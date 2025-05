Il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto sono prontissimi a fare ancora una volta – la prima di questa penultima settimana di maggio che ci sta traghettando direttamente verso l’attesissima estate, anche se manca ancora un mese esatto per poterla veramente accogliere – capolino nella nostra vita con le loro ricchissime combinazioni di numeri vincenti che potrebbero finire nelle tasche dei più fortunati tra voi, carissimi lettori: tantissimi – e sempre ricchissimi – i premi che vi potrebbero attendere, tra i quali l’ambitissimo jackpot che da sempre è il più alto, interessante e ricercato dei bottini grazie al suo valore milionario!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 20 maggio 2025: numeri vincenti e simboli

Anche se per ora non possiamo ancora sapere a quanto ammontavano i premi più alti vinti dopo l’ultimo sorteggio – ovvero quello che si è tenuto nella serata di sabato 17 maggio 2025, che abbiamo ovviamente seguito assieme a voi, carissimi lettori –, nella nostra lunga attesa fino alle ore 20:00 per l’estrazione vogliamo concentrarci sul tema dei numeri: interessante, infatti, ricordare che per ora il 27 sulla ruota di Palermo è ancora in cima alla lista dei ritardatari del Lotto, accompagnato dall’ormai fedelissimo 32-Palermo e dal crescente 16-Milano; mentre sono il 47, l’83 e il 43 a occupare le prime tre posizioni della lista “sfortunata” del 10eLotto.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Sabato 17 Maggio 2025

—

Superenalotto n. 80 del 20/5/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 80 del 20/5/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 80 del 20/5/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 17 Maggio 2025

SALE A 34,6 MILIONI DI EURO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: PREMI E NUMERI SFORTUNATI

Se potesse interessarvi – e poi arriveremo anche ai premi di sabato che, vi spoileriamo, non nascondono grandi sorprese entusiasmanti, ed ovviamente al jackpot –, l’attuale classifica degli sfortunati del Superenalotto è guidata ancora dal tris 78-53-84, che ha incassato tra i 57 e i 90 concorsi di ritardo; mentre, dal punto di vista dei premi (come dicevamo già pochissime righe fa), i giocatori più fortunati sabato scorso si sono portati a casa premi compresi tra i 13 mila e i 14 mila euro, decisamente sotto alle medie ricchissime che questo gioco è solito raggiungere e – soprattutto – ben al di sotto del jackpot che oggi vale 34,6 milioni di euro.

NEL GIORNO DELLA PROCLAMAZIONE DEL PAPA, NASCE L’AVVOLTOIO PERUVIANO A ROMA: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Tante – come sempre – le possibili notizie che oggi possiamo tradurre in numeri fortunati per le scommesse del Superenalotto e degli altri concorsi grazie alla Smorfia Napoletana, ma oggi abbiamo scelto di puntare la nostra attenzione sul Perù con una news che collega il Paese sudamericano al Vaticano: nel giorno della proclamazione (63) di Leone XIV per il trono (60) di Pietro (7), nel bioparco (31) di Roma (65) è nato (78) il primo esemplare (50) del raro (9) avvoltoio (5) peruviano chiamato “del papa” (58), con una doppia coincidenza legata – oltre che ovviamente al nome del rapace – al fatto che Prevost abbia vissuto in Perù per vent’anni.