Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 21 marzo 2024: numeri vincenti, Jackpot e quote!

IN ATTESA DELLA NUOVE ESTRAZIONI DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO: RICCHI PREMI IN VISTA?

Tutto è pronto per il nuovo appuntamento di oggi con la fortuna, con le ormai imminenti estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, pronte a regalare ricchissimi premi a tutti quei giocatori che decideranno anche oggi, giovedì 21 marzo 2024, di sfidare la Dea Bendata. L’attesa per l’annuncio delle combinazioni fortunate di oggi si protrarrà, come sempre, fino a questa sera, ma nel frattempo la caccia ai numeri vincenti del Lotto è aperta!

Ricchi i premi che mettono in palio tutti e tre i concorsi, tra i quali sicuramente il jackpot del Superenalotto è il più ghiotto per i tanti sfidanti della sorte, ma non per questo i bottini in palio nel Lotto e 10eLotto sono da considerarsi meno allettanti. Per esempio, nel concorso che si è tenuto martedì scorso, ovvero il 19 marzo 2024, il più fortunato tra i giocatori del Lotto, che vive a Sant’Omobono Terma (Bergamo), si è aggiudicato la bellezza di 15.900 euro, il premio più alto della giornata. Altri 15.250, invece, sono stati segnati a Torino.

Neppure nel 10eLotto mancano i premi ricchi e ghiotti, come per esempio, sempre guardando all’estrazione dello scorso martedì, i 50 mila vinti a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Complessivamente, peraltro, in Campania ne sono stati vinti altri 33mila euro con differenti puntate e, soprattutto, combinazioni vincenti indovinate. Insomma, seppure il premio massimo del Superenalotto sia il più alto tra i tre, non si deve dare per scontato che i suoi ‘colleghi’ non possano rendere questa serata veramente ricca e fortunata!

IL JACKPOT VOLA E SUPERA I 77 MILIONI

Ma, quindi, quanto vale il jackpot del Superenalotto? Per rispondere bisogna prima partire dal fatto che nell’ultimo concorso, nuovamente quello di martedì, nessuno tra i giocatori è riuscito a centrare il “6”, con la conseguenza che oggi il montepremi massimo in palio vale la bellezza di 77,9 milioni di euro, e la cosa più interessante è che per vincerli basterà scommettere il costo di un caffè, tra l’altro senza decimali.

Tornando, però, con la mente all’estrazione di martedì del Superenalotto, complessivamente in tutta Italia sono stati vinti più di 4,2 milioni di euro. Seppur la maggioranza dei premi fossero pari a 5 euro, vinti con 2 numeri indovinati da quasi 373mila persone, la serata di martedì ha regalato 3 bottini da 63.473,03 euro l’uno agli altrettanti giocatori che sono riusciti ad indovinare 5 numeri fortunati. Nella versione SuperStar, invece, altri 3 giocatori, questa volta con 4 numeri, si sono portati a casa 30.690 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA: CONSIGLI SUI NUMERI PER LOTTO E SUPERENALOTTO

A chiudere questa prima tappa del nostro viaggio nelle estrazioni collegate al Lotto, che comprendono anche il 10eLotto e il ricco Superenalotto, come di consueto c’è il nostro ormai tradizionale appuntamento con la Smorfia Napoletana. Questa, per chi non la conoscesse, è la risposta a tutti quei giocatori che, davanti alla schedina, provano quella sensazione di vuoto mentale che non gli permette di scegliere i numeri su cui puntare, per paura di perdere un’occasione.

La Smorfia, infatti, traduce i sogni in numeri, fornendo una buona base di partenza per le schedine. Al posto dei sogni, però, noi soffermiamoci sulle notizie, come per esempio il recente caldo record che si è registrato a Rio de Janeiro, dove è in corso l’estate con l’asticella della temperatura percepita che ha raggiunto i 62,3 gradi. Da questa base potremmo ottenere, con la Smorfia, il 7 che è il caldo, ma anche il 23, ovvero l’estate che da noi è sempre più vicina (mentre in Brasile è appena finita). Ancora: l’1, l’80 e il 71, che sono rispettivamente il mare, le spiagge brasiliane affollate e l’estate al mare. Aggiungendo anche il 62 della temperatura, avremo così ottenuto 6 numeri per schedine e scommesse di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.

