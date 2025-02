IL SUPERENALOTTO DI OGGI: SI APRE LA CACCIA AL MILIONARIO JACKPOT!

Tutto è finalmente anche oggi – venerdì 21 febbraio 2025 – per entrare nel vivo dell’ennesimo appuntamento annuale (precisamente il 30esimo) con il Superenalotto, già portatore dei sei numeri vincenti che questa sera potrebbero permettervi di mettere la mani su qualche ricchissimo bottino o – addirittura – sul jackpot milionario che nelle sua eterna corsa verso l’alto è arrivato proprio oggi a toccare la soglia dei 76,1 milioni di euro!

Se l’aveste vinto, ricordatevi che per incassarlo dovrete andare per forza in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo o agli Uffici premi che si trovano a Roma e Milano; mentre in ogni altro caso, sotto la soglia dei 10mila 500 euro vi basterà andare nella stessa ricevitoria in cui avete giocato la vostra combinazione fortunata. Visto che il tempo stringe, eccovi infine i numeri vincenti del Superenalotto di oggi con un breve anticipo rispetto a quelli del Lotto e del 10eLotto che scopriremo assieme tra poco sempre qui!

Ultima estrazione Superenalotto n. 30 del 21/02/2025

Combinazione Vincente

72 – 87 – 48 – 45 – 21 – 79

Numero Jolly

73

SUPERSTAR

89

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMEIR VINCENTI STANNO PER ARRIVARE!

Si riducono sempre di più le opportunità per cercare di portarsi a casa un qualche – potenzialmente milionario, ma in ogni caso sempre ricchissimo – premio di quelli in messi in palio dal trittico Lotto, 10eLotto e Superenalotto giunti proprio oggi, venerdì 21 febbraio 2025 – al loro terzo e penultimo sorteggio per questa settimana di febbraio.

Come ben saprete (e se così non fosse, ve lo diciamo noi!) i sorteggi dei tre giochi sono tutti previsti in rapidissima successione l’uno dall’altro a partire dalle ore 20:00 di questa sera; unitamente – come ogni venerdì – anche all’Eurojakpot e con un leggero anticipo rispetto al Million Day delle 20:30 (che trovate entrambi in altri due appositi articoli che abbiamo già pubblicato).

Visto che dai premi siamo partiti, proseguiamo su quella stessa rotta per dirvi che la giornata e l’estrazione di ieri, giovedì 20 febbraio 2025, dal punto di vista del Lotto e del 10eLotto non ha regalato grandissime emozioni particolarmente ricche, né – tanto meno – milionarie con un podio delle vincite più alte che oggi ci parla (per così dire) ‘solamente’ di 20mila euro al primissimo posto vinti a Frosinone, seguiti da altri 19mila vinti nel torinese ed – infine – da altri 15mila centrati in quel di Recanati; il tutto – comunque – fermo restando che i due giochi complessivamente hanno assegnato più di 30 milioni di euro a tutti i numerosissimi vincitori!

Estrazione 10eLotto n° 30 del 21/2/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 30 del 21/2/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)

GLI ULTIMI PREMI VINTI NEL SUPERENALOTTO E IL VALORE ODIERNO DEL JACKPOT MILIONARIO

D’altra parte – dopo qualche giorno passato leggermente lontano dei riflettori – il Superenalotto ieri si è riservato un premio particolarmente interessante che ha scalzato (ed anche abbondantemente!) gli altri due giochi dalla primissima posizione del podio: prima di arrivarci, però, vogliamo dirvi che fortunatamente – o sfortunatamente, a seconda di come la vediate – nessuno si è portato a casa il jackpot milionario indovinando l’intera sestina sorteggiata in sedate.

Con l’esito che oggi in palio ci sono ben 76,1 milioni di euro decisamente interessanti; mentre tornando al bottino al quale accennavamo poche righe fa vi diciamo che è stato vinto grazie alla combinazione da 5+1 numeri (dove il +1 indica il numero jolly) e valeva ben 542mila euro finiti nelle tasche di un solo fortunatissimo giocatore!

L’ETNA ERUTA IN UNO SPETTACOLARE MIX TRA LAVA E NEVE: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Superato il primo segmento di questo articolo e restando in attesa dell’ultimo (che dopo le 20:00 vi permetterà di scoprire i numeri vincenti di oggi dei tre giochi), se aveste bisogno di qualche buon consiglio per le vostre scommesse sappiate che potrete sempre affidarvi alle sagge mani della Smorfia Napoletana.

Se non sapeste come funziona, seguiteci in questo esempio nel quale abbiamo scelto di partire dalla notizia delle recente eruzione (e dato che la Smorfia traduce le parole in numeri, eccovi il primo: 88) del vulcano (47) Etna (90) che ad oggi non ha causato – fortunatamente – danni (3) alla popolazione della bellissima Sicilia (27), ma ci ha regalato lo splendido spettacolo (17) della colata lavica (4) che si fa strada tra la bianchissima neve (53) che ricopre l’imponente vulcano alto più di 3mila 400 metri.