Numeri vincenti Lotto, Superenalotto e 10eLotto estrazione di oggi, martedì 2 settembre 2025, concorso Sisal n. 140/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LE RUOTE E LE SUE NUOVE COMBINAZIONI

Dopo l’estrazione del Superenalotto, abbiamo raccolto i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto. Un capitolo a parte meriterebbe l’opzione Numero Oro, introdotta nel giugno dell’anno scorso, per ottenere vincite più ricche sulle sorti ambo, terno e quaterna. Questa opzione, disponibile sia su schedina che in ricevitoria, raddoppia il costo della giocata base e premia chi indovina la sorte pronosticata con il quinto numero estratto per ciascuna delle 11 ruote.

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, 10ELOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, martedì 2 settembre 2025

Anche se non si centra la combinazione, ma si indovina il Numero Oro, si ottiene comunque un premio dedicato. Ma questa opzione non va confusa con il Numero Oro del 10eLotto. Sono davvero tante le strade che possono portarvi a ottenere un premio in grado di stravolgervi la vita o magari consentirvi di realizzare un progetto che tenete da tempo nel cassetto.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, sabato 30 agosto 2025

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

—

Estrazione 10eLotto n° 140 del 02/09/2025

4 – 5 – 6 – 9 – 11 – 17 – 18 – 20 – 23 – 26 – 31 – 34 – 36 – 43 – 55 – 69 – 74 – 77 – 86 – 89

Numero Oro: 36

Doppio Oro: 36 – 17

Extra: 12 – 19 – 30 – 35 – 40 – 45 – 57 – 59 – 62 – 64 – 75 – 76 – 78 – 80 – 83

—

Estrazioni del Lotto n° 140 del 02/09/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI 36 17 23 80 83 CAGLIARI 6 17 77 59 86 FIRENZE 74 11 43 64 62 GENOVA 43 31 55 5 78 MILANO 86 4 34 45 59 NAPOLI 18 69 5 30 26 PALERMO 20 9 76 80 55 ROMA 89 26 57 75 46 TORINO 17 74 35 12 54 VENEZIA 18 34 19 40 66 NAZIONALE 49 14 32 19 7

(I numeri vincenti delle estrazioni di oggi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità)

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 30 agosto 2025

UNA SESTINA, UN JACKPOT E TANTI SOGNI

Si è appena conclusa la nuova estrazione del Superenalotto, che sta per distribuire migliaia di premi e magari pure il fatidico “6”. A breve toccherà anche alle combinazioni di Lotto e 10eLotto, per completare la panoramica dei numeri di giornata. Visto che si apre la fase di verifica, che molti seguono online, ricordiamo che al gioco del Jackpot è possibile partecipare non solo con una giocata in ricevitoria ma anche online, tramite i canali autorizzati e il sito ufficiale, dove si può compilare la schedina e poi al momento opportuno verificare l’esito delle proprie giocate in totale sicurezza.

Ci sono sei buoni motivi per farlo: è conveniente, perché spesso ci sono bonus e promozioni; è pratico, sicuro e comodo, perché potete giocare da qualsiasi posto, avere a disposizione le giocate e ottenere automaticamente l’accredito dei premi; ma è anche responsabile e sostenibile, perché potete fissare i limiti di spesa e rispettate l’ambiente, visto che non consumate carta.

Superenalotto n. 140 del 02/09/2025

Combinazione Vincente

60 – 28 – 19 – 16 – 78 – 44

Numero Jolly

9

Superstar

73

—

Si apre un nuovo mese anche per le estrazioni di Lotto e Superenalotto, che tornano oggi a sfornare numeri vincenti, con 10eLotto che non manca all’appuntamento, anzi completa il tris di giochi.

Il concorso del Lotto di sabato ha regalato premi importanti in diverse regioni italiane. In Lombardia, a Milano sono stati centrati oltre 24mila euro con una quaterna e quattro terni sulla ruota di Cagliari, a cui si aggiungono 13.750 euro e altri 9.500 euro sempre nel capoluogo lombardo, più 14mila euro a Castel Goffredo.

In Emilia-Romagna, Forlì ha festeggiato con una doppia vincita da 26mila e 25mila euro, mentre a Cattolica sono arrivati altri 6mila euro. La Campania ha registrato un bottino da 50mila euro tra Orta di Atella (22.500 euro), San Giuseppe Vesuviano (14mila euro) e Napoli (13.500 euro). Il Lazio incassa quasi 44mila euro, con oltre 23mila euro a Roma e 14mila a Ceccano.

Per il 10eLotto, il premio maggiore di sabato è stato centrato a Muggiò con 38mila euro. L’ultima estrazione ha distribuito premi per oltre 18 milioni di euro complessivi tra Lotto e 10eLotto.

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Non c’è stato alcun “6” nell’ultima estrazione del Superenalotto e il jackpot ha proseguito la sua crescita, arrivando a quota 45,7 milioni di euro per l’estrazione di oggi. Nel concorso di sabato sono stati centrati tre “5” da 58mila euro circa ciascuno, mentre non sono stati realizzati neanche “5+1”; tra le altre vincite spiccano i 117 per la categoria “3 Stella” da 3.502 euro l’uno, a conferma anche dell’appeal della modalità Superstar.

Nel dettaglio, sono stati assegnati 340 premi per il “4” da 534,25 euro ognuno, 15.523 vincite per il “3” da 35 euro, e ben 272.588 “2” da 6,17 euro. Tornando al fronte Superstar, oltre ai “3 Stella”, ci sono stati 1.614 vincite per il “2 Stella” da cento euro l’una, 9.339 “1 Stella” da 10 euro ciascuno e 18.651 premi per “0 Stella” da 5 euro.

UN LIETO EVENTO E LA SMORFIA NAPOLETANA

Per l’appuntamento con la Smorfia napoletana tiriamo in ballo un evento straordinario a Catania: una 33enne ha partorito proprio nel giorno del suo esame per l’accesso al corso di specializzazione per insegnanti di sostegno. Quindi, la commissione si è trasferita in ospedale permettendole di sostenere la prova nella stanza del primario.

La tradizione partenopea ci offre diversi numeri per questa vicenda: 33 come gli anni della mamma in questo caso, 8 per la maternità, 22 che solitamente è il simbolo del “matto”, ma in questo caso rappresenta l’eccezionalità dell’evento, poi c’è il 50 per l’ospedale, 36 per il figlio, 9 per il sogno realizzato. Questa combinazione numerica tra Smorfia e realtà può tornare utile oggi e ispirare una giocata al Lotto o ai concorsi di oggi.