Lotto e Superenalotto i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Martedì 21 novembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo l’estrazione dei numeri vincenti del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa stessa pagina, è arrivato ora il momento di quelli del Lotto e del 10eLotto! Da poco, infatti, si è concluso il lungo viaggio nelle 11 ruote nazionali del gioco principale, che dopo la breve parentesi del Simbolotto, ha lasciato il palco ai restanti, ed ultimi per oggi, 10 numeri fortunati. Per tutti gli speranzosi giocatori in cerca di un ricco bottino, il consiglio è quello di non darsi immediatamente per vinti dopo aver controllato una singola volta l’esito delle due estrazioni.

Oltre ad usare questo sito, ilSussidiario.net, ci si potrebbe anche collegare a quelli ufficiali dei due giochi, sui quali si trova un comodo tool per verificare in modo automatico l’eventuale vincita semplicemente inserendo il codice identificativo della schedina. Senza indugiare oltre, però, scopriamo subito i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto e 10eLotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune possibili!

Estrazione 10eLotto n° 159 del 21/11/2023

2 – 7 – 13 – 16 – 30 – 32 – 34 – 39 – 44 – 46 – 49 – 51 – 62 – 63 – 64 – 70 – 81 – 82 – 88 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 62

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 62 – 89

Extra: 5 – 6 – 8 – 11 – 28 – 29 – 35 – 54 – 55 – 59 – 61 – 65 – 66 – 68 – 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 159 del 21/11/2023 BARI 62 89 49 8 61 CAGLIARI 30 81 62 29 68 FIRENZE 63 16 32 44 5 GENOVA 64 88 51 28 87 MILANO 30 39 82 63 65 NAPOLI 46 82 54 66 61 PALERMO 70 34 13 55 15 ROMA 2 44 35 6 47 TORINO 88 39 61 11 36 VENEZIA 7 13 54 59 78 NAZIONALE 65 38 27 31 11

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Anche oggi, martedì 21 novembre 2023, finalmente è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i turni di estrazione che si sono aperti da pochissimo con l’ultimo dei tre giochi. Occhi puntati, insomma, sul jackpot dal valore di ben 20,1 milioni di euro, in attesa del fortunato che riuscirà ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, oltre che sui tanti altri premi per coloro che indovineranno solo parte della sestina.

Ricordiamo, però, che è sempre importante porre la massima attenzione nel ricontrollo della propria schedina, per non rischiare di sprecare un’ottima occasione, potenzialmente milionaria, a causa di una distrazione. I giocatori oltre a trovare i numeri vincenti su questo sito, ilSussidiario.net, li potranno trovare anche sul portale ufficiale del gioco, oppure su quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, ricordando a brevissimo si terranno le estrazioni di Lotto e 10eLotto, che seguiremo assieme a voi lettori!

Ultima estrazione Superenalotto n. 159 del 21/11/2023

Combinazione Vincente

90 59 61 30 88 86

Numero Jolly

43

Superstar

77

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 NOVEMBRE 2023

Con la giornata di oggi, martedì 21 novembre 2023, si aprirà una nuova settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi più apprezzati e partecipati in Italia che mettono in palio ricchissimi premi e jackpot! Quella odierna sarà la prima tappa di una settimana di concorsi che continuerà con gli appuntamenti di giovedì, venerdì e sabato, quadruplicando le possibilità per tutti i giocatori di accaparrarsi un qualche vantaggioso premio.

Nell’attesa di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che saranno sorteggiati in serata, recuperiamo le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello di sabato 18 novembre, per farci un’idea sull’entità di quei premi. Partendo dal Lotto, la vincita più alta della giornata è stata assegnata a Mattinata (Foggia), per il valore di 62.800 euro. Ottimi anche i due premi 33.750 euro l’uno assegnati a Roma, mentre l’ultimo posto della classifica spetta ai 24.925 euro vinti a Bari.

Prima di dedicarci al Superenalotto e al suo ricco jackpot, così come abbiamo fatto per il Lotto, diamo anche un’occhiata alle quote del 10eLotto di sabato. In questo caso, il premio più alto è valso 20mila euro ad un fortunato giocatore di Pozzoleone (Vicenza) che ha indovinato una combinazione da 9. Sicuramente hanno festeggiato anche i 5 fortunati giocatori, tutti di Roma, che si portati a casa 9mila euro l’uno grazie ad una combinazione vincente di 3 numeri.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Messi da parte il Lotto e il 10eLotto, la scena ora spetta al Superenalotto, che mette in palio ogni giorno il premio più alto tra i tre giochi. Nella giornata di sabato non è stato centrato alcun punto da “6” e dopo la vincita registrata giovedì 16 dal valore record di 85,1 milioni di euro, il montepremi massimo è continuato a crescere, al punto che oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 20,1 milioni di euro. Nessun 6 sabato, ma comunque 4 gioratori hanno centrato la sequenza da “5”, portandosi a casa 50.949,76 euro l’uno. I premi più alti, tuttavia, sono spettati ad altri 5 giocatori che hanno centrato il punto da “4 Stella”, vincendo 52.674 l’uno. Da segnalare anche i 135 premi dal valore di 3.343 euro assegnati grazie ai punti “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche ricco premio del Lotto e del 10eLotto? Si tratta di una domanda che certamente in molti si saranno posti almeno una volta, fantasticando di mettere le mani su di un qualche ricco bottino un giorno. Il nostro consiglio, dopo aver ovviamente pensato alle proprie esigenze, è quello di utilizzare parte del budget per finanziare un qualche innovativo progetto in cerca di fondi.

Prendendo spunto dalla piattaforma KickStarter, oggi consigliamo il progetto Oris, che consiste in un dentifricio in compresse completamente ecologico. Dosate per essere perfette per ogni sindolo lavaggio, le compresse contengono esclusivamente prodotti naturali e vengono inviate all’interno di confezioni fatte in bambù è completamente riciclabili. Inoltre, con l’investimento nel progetto verrà anche inviata una comoda scatola in alluminio per conservare le compresse e due differenti spazzolini in bambù, anch’essi completamente ecologici.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se qualche giocatore, infine, fosse indeciso sui numeri da puntare nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ricordiamo che esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con il quale si traducono in numeri i sogni, ma che funziona anche con le notizie o i racconti. Per fare un esempio, prendiamo il 60esimo anniversario che si terrà domani, 22 novembre, del celebre attentato al presidente degli Stati Uniti d’America John Fitzgerald Kennedy. Dalla Smorfia si potrebbero ricavare il 57, ovvero l’attentato, ma anche l’89, che è l’America. Similmente, il 45 è il presidente, mentre il 17 lo sparo che lo colpì fatalmente. Aggiungendo, poi, il 60 per l’anniversario e il 22 per la data, avremo ben presto ottenuto 6 numeri utili per la scommessa.











