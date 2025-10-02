Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione numeri vincenti di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, concorso Sisal n. 157/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LOTTO E 10ELOTTO ALL’APPELLO: I NUMERI VINCENTI DI OGGI, GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2025

Per chiudere in bellezza questa serata di giovedì 2 ottobre 2025 sono arrivati anche il Lotto e il 10eLotto con tutte le loro combinazioni che per voi carissimi lettori che cercate un colpo di fortuna potrebbero diventare degli interessantissimi premi pronti da ritirare nei prossimi giorni e grazie ai quali – ovviamente ve lo auguriamo – potreste diventare ricchi!

In questo caso il nostro consiglio per voi è quello di controllare – dopo questo sito – anche il portale ufficiale dei due concorsi per verificare che le cifre riportate siano corrette; mentre ora eccovi tutti i numeri vincenti di oggi di Lotto e 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 157 del 2/10/2025

06-08-10-14-17-20-25-26-29-30-37-38-39-40-44-59-60-69-77-89

Numero Oro: 30

Doppio Oro: 30-40

Extra: 03-05-09-11-19-35-50-58-62-64-65-66-70-75-84

Estrazioni del Lotto n° 157 del 2/10/2025

Ruota Numeri BARI 30 – 40 – 37 – 66 – 64 CAGLIARI 59 – 20 – 29 – 09 – 89 FIRENZE 60 – 17 – 10 – 11 – 90 GENOVA 26 – 44 – 84 – 50 – 86 MILANO 37 – 38 – 20 – 03 – 29 NAPOLI 14 – 20 – 75 – 35 – 08 PALERMO 77 – 26 – 70 – 62 – 39 ROMA 39 – 25 – 05 – 58 – 80 TORINO 69 – 06 – 65 – 77 – 70 VENEZIA 08 – 89 – 19 – 09 – 78 NAZIONALE 70 – 67 – 81 – 78 – 19

SI APRE L’ESTRAZIONE DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: OCCHI PUNTATI SUL JACKPOT MILIONARIO

La Dea Bendata è arrivata ed è pronta per l’attesissima distribuzione dei premi che in questo preciso momento sono riferiti al concorso del Superenalotto, primo a fare – come sempre – la sua comparsa nelle nostre case con una fantastica sestina che potrebbe farvi vincere un jackpot dall’incredibile valore di 58,6 milioni di euro, oppure anche uno dei tantissimi altri premi tra quelli in palio!

Dal conto nostro l’unica cosa che vogliamo fare prima di salutarvi è quella di augurarvi buona fortuna e dirvi di stare attenti al momento del ricontrollo; mentre ora non vi resta che passare ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 157 del 02/10/2025

Combinazione Vincente

52 – 1 – 42 – 89 – 21 – 39

Numero Jolly

6

SUPERSTAR

17

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Secondo giorno del mese di ottobre e – come da tradizione, essendo ovviamente un giovedì – anche secondo giorno di appuntamenti con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che proprio questa sera ci permetteranno di sapere le prime combinazioni vincenti del mese (e al contempo le 157esime dell’anno) con le quali potreste riuscire a vincere qualche ricchissimo e interessantissimo premio, forse – addirittura – milionario!

Procedendo per ordine, va detto e precisato che difficilmente (ma alcuni casi, in passato, ci sono stati!) la fortuna diventa milionaria nei concorsi di Lotto e 10eLotto: qui, infatti, generalmente i premi si attestano quasi sempre inferiori i 100mila euro con alcuni fortunati vincitori che talvolta sono arrivati anche oltre quella cifra; mentre martedì scorso il premio più alto tra i due concorsi è arrivato al valore di 30mila euro con una classifica che vedeva anche altri bottini da 22mila e 20mila euro.

SONO 58,6 MILIONI GLI EURO IN PALIO NEL SUPERENALOTTO: OGGI UN NUOVO CONCORSO

D’altra parte, se fossero i premi milionari quelli che cercate ovviamente la vostra attenzione – come ben saprete – dovrà essere posta soprattutto sul Superenalotto che dalla sua parte ha quel sempre incredibile jackpot che tocca ogni settimana valori assurdi e che oggi è arrivato ad addirittura 58,6 milioni di euro: per vincerlo resta la consueta esigenza di indovinare tutti e sei i numeri che la Dea Bendata estrarrà per tutto noi questa sera; mentre anche solo con cinque numeri (come dimostra il concorso di martedì) potrete portarvi a casa più di 23mila euro, premi più alto della giornata!

È MOERTA JANE GOODALL: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATI ALLA MADRE DELL’ETOLOGIA

È, infine, leggermente triste l’appuntamento di questa sera con la Smorfia Napoletana che per i suoi soliti consigli sui numeri che potreste usare nelle vostre schedine abbiamo scelto di dedicarla alla morte di un personaggio – a dir poco – storico e importantissimo per la scienza mondiale: si tratta di Jane Goodall che proprio ieri (1-10) è venuta a mancare (14) improvvisamente all’età di 91 (un altro numero!) anni, considerata la prima etologa al mondo con una carriera (84) interamente dedicata allo studio (63) del comportamento (55) di scimmie (48) e scimpanzé (34), con i quali riuscì addirittura a comunicare (6).