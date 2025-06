Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, venerdì 20 giugno 2025, concorso Sisal n. 98/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LOTTO E 10ELOTTO ALL’APPELLO: I LORO NUMERI VINCENTI DI OGGI IN VISTA DEI PREMI

Ovviamente anche oggi sono il Lotto e il 10eLotto ad accompagnarci definitivamente all’uscita di questa giornata di venerdì 20 giugno 2025 ricca ricchissima di concorsi, estrazioni e (speriamo) premi milionari o quantomeno decisamente ricchi: pur in assenza di un vero e proprio jackpot, infatti, vale sempre la pena ricordare che grazie a questi concorsi – e soprattutto a una botta di fortuna particolarmente alta – potreste comunque raggiungere la cifra di 5 milioni di euro!

Sempre importante in questo contesto soffermarvi tutto il tempo necessario sul controllo della vostra schedina per evitare che una qualche distrazione prenda il sopravvento e, dunque, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 98 del 20/6/2025

01-02-12-14-16-19-29-33-36-39-44-45-48-50-53-62-68-72-77-89

NUMERO ORO: 33

DOPPIO ORO: 33 01

EXTRA: 05-07-09-21-22-23-24-27-30-61-76-78-79-81-85

Estrazioni del Lotto n° 98 del 20/6/2025

Ruota Numeri Estratti BARI 33 – 01 – 29 – 44 – 22 CAGLIARI 44 – 19 – 09 – 33 – 01 FIRENZE 68 – 14 – 30 – 61 – 05 GENOVA 44 – 53 – 24 – 79 – 62 MILANO 62 – 72 – 07 – 21 – 37 NAPOLI 48 – 39 – 29 – 85 – 11 PALERMO 12 – 50 – 29 – 76 – 75 ROMA 89 – 02 – 62 – 78 – 23 TORINO 16 – 45 – 27 – 23 – 13 VENEZIA 36 – 77 – 81 – 09 – 73 NAZIONALE 17 – 18 – 01 – 47 – 88

(I numeri vincenti dei concorsi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

VIA ALLE ESTRZIONI DI OGGI: I NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO PER IL JACKPOT

Si è aperta da pochissimo questa attesissima serata di estrazioni di venerdì 20 giugno 2025 con il Superenalotto che per primo ha fatto la sua apparizione nelle nostre vite con i suoi ricercatissimi numeri vincenti: centrarli tutti e sei vi renderà a tutti gli effetti i vincitori e fortunati titolari di quel jackpot che oggi è arrivato a valere ben 15,6 milioni di euro, ma resta sempre fermo che ve ne basteranno anche solo un paio di numeri per portarvi a casa un bottino!

Come sempre, non vogliamo né dilungarci troppo, né sottrarvi del tempo utile per la vostra serata di meritato riposo dopo la calda settimana lavorativa e, proprio per questa ragione, passiamo subito ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 98 del 20/06/2025

Combinazione Vincente

90 – 67 – 76 – 86 – 34 – 77

Numero Jolly

40

SUPERSTAR

43

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Nel consueto ultimo giorno della settimana lavorativa, in vista di un fine settimana che si preannuncia già decisamente caldo e pienamente estivo, un’ottima ventata di aria fresca potrebbe arrivare dei concorsi di questa sera di Lotto, 10eLotto e Superenalotto pronti sul via delle loro estrazioni per regalarvi qualche ottimo premio che potrebbe farvi vivere un’estate – a dir poco – indimenticabile con una vacanza in qualche sperduta e fantastica località da sogno del mondo!

Vacanza – quella citata poco fa – resa possibile dagli immancabili premi che ogni settimana in ben quattro differenti occasioni i tre giochi mettono in palio e garantiscono ai più fortunati tra voi carissimi lettori che cercate una svolta economica nella vostra vita: un esempio in tal senso certamente rappresentativo è quel bottino da (quasi) 50mila euro messo a segno a Piacenza nel concorso di ieri, giovedì 19 giugno 2025, grazie al Lotto.

D’altra parte, sicuramente altrettanto utili per vivere una vacanza da sogno sono quei 25mila euro vinti sempre nella serata di ieri da un giocatore lombardo – precisamente residente a Lozza, alle porte di Varese – grazie al 10eLotto; peraltro con una cifra che torna anche nel concorso lottifero, finita nelle tasche di un giocatore vercellese: in totale tra i due concorsi sono stati più di 25 milioni gli euro vinti, con migliaia e migliaia di fortunati che se li sono spartiti.

QUANTO VALE IL JACKPOT DI OGGI: VIA ALL’ATTESA PER L’ESTRAZIONE ODIERNA

Nel frattempo, sempre purtroppo proseguire il periodo piuttosto sfortunato per il Superenalotto che da diverse estrazioni fatica a raggiungere cifre interessanti per i comunque sempre numerosissimi vincitori che riescono a indovinare parte della combinazione vincente: in tal senso, infatti, nella serata di ieri il premio più alto vinto è arrivato a valere poco meno di 20mila euro (comunque interessanti, non possiamo certo negarlo!); ma qui l’interessa verte interamente attorno al jackpot che questa sera varrà la bellezza di 15,6 milioni di euro, in attesa solamente di qualcuno che riesca ad aggiudicarselo!

ARRIVA L’ESTATE TRA CALDO, AFA E VACANZE: I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Resta, infine, solamente da intraprendere il nostro consueto viaggio tra i numeri della Smorfia Napoletana, oggi – come tutti gli altri giorni in cui ci dedichiamo ai concorsi – dedicata a quello che (in un certo senso) è stato il leitmotiv di questo articolo: il riferimento, ovviamente, è all’estate (23) che ci attende all’orizzonte e che già di diverse settimane (38) ci sta dando un piccolo assaggio (6) del caldo (7) e dell’afa (32) che dovremo sopportare fino a settembre (18); peraltro fermo restando che l’effettivo inizio della stagione (4) estiva sarà domani (il giorno 21) con il solstizio (8).