Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, sabato 21 giugno 2025, concorso Sisal n. 99/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Dal Superenalotto al Lotto, senza dimenticare il 10eLotto: oggi, sabato 21 giugno 2025, si ripresenta l’appuntamento con la fortuna tramite le loro estrazioni. I numeri vincenti, stasera, si prenderanno la scena; poi potrebbe toccare a voi, se riuscirete a mettere le mani sulle vincite. Noi, per ora, mettiamo le mani sulle statistiche, nello specifico sui ritardatari, soffermandoci sul gioco delle ruote. Il numero che non esce da più estrazioni è il 26 sulla ruota di Firenze, visto che non compare da 115 estrazioni.

Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi sabato 21 giugno 2025

Al secondo posto si trova l’83 su Firenze, che invece di assenze ne ha accumulate 113. Da poco è diventato centenario il 24 su Nazionale, che sale così al terzo posto dei ritardatari; alle sue spalle si trova una coppia, quella formata dal 51 su Napoli e dal 27 su Bari, entrambi a quota 98 assenze. Questi numeri potrebbero essere considerati “caldi” dai giocatori, perché prima o poi dovrebbero uscire.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 21 giugno 2025: numeri vincenti e simboli

—

Superenalotto n. 99 del 21/6/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 99 del 21/6/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 99 del 21/6/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO, EUROJACKPOT/ Numeri vincenti di oggi, Venerdì 20 Giugno 2025

LE QUOTE E IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Ora, invece, soffermiamoci sulle quote del Superenalotto: altri numeri importanti, perché riguardano i premi di questo gioco. A partire dal Jackpot, che è arrivato a quota 16,4 milioni di euro, dopo il tentativo fallito di ieri. Nell’estrazione di venerdì ci sono state comunque delle vincite importanti, come quella relativa al “5”, visto che è stato centrato da tre giocatori, che ottengono così un bottino di circa 41.000 euro.

Ci sono poi ben 48 schedine fortunate per quanto riguarda il “3 Stella”, categoria che consente ai relativi vincitori di ottenere poco meno di 3.000 euro. Possiamo scendere, arrivando al “4”, che di giocate vincenti ne annovera 333, ognuna delle quali fa vincere 387 euro e 13 centesimi. Ma questi sono solo alcuni dei premi relativi al concorso di ieri del Superenalotto, visto che si può scendere fino al premio più basso di 5 euro; lo stesso vale, ovviamente, per l’estrazione di oggi.

LA MATURITÀ E LA SMORFIA NAPOLETANA

Tiriamo in ballo la Maturità per il consueto e imperdibile appuntamento con la Smorfia napoletana, per trasformare questo momento importante degli studenti dell’ultimo anno in numeri da giocare. Potete esorcizzare la paura, 90, inserendo questo numero nelle vostre opzioni. Lo stesso discorso possiamo farlo per il 13, Sant’Antonio, che è anche simbolo di crescita e passaggio, mentre il 5, la mano, arriva bene in aiuto, visto che possiamo intenderla come scrittura e studio.

Invece, il 17 va di pari passo con il 90, per la disgrazia cui viene associato questo numero. Completiamo il quadro con il 47, il morto che parla — ovviamente nel senso di rinascita e nuova fase della vita di questi studenti. Poi sta a voi scrutare cosa dice la tradizione partenopea, per capire quali numeri potreste giocare in vista delle estrazioni di oggi.