Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Venerdì 20 ottobre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Così come poco fa abbiamo scoperto i numeri vincenti del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa pagina, ora è arrivato il momento del Lotto e 10eLotto! Da pochissimo, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco che, dopo la brevissima parentesi del Simbolotto, ha lasciato spazio agli ultimi 10 numeri vincenti della giornata. Si tratta, insomma, di parecchi numeri da controllare, ragione per cui i giocatori dovrebbero porvi la massima attenzione, senza limitarsi ad usare una sola fonte per il ricontrollo.

Dopo aver controllato questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbero anche utilizzare i siti ufficiali dei due giochi, che mettono a disposizione un comodo tool per verificare automaticamente l’eventuale vincita, semplicemente inserendo il codice identificativo della schedina. Senza ulteriori indugi, però, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, ricordando che domani si terrà l’ultimo ciclo di estrazioni settimanale!

Estrazione 10eLotto n° 141 del 20/10/2023

1 – 4 – 9 – 16 – 17 – 28 – 30 – 31 – 42 – 47 – 50 – 58 – 65 – 70 – 75 – 76 – 85 – 86 – 87 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 16

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 16 – 85

Extra: 6 – 14 – 19 – 22 – 29 – 32 – 44 – 45 – 48 – 57 – 61 – 62 – 64 – 68 – 89

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 141 del 20/10/2023 BARI 16 85 90 62 6 CAGLIARI 50 58 28 75 78 FIRENZE 86 76 1 44 18 GENOVA 30 70 68 57 78 MILANO 87 47 32 64 6 NAPOLI 65 58 89 70 41 PALERMO 9 4 19 29 8 ROMA 90 86 22 14 64 TORINO 31 42 45 48 51 VENEZIA 17 75 19 61 18 NAZIONALE 5 27 62 21 69

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Anche oggi, finalmente, è arrivato il momento di conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i turni di estrazione che si sono aperti poco tempo fa proprio con l’ultimo di questi tre giochi! In palio oggi ricordiamo che c’è un jackpot dal valore di ben 72,1 milioni di euro in attesa di coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 6 i numeri estratti.

Prima di passare a questi, però, ricordiamo che è sempre importante controllare la propria schedina, specialmente prima di darsi per vinti. Dopo aver guardato su questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbero anche utilizzare il sito ufficiale del gioco, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, scopriamo subito i numeri vincenti dell’estrazione di oggi del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento per il Lotto e il 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 141 del 20/10/2023

Combinazione Vincente

21 71 14 24 49 81

Numero Jolly

5

Superstar

17

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 OTTOBRE 2023

Oggi, venerdì 20 ottobre 2023, torneranno protagoniste le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, giunte ormai al loro terzo e penultimo appuntamento settimanale, dopo quelli che si sono tenuti martedì e giovedì, ed in vista di quello di domani, sabato, che chiuderà il ciclo. Si tratta, a tutti gli effetti, di tre dei giochi più apprezzati in Italia e che mettono in palio premi e jackpot veramente entusiasmanti!

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà attendere fino a questa sera, ma nel frattempo per farci un’idea più precisa sui premi in palio possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello di giovedì 19 ottobre! Partendo dal Lotto, il premio più alto assegnato ieri è valso 26.375 euro ad un fortunato giocatore di Loro Ciuffenna (Arezzo). Sul podio, poi, si piazzano anche la vincita da 22.500 euro assegnata a Torino e quella da 12.975 euro di Muzzano (Biella).

Prima di passare al Superenalotto e al suo ricco jackpot, così come abbiamo recuperato le quote del Lotto, dedichiamo anche un attimo a quelle del 10eLotto. Nella giornata di ieri al primo posto del podio si piazzano due vincite da 20mila euro l’una segnate ad Aprilia (Latina) grazie ad un “8 Oro” e a Acquaviva delle Fonti (Bari) con un “9”. Secondo posto, invece, per i 10mila euro vinti sia a Milano con un “6 Doppio Oro” che a Mazzano (Brescia) con un “7 Doppio Oro”. Infine, vale la pena segnalare anche i 9mila euro vinti a Montaione (Firenze) con un “9”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo aver messo da parte le quote di Lotto e 10eLotto, spetta ora al Superenalotto, ovvero il gioco che mette in palio il montepremi più alto tra i tre, che ricordiamo variare di estrazione in estrazione. Infatti, dato che nella giornata di ieri nessuno ha centrato i punti da “6”, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 72,1 milioni di euro! Rimanendo sulle quote, però, sono stati cinque i giocatori che hanno centrato il punto da “5”, portandosi a casa 38.120,21 euro l’uno! Similmente, altri due fortunati hanno centrato il punto “4 Stella”, dal valore di 30.359 euro e in 130 sono riusciti ad indovinare i punti “3 Stella”, portandosi a casa 2.326 euro l’uno.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? La domanda sicuramente sarà balenata nella mente di tantissimi giocatori, intenti a fantasticare sul giorno in cui effettivamente riusciranno a centrare l’ambitissimo premio. Il nostro consiglio è sempre quello di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze e necessità, per poi riservare parte dell’importante budget al finanziamento di un qualche innovativo progetto.

Utilizzando la piattaforma KickStater, per esempio, oggi potrebbe caderci l’occhio sul progetto REEFLEX G-Series, che consiste in una serie di obiettivi fotografici esterni per l’iPhone. Si tratta di una serie di sei lenti differenti, prodotte per emulare le classiche lenti per reflex ma pensate appositamente per essere “installate” sulla fotocamera dell’iPhone, il cui scopo principale è quello di sfruttare al massimo il potenziale della fotocamera del proprio cellulare, migliorando la resa delle foto e permettendo, tra le altre cose, zoom maggiori, oppure macro più definite, o ancora l’effetto fisheye ed anche il grandangolo.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Alcuni dei tanti giocatori di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, nel momento di compilazione della propria schedina potrebbero trovarsi indecisi sui numeri sui quali puntare. In tal caso ricordiamo che si può ricorrere al tradizionale sistema della lotto che permette di “tradurre” in numeri i sogni, ma anche i racconti o le notizie. Per fare un esempio, prendiamo il recente lancio da parte del Amazon di una nuova serie di robot umanoidi che permetteranno di ridurre il lavoro pesante nei magazzini trasportando pacchi di grandi dimensioni grazie alla loro possibilità di camminare autonomamente. Dalla Smorfia potremmo, dunque, ricavare il 66, ovvero il robot, ma anche il 19, ovvero la persona, date le sue fattezze umanoidi. Similmente, l’85 è l’azione di camminare, mentre il 31 il magazzino e l’89 l’America, dove si stanno sperimentando questi robot.











