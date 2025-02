IL LOTTO E IL 10ELOTTO DOPO IL SUPERENALOTTO: TUTTI I NUMERI VINCENTI DEI CONCORSI ODIERNI

Si è già chiusa la parentesi serale dedicata al Superenalotto, ma prima di poter chiudere definitivamente computer e cellulari e goderci questa serata di giovedì 20 febbraio 2025 non dobbiamo dimenticare che a donarci qualche ricchissimo bottino potrebbero pensarci anche il Lotto e il 10eLotto: proprio a loro – e al Simbolotto, che abbiamo visto in un altro articolo – è affidato il compito di chiudere la serata di concorsi e la buona notizia è che i numeri vincenti sono già pronti per essere controllati!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 20 Febbraio 2025

Mente cercate le vostre schedine, vi ricordiamo che a fronte di qualsiasi dubbio sull’effettiva vittoria prima di festeggiare – o darvi per vinti – dovreste sempre controllare una seconda volta l’effettivo esito delle estrazioni e noi vi consigliamo sempre di farlo con i siti ufficiali dei due giochi che riportano tutte le combinazioni; ma ora eccovi – già pubblicati nelle prossime righe – tutti i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto di oggi: buona fortuna!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 18 Febbraio 2025

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 29 del 20/2/2025

01 – 05 – 07 – 10 – 17 – 26 – 30 – 32 – 37 – 40 – 46 – 51 – 54 – 59 – 60 – 62 – 74 – 75 – 80 – 86

NUMERO ORO: 40

DOPPIO ORO: 40 – 17

EXTRA: 15 – 19 – 21 – 29 – 31 – 33 – 34 – 41 – 47 – 48 – 52 – 58 – 61 – 67 – 78

Estrazioni del Lotto n° 29 del 20/2/2025

Ruota Numeri Estratti Bari 40 17 10 33 32 Cagliari 07 10 01 52 17 Firenze 60 80 86 48 19 Genova 05 60 61 52 41 Milano 59 30 58 78 34 Napoli 62 54 33 29 31 Palermo 46 37 19 05 67 Roma 59 51 05 47 74 Torino 74 32 52 21 18 Venezia 26 75 54 15 19 Nazionale 51 43 48 40 59

(I numeri vincenti del concorso ufficiali li potete trovare sul sito dei monopoli di Stato)

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 18 Febbraio 2025

IL SUPERENALOTTO DI OGGI: VIA ALLA CACCIA AL JACKPOT MILIONARIO!

Se la vista non ci inganna l’orologio segna ormai le ore 20 da diversi minuti e questo significa solamente che dobbiamo correre (oltre che a preparare la cena!) al cospetto dell’estrazione del Superenalotto per scoprirne subito i numeri vincenti di oggi collegati ad un jackpot dall’incredibile valore di 75,5 milioni di euro; il tutto in attesa dell’appuntamento immancabile con il Lotto e il 10eLotto che si terrà tra pochissimo e ci permetterà di scoprire anche le loro combinazioni vincenti chiudendo a questa (speriamo ricca!) serata di concorsi!

Dato che è proprio la sestina milionaria ad aprire la caccia ai premi di oggi – ovviamente giovedì 20 febbraio 2025 – non vogliamo correre troppo in avanti rischiando di confondervi e – lasciandovi solamente con un sempre sentitissimo augurio di buona fortuna – eccovi tutti i numeri vincenti del Superenalotto, già sorteggiati e pronti per voi nelle prossime righe!

Ultima estrazione Superenalotto n. 29 del 20/02/2025

Combinazione Vincente

63 – 27 – 6 – 19 – 71 – 77

Numero Jolly

13

SUPERSTAR

70

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO!

Speriamo che questa sera finalmente torneremo a vedere qualche ricchissimo premio milionario – vedesi soprattutto la voce ‘jackpot’ – tra il Lotto, il 10eLotto ed ovviamente il Superenalotto, giunti al secondo passo della loro lunga settimana di estrazioni: per scoprirlo – naturalmente – dovremo ancora attendere qualche ora per scoprire tutti i numeri vincenti che verranno sorteggiati ed annunciati a partire dalle ore 20:00 e da lì procedere all’attesissimo e divertentissimo controllo delle nostre schedine per vedere quale segreto entusiasmante nascondono al loro interno!

Ovviamente – seppure non milionari come auspichiamo di vederli oggi -, nell’ultima triplice estrazione non sono affatto mancati i premi vinti grazie ai tre giochi e nella nostra consueta classifica basata sul valore, guardando a martedì 18 febbraio 2025 non possiamo che posizionare al primissimo posto quei giocatori che tra Ischia e Pergine Valsugana (vicino a Trento) si sono aggiudicati 50mila euro l’uno con un 9 Oro e un 8 Doppio Oro al 10eLotto; mentre il secondo e il terzo posto spettano entrambi al Lotto che martedì ha assegnato due premi da 45mila euro a Figline e Incisa Valdarno e da 25mila a Povegliano.

CON UN JACKPOT DA 75,5 MILIONI DI EURO, SI APRE UNA NUOVA CORSA AL SUPERENALOTTO

È nuovamente tornato ben sotto i premi milionari a cui ci ha talvolta abituati – invece – il Superenalotto che lo scorso martedì ha faticato a superare la soglia dei 29mila euro: proprio questa cifra (con l’aggiunta di altri 746,98 euro) è stata vinta comunque da sei fortunatissimi giocatori che sono riusciti ad indovinare cinque dei numeri vincenti sorteggiati in serata, così come un altro giocatore che aveva aggiunto l’opzione SuperStar alla sua giocata (ed è riuscito a centrarla, con altri 4 numeri ‘classici’) si è aggiudicato poco più di 22mila euro; il tutto – naturalmente – con il jackpot che ha continuato la sua ormai lunghissima crescita che non si arresta ormai da quattro lunghissimi mesi arrivando oggi al fantastico valore di 75,5 milioni di euro!

TANTI AUGURI A FABRIZIO DE ANDRÉ: LA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA AL CELEBRE CANTAUTORE

Lasciandole ora il suo meritato spazio quotidiano tra queste righe – anche per aiutare tutti gli indecisi sulle combinazioni che certamente si nasconderanno tra voi -, per l’appuntamento di oggi con Lotto, 10eLotto e Superenalotto la Smorfia Napoletana ha deciso di accendere un riflettore sul compleanno di Fabrizio De André: oltre al 15 associato proprio alla parola ‘compleanno’, per la vostre schedine potreste tranquillamente usare anche l’85 per gli anni che avrebbe compiuto, oppure la coppia 18-2 per l’effettiva data in cui avrebbe spento le candeline; ma non mancano neppure il 25 del ‘cantautore’, il 32 del ‘cantante’ e il 16 del ‘musicista’, con alcuni numerini che possono anche richiamare le sue famosissime canzoni come il 41 del ‘Pescatore’, la coppia 80-56 per ‘Bocca di Rosa’ e (tra gli altri) il 44 di ‘carcere’ che richiama alla famosissima ‘Don Raffaè’.