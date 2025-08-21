Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, giovedì 21 agosto 2025, concorso Sisal n. 133/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LE ESTRAZIONI DI LOTTO E 10ELOTTO: TUTTI I NUMERI VINCENTI DEL 21 AGOSTO 2025

Siamo tornati un’altra volta tra queste righe perché è arrivato – finalmente – il momento di scoprire gli ultimissimi numeri vincenti della giornata, in questo caso relativi ai concorsi del Lotto e del 10eLotto che si sono accodati a quello superenalottifero che abbiamo seguito in diretta pochissimi minuti fa e che – se l’aveste perso – può essere recuperato qualche riga più in basso!

Qui l’attenzione, però, deve restare concreata sulle 11 ruote nazionali e sull’altro appuntamento con le 10 imperdibili cifre e visto che non vogliamo trattenervi troppo a lungo, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 133 del 21/8/2025

01-05-15-19-23-25-26-29-39-41-48-51-52-54-55-65-78-82-83-86

Numero Oro:

41

Doppio Oro:

41-55

Extra:

07-09-17-22-24-34-35-44-45-49-59-62-70-77-88

Estrazioni del Lotto n° 133 del 21/8/2025

Ruota Numeri BARI 41 – 55 – 23 – 09 – 54 CAGLIARI 52 – 26 – 51 – 34 – 47 FIRENZE 23 – 78 – 17 – 35 – 86 GENOVA 82 – 15 – 07 – 44 – 70 MILANO 19 – 86 – 22 – 77 – 73 NAPOLI 39 – 48 – 82 – 70 – 15 PALERMO 05 – 25 – 88 – 54 – 87 ROMA 54 – 19 – 24 – 62 – 09 TORINO 29 – 83 – 49 – 59 – 74 VENEZIA 65 – 01 – 45 – 72 – 55 NAZIONALE 10 – 60 – 88 – 55 – 37

IL SUPERENALOTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI DI GIOVEDÌ 21 AGOSTO 2025

Con il Superenalotto si apre anche oggi – giovedì 21 agosto 2025 – il viaggio che da qui alle ore 21 ci porterà progressivamente alla scoperta di tutti i vari numeri vincenti relativi ai concorsi lottiferi, accompagnati da una ricchissima serie di premi che aspettano solamente qualcuno che diventi il loro proprietario di diritto, con questo concorso che vi potrebbe riservare un bottino – addirittura – milionario!

Quest’ultimo, naturalmente, è il jackpot che vale ben 40,7 milioni di euro per i quali sarà necessario che abbiate indovinato tutta la sestina e visto che solo questa manca all’appello: eccovi i numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 133 del 21/08/2025

Combinazione Vincente

57 – 61 – 49 – 62 – 56 – 86

Numero Jolly

16

SUPERSTAR

53

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

È iniziata piuttosto a rilento questa settimana di concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con un lunedì che ha visto assegnare qualche interessante bottino ad alcuni dai tanti vincitori e un martedì – ci arriviamo tra poco – abbastanza giù di tono dal punto di vista delle vincite: la speranza (nostra, ma sicuramente anche vostra, carissimi lettori e giocatori) è che sia proprio questo giovedì a invertire la rotta; salvo comunque per il fatto che ci attendono all’orizzonte settimanale ancora altri due appuntamenti dopo quello odierno!

Visto che li abbiamo nominati rapidamente poco fa, possiamo dirvi che il premio più alto assegnato lo scorso martedì è arrivato a valere la cifra di 50mila: ad aggiudicarselo è stato – precisamente – un giocatore di Perugia grazie a sei ambi, quattro terni, una quaterna e l’opzione “Più” nel Lotto; superando nettamente e di gran lunga tutti gli altri vincitori visto che nel medesimo concorso il secondo premio più alto valeva appena 11mila euro e nel 10eLotto non si è superato il (per così dire) misero premio singolo di 8mila.

RITORNA OGGI, 21 AGOSTO, IL SUPERENALOTTO: IL JACKPOT È CRESCIUTO ANCORA

D’altra parte, è stato leggermente più interessante l’esito del Superenalotto visto che – pur non essendo uscito il jackpot, ma a lui ci torneremo tra pochissime righe – è stato assegnato un interessantissimo premio da poco meno di 133mila euro, unicum della giornata visto che anche in questo caso i secondi classificati si sono fermati appena oltre la soglia del 2mila euro: oggi – lo speriamo -, però, qualcuno potrebbe finalmente azzerare quell’incredibile bottino massimo che vale ben 40,7 milioni di euro; ovviamente a costo di dover indovinare tutti e sei i numeri vincenti.

L’ESPLOSIONE DEL METEORITE IN GIAPPONE: I CONSIGLI ODIERNI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Resta solamente, tra queste righe, da rinnovare il nostro solito appuntamento con la Smorfia Napoletana, ricordandovi al contempo che le estrazioni si apriranno alle ore 20 in punto e che troverete tutti i numerini vincenti tra queste stesse righe non appena si concluderanno le dirette estrattive: proprio a proposito di numeri la combinazione smorfiesca di oggi ci porta fino al lontano Giappone (69) che un paio di giorni fa è stato teatro dell’incredibile spettacolo (17) casualmente immortalato in video dell’esplosione (85) di un meteorite (61) in cielo (3) dopo essere entrato in contatto con l’atmosfera (79) terrestre (11); ovviamente – per fortuna – senza danni o feriti!