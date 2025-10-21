Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi martedì 21 ottobre 2025, concorso Sisal n. 168/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Tra ricchi premi, occasioni uniche e jackpot milionari, come certamente tutti voi che ci state leggendo ben saprete oggi – naturalmente martedì 21 ottobre 2025 – potrete tentare nuovamente la fortuna con i soliti (e amatissimi!) concorsi del Lotto, con quelli del 10eLotto e anche con quello ricchissimo del Superenalotto: si tratta, a conti fatti, della 168esima opportunità che la Dea Bendata regala nel corso dell’anno che stiamo attraversando; con le solite regole e i consueti premi che siamo certi facciano gola a tutti voi!

Giusto per farvi qualche esempio e aumentare la vostra “acquolina in bocca”, possiamo dirvi che venerdì scorso il Lotto ha regalato uno dei premi più interessanti di quest’anno, pari alla bellezza di 225mila euro per un giocatore particolarmente fortunato che vive nel salernitano, accompagnato da un altro che nel medesimo comune ne ha vinti 135mila; mentre – d’altra parte – il 10eLotto è arrivato fino alla soglia (comunque incredibile!) dei 50mila euro, sempre nel concorso di venerdì ma in quel di Verbano-Cusio-Ossola.

OGGI UN NUOVO APPUNTAMENTO CON IL SUPERENALOTTO: ECCO IL JACKPOT CHE VI ATTENDE

L’ottimo notizia per tutti voi che volete provare a vincere un qualche interessantissimo bottino nel corso di questa serata di martedì è che nell’ultimissimo concorso – quello di sabato 25 ottobre – il Superenalotto ha visto nuovamente crescere il suo fantastico jackpot fino al valore (ovvero quello in palio in questa giornata) di 67,1 milioni di euro: ovviamente sabato, però, non sono mancati i premi degni di nota visto che ben quattro differenti giocatori hanno chiuso la serata con più di 51mila euro a testa e un alto se n’è aggiudicati quasi 21mila e 500, di poco inferiori – a ben guardare – alla media annuale degli stipendi nel nostro paese!

Superenalotto n. 168 del 21/10/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 168 del 21/10/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 168 del 21/10/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

LO SPETTACOLARE FURTO DI DOMENICA AL LOUVRE: I NUMERI ODIERNI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Visto che di ricchezza e bottini abbiamo parlato fino a questo momento, oggi per i suoi numerini (potenzialmente) fortunati la Smorfia Napoletana ci porta indietro nel tempo fino alla scorsa domenica in un piccolo viaggio oltralpe: a Parigi (10), infatti, proprio domenica un gruppo di quattro (altro numero per le vostre schedine) ladri (66) sono riusciti a introdursi (39) nel museo (76) del Louvre, rubando (59) sette gioielli (3) dal valore (44) assolutamente inestimabile che fanno parte della collezione (19) di Napoleone (16) e dell’imperatrice (10) Eugenia.