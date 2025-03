LE ESTRAZIONI DI LOTTO E 10ELOTTO: I NUMERI VINCENTI DEL CONCORSO DI OGGI

Passato il momento serale dedicato al Superenalotto, ora possiamo soffermarci e concentrarci sul Lotto e sul 10eLotto che ci stanno per proporre i loro numeri vincenti associati ad un’altra ricchissima serie di premi in attesa solamente di poter rendere felice qualche nuovo giocatore particolarmente fortunato: il prossimo passo per voi è ovviamente quello di mettere mano alla schedina per controllare il valore dei premi, mentre noi ci prepariamo a seguire la diretta delle estrazioni!

Come sempre facciamo, prima di procedere vi invitiamo sempre a ricontrollare i numeri che vi riporteremo anche con i siti ufficiali dei due giochi giusto per essere certi al 100% prima di correre ad incassare il premio o di buttare nella spazzatura la vostra schedina; ed ora senza altri indugi e rallentamenti eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 46 del 21/3/2025

10 – 11 – 13 – 19 – 28 – 34 – 38 – 46 – 50 – 53 – 56 – 59 – 60 – 66 – 67 – 69 – 75 – 84 – 87 – 89

NUMERO ORO: 53

DOPPIO ORO: 53 – 28

EXTRA: 02 – 15 – 16 – 17 – 18 – 22 – 23 – 39 – 43 – 57 – 61 – 62 – 63 – 70 – 83

Estrazioni del Lotto n° 46 del 21/3/2025

Ruota 1° 2° 3° 4° 5° BARI 53 28 34 46 70 CAGLIARI 10 66 13 43 15 FIRENZE 28 10 89 23 02 GENOVA 67 59 19 83 17 MILANO 46 53 84 10 57 NAPOLI 50 59 38 19 57 PALERMO 56 60 61 18 24 ROMA 11 69 62 16 54 TORINO 89 50 22 63 49 VENEZIA 75 87 39 38 27 NAZIONALE 09 31 75 67 32

(L’ufficialità dei numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito dei monopoli di Stato)

IL SUPERENALOTTO DI OGGI: TUTTI I NUMERI VINCENTI IN VISTA DEL JACKPOT MILIONARIO

È pronto a tornare nelle nostre case il Superenalotto con la sua combinazione di numeri vincenti che proprio oggi – ovviamente venerdì 21 marzo 2025 – potrebbero tradursi in qualche interessantissimo premio, magari proprio a beneficio di qualcuno tra voi carissimi lettori purché (naturalmente) siate stati in grado di indovinare una parte della combinazione che scopriremo assieme tra pochissime righe!

Se la fortuna fosse stata con voi, vi ricordiamo che in linea di massima nella maggior parte dei casi vi basterà portare la vostra schedina in una ricevitoria Sisal per ricevere il premio vinto e solo nel caso in cui abbiate superato i 10mila e 500 euro dovrete recarvi in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo; ma visto che il primo passo è il ricontrollo delle schedine, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 46 del 21/03/2025

Combinazione Vincente

65 – 49 – 48 – 15 – 7 – 80

Numero Jolly

67

SUPERSTAR

39

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI STANNO ARRIVANDO

Torna oggi – ovviamente venerdì 21 marzo 2025 – l’appuntamento fisso dell’ultimo giorno della settimana lavorativa con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto reduci dalla giornata di ieri in cui si sono visti assegnare alcuni importantissimi ed interessantissimi premi tra i quali il milionario jackpot superenalottifero che da questa sera ricomincerà la sua lunga scalata verso vette che speriamo essere altissime e degne della top 10 complessiva dei premi vinti in questo sempre partecipaissimo concorso!

Prima di dedicarci ai dettagli del jackpot milionario vinto ieri, sempre restando con lo sguardo puntato all’estrazione di giovedì 20 marzo 2025 vale certamente la pena partire dalla precisazione che anche il Lotto ha regalato due importanti soddisfazioni ad altrettanti giocatori, tra il premio più alto del 2025 dal valore di addirittura 645mila euro vinto in quel di Arezzo e – questo il quinto più alto dall’anno in corso – quel premio da 320mila euro vinto ad Altamura; mentre è stato il 10eLotto ad essere leggermente più timido con il premio più alto assegnato ieri dal valore di (per così dire) ‘solamente’ 30mila euro vinti a Messina.

VINTO IERI IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: IL FORTUNATO È UN CITTADINO DI ROMA

Venendo a noi, è stato vinto a Roma – ovviamente nella giornata di ieri – il jackpot milionario del Superenalotto che aveva da poco raggiunto l’esorbitante cifra di 88,2 milioni di euro e che oggi saranno ‘azzerati’: il fortunato vincitore per ora ha preferito restare del tutto anonimo, ma possiamo certamente dirvi che il suo colpaccio è il 17esimo segnato in Lazio nella lunga storia di questo amatissimo concorso, con la Campania che resta ancora al primo posto della classifica nazionale con 20 premi milionari vinti in questi anni; mentre oggi chiunque decidesse di tentare la fortuna lo farà con la promessa di provare ad aggiudicarsi un jackpot da 8,8 milioni che comunque è decisamente interessante!

L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA TRADOTTO DALLA SMORFIA NAPOLETANA: TUTTI I NUMERI DI OGGI

Con l’avvicinarsi dei sorteggi di Superenalotto di questa sera, rinnoviamo il sempre consueto appuntamento – che come sempre speriamo possa essere gradito e portarvi fortuna – con la Smorfia Napoletana e i suoi consigli sui numeri per le vostre schedine, sempre partendo dall’attualità e dalle notizie interessanti degli ultimi giorni guardando ancora a ieri: proprio il 20 marzo (e avete già due numeri 20-3), infatti, è caduta l’importante giornata dell’equinozio di primavera (64) che sancirà l’arrivo della bella stagione con il sole (1) che si farà progressivamente più caldo (7), i fiori (13) che saranno pronti a sbocciare (15) e le giornate via via più lunghe.