso sui numeri su cui puntare, dovrebbe essere messo al corrente dell’esistenza della Smorfia Napoletana, un sistema tradizionale per convertire in numeri i sogni, ma che funziona anche con i racconti e le notizie. Perdendo, per esempio, il recente 18esimo compleanno della Principessa spagnola Leonor, che ha giurato sulla Costituzione ed è diventata a tutti gli effetti la futura erede al trono attualmente occupato dal padre Felipe VI, potremmo ricavare dalla Smorfia il 26, che rappresenta la principessa. Similmente, il 58 è l’erede, mentre il 73 la regina. Ancora, il 60 rappresenta il trono e il 16 il giuramento. Aggiungendoci anche il 18 per gli anni compiuti dalla principessa, avremmo ottenuto 6 numeri utili per la scommessa!

© RIPRODUZIONE RISERVATA