Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 22 agosto 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 AGOSTO 2023

Nella giornata di oggi, martedì 22 agosto 2023, tornano protagoniste le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con il loro primo appuntamento settimanale! Come sempre, le tre estrazioni torneranno, poi, di giovedì, venerdì e sabato, completando il nuovo ciclo settimanale inaugurato oggi, che potrebbe rendere milionario qualche fortunatissimo giocatore! Per conoscere l’esito delle estrazioni occorrerà, tuttavia, attendere la sera, quando verranno sorteggiati i numeri ed, eventualmente, annunciati i vincitori.

Nell’attesa di scoprire se quella odierna sarà una serata fortunata per un qualche giocatore di Lotto, 1oeLotto e Superenalotto, possiamo dilettarci con alcune utili statistiche che potrebbero dare un suggerimento ai giocatori indecisi sui numeri. Per esempio, parlando del Lotto, dopo l’estrazione dello scorso sabato, guardando ai numeri ritardatari, scopriremmo che si è confermato il 28 su Cagliari, con 110 assenze complessive. Lo seguono, poi, sempre il 12 e il 75, entrambi su Roma, come 105 e 101 assenze a testa. La top 5 del Lotto, poi, si chiude con il 37 su Cagliari, a quota 99 assenze e con l’11 su Milano, assente per 95 estrazioni.

Prima di vedere, invece, le ultime ricche vittorie del Superenalotto, dopo aver messo da parte i ritardatari del Lotto, dedichiamoci rapidamente alla top 10 del 10eLotto, che vede ancora il primo posto occupato dal 35 con le sue 27 assenze. A distanza, poi, si posiziona il 10, con 16 ritardi, seguito da 63 e 15, entrambi a quota 13 estrazioni mancate. Subito sotto, poi, troviamo il 30, con 12 assenze, il 58, con i suoi 11 ritardi e il 14 a quota 10. La top 10, poi, si chiude con il 79 e il 22, a pari merito con 9 estrazioni mancate e con il 71, fermo a 8 assenze.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Archiviate le statistiche sul Lotto e sul 10eLotto, dedichiamo ora la nostra attenzione ai premi assegnati nell’ultima estrazione del Superenalotto, con il suo ricchissimo montepremi in palio ogni giorno. Nessuno, purtroppo, è riuscito a mettere le mani sul premio da “6” punti, ma questo significa anche che il jackpot odierno del Superenalotto è salito a 43,5 milioni di euro! Nessun “6”, dunque, per la giornata di sabato scorso, ma sono comunque stati ben 5 i premi da “5” punti assegnati, valsi la bellezza di 36.732,70 euro ad ogni giocatore. Da segnalare anche i 4 punti da “4 Stella”, dal valore di 20.010 euro l’uno e i 109 da “3 Stella”, che hanno fatto vincere ad ogni giocatore 1.726 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Moltissimi giocatori, almeno una volta, si saranno trovati a fantasticare di riuscire a mettere le mani sul ricco jackpot del Superenalotto, trovandosi poi davanti ad una fondamentale domanda: come investire al meglio l’importante budget? Il nostro consiglio, dopo aver pensato alle proprie esigenze e necessità, è quello di utilizzare parte della somma per finanziare un innovativo, ed utile, progetto, magari attingendo alla piattaforma Kickstarter.

Per fare un esempio, prendiamo il progetto CURA, ovvero un’amaca pensata per garantire il miglior sonno, all’aperto, in qualsiasi stagione. Pensata per i campeggiatori che cercano nelle loro scampagnate il comfort domestico, garantisce la massima resistenza alle temperature, anche se estreme, riducendo con la sua copertura la penetrazione della luce del mattino, ma anche i suoni esterni. Facile da montare, con le sue 5 ventole garantisce anche la perfetta areazione interna, trattandosi di un’amaca che ingloba il design di una tenda da campeggio.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Davanti ai ricchi premi del Lotto, del 10eLotto o del Superenalotto, qualche giocatore desideroso di tentare la fortuna potrebbe essere, ora, indeciso sui numeri su cui scommettere. C’è poco da temere, perché fortunatamente il tradizionale sistema dall Smorfia Napoletana potrebbe correre il loro aiuto, traducendo in numeri i racconti, i sogni e le notizie. Prendiamo, per esempio, l’annuncio da parte della missione spaziale russa, qualche giorno fa, dello schianto della loro prima sonda lunare, chiamata Luna 25, a causa di un’avaria ad uno dei motori principali in fase di atterraggio. Dalla Smorfia potremmo ricavare il 73, che rappresenta la Luna, oppure il 3 per la Luna. Ancora, il 25 dal nome della sonda, o anche il 41 per il disastro e il 34 per il motore.

