Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto dei numeri vincenti di oggi, venerdì 22 agosto 2025, concorso Sisal n. 134/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Doveva essere poker di estrazioni come al solito questa settimana per Lotto, Superenalotto e 10eLotto, ma siamo a quattro proprio oggi, perché con le recenti festività, e in particolare ci riferiamo a Ferragosto, il calendario è stato un po’ scombussolato, quindi quella di stasera è la quarta occasione di vincita con questi giochi. Prima di dedicare tutta la nostra attenzione ai numeri vincenti, concentriamoci sulle statistiche, cioè i ritardatari.

Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 22 agosto 2025

Dopo l’estrazione di ieri, il numero 26 sulla ruota di Firenze resta saldo in vetta alla classifica dei ritardatari, raggiungendo le 150 estrazioni di assenza. Subito dietro troviamo il 49 sempre su Firenze con 131 turni, il 74 su Milano fermo a 123, l’89 su Venezia con 97 e infine il 2 su Genova, assente da 94 estrazioni.

Eurojackpot/ Estrazione di oggi venerdì 22 agosto 2025: la combinazione vincente

Per quanto riguarda gli ambi più attesi delle serie classiche, la cadenza 9 sulla Nazionale manca da 56 concorsi. Nelle decine, la 80-89 su Bari non esce da 71 estrazioni, mentre tra le figure la 5 su Cagliari è assente da 62 turni.

ULTIMI PREMI, QUOTE E JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Nella terza estrazione della settimana del Superenalotto non è stato centrato alcun “6” e il jackpot continua a crescere, arrivando a 41,4 milioni di euro. Nel concorso di ieri sono stati centrati cinque “5”, ciascuno dei quali ha fruttato una vincita di 30mila euro circa. Da segnalare anche due “4 Stella”, premiati con circa 48mila euro ognuno.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 22 agosto 2025: numeri vincenti e simboli

Per quanto riguarda i premi minori, si registrano 329 vincite con quattro punti, per un valore di 484,03 euro ciascuna, e 12.756 con tre punti da 37,26 euro. Sono stati assegnati anche 214.974 premi da 6,84 euro per due punti. Nella categoria Stella, oltre ai due “4 Stella”, figurano 58 “3 Stella” da 3.726 euro, 1.165 “2 Stella” da 100 euro, 8.234 “1 Stella” da 10 euro e 22.211 “0 Stella” da 5 euro.

—

Superenalotto n. 134 del 22/8/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 134 del 22/8/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 134 del 22/8/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CR7, GEORGINA E LA SMORFIA NAPOLETANA

Per la Smorfia napoletana parliamo stavolta di matrimonio, che ci conduce subito al numero 62, ma in questo caso non siamo generici, non ci riferiamo a un’unione tra due persone qualunque, ma a quella tra Cristiano Ronaldo e Georgina: lui è 1, nel senso di unico per il suo talento, ma questo è anche il numero dell’unità, mentre la sua compagna rappresenta la donna amata, 27.

L’anello, regalato il 12 agosto, è il pegno d’amore e richiama il numero 68, quello della fede e dei gioielli. Ma non è solo una questione di cuore: i soldi sono centrali, e il denaro è rappresentato dall’8, simbolo del guadagno. Le voci parlano di una villa extralusso a Madrid, che richiama il 18, la casa, e di un assegno mensile di 100mila euro, cifra che nella Smorfia rientra nell’ambito della ricchezza e della fortuna.

Così, prima ancora di pronunciare il fatidico “sì”, questi numeri ci raccontano un matrimonio che unisce amore e prudenza, sogni e contratti. I numeri che vi proponiamo, dunque, diventano una combinazione che parla di legami, lusso e futuro.