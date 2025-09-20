Lotto, Superenalotto e 10eLotto estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 20 settembre 2025, concorso Sisal n. 151/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LE QUOTE E IL NUOVO MONTEPREMI DEL SUPERENALOTTO

Non c’è stato alcun “6” nella terza estrazione settimanale del Superenalotto, che torna oggi con Lotto e 10eLotto per una nuova serata di estrazioni di numeri vincenti e premi da assegnare. Così il Jackpot del primo gioco continua a salire: per il nuovo appuntamento la posta in palio raggiunge la cifra di 54 milioni di euro.

Ma in quello di ieri non sono mancati i premi significativi per i giocatori che hanno sfiorato il colpo grosso: a sorridere sono stati in particolare i cinque fortunati che hanno realizzato il “5”, ciascuno dei quali porta a casa una vincita di quasi 25mila euro.

Ma interessanti sono anche i premi per le fasce inferiori: in totale sono stati 435 i giocatori che hanno realizzato un “4”, vincendo 295 euro circa ciascuno; molto più numerosi, come di consueto, i “3”: ben 16.959 schedine vincenti, ognuna premiata con 22 euro circa. Ma non vanno sottovalutati neppure i “2”, che hanno premiato 254.274 giocatori con una vincita simbolica ma comunque gradita di 5 euro.

Soddisfazioni anche con SuperStar, infatti ci sono stati quattro “4 Stella”, che hanno garantito a ciascun vincitore un premio di 29mila euro circa. A seguire i 144 giocatori con il “3 Stella”, premiati con 2mila e 200 euro circa a testa, e i 2.023 “2 Stella”, ciascuno con un bottino di 100 euro. Ma questi sono solo alcuni dei premi che si possono vincere al Superenalotto e, quindi, delle quote di ieri.

SCALPITANO ANCHE LE RUOTE DEL LOTTO

Restiamo focalizzati sull’estrazione di ieri, ma spostando la nostra attenzione sul Lotto, e in particolare la classifica dei numeri ritardatari. Il 74 su Milano resta il leader indiscusso, mancando da ben 140 concorsi consecutivi, consolidando il suo primato nella graduatoria nazionale. Subito dietro si posiziona il 34 su Firenze, assente da 99 estrazioni, mentre al terzo posto c’è la coppia formata dall’82 su Nazionale e dal 42 su Cagliari, entrambi fermi a quota 98, quindi anche loro non centenari.

A completare la top 5 dei numeri più attesi del gioco delle ruote è l’85 su Cagliari, assente da 95 turni. In merito agli ambi ritardatari delle serie classiche, c’è la cadenza 1 su Napoli che non si vede da 49 estrazioni, mentre tra le decine c’è la 40-49 su Cagliari che è arrivata a quota 43 assenze e la figura 7 su Torino non compare da ben 70 turni.

Superenalotto n. 151 del 20/09/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 151 del 20/09/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 151 del 20/09/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

IL LADRO “PAZZO” DI GIGI D’ALESSIO E LA SMORFIA

Prendiamo la Smorfia napoletana come lente d’ingrandimento dei casi di attualità da trasformare in numeri da giocare per uno dei concorsi in programma oggi. Per questa occasione speciale tiriamo in ballo una vicenda curiosa, quella di un uomo che ha usato la maschera di Gigi D’Alessio per compiere dei furti e ingannare le telecamere, usando anche una dedica che il cantante aveva scritto al fan che era stato a uno dei suoi concerti.

La tradizione partenopea annovera il 79, il ladro, ma c’è anche il 24 per le “guardie” che lo hanno beccato. Ci si può allargare anche al 44, la prigione, mentre il 46, soldi, può rappresentare il bottino, mentre il 55, la musica, lo tiriamo in ballo per il riferimento all’artista. Questa storia si è conclusa con l’arresto del 26enne a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ma magari le vostre sorti saranno diverse stasera.