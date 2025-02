DOPO IL SUPERENALOTTO ARRIVA IL LOTTO: LE VINCITE (ANCHE QUELLA MASSIMA)

Il tempo per giocare e scherzare è scaduto, ora si fa sul serio con Lotto e 10eLotto grazie ai loro numeri vincenti. Dopo quelli del Superenalotto, ci spostiamo su un altro fronte caldo che potrebbe regalarvi delle belle sorprese e, quindi, delle vincite importanti. A proposito dei premi, vi ricordiamo che questi dipendono dai numeri che avete scelto di giocare e chiaramente pure dalla modalità di gioco prescelta.

In generale, comunque, sappiate che la vincita massima è di 6 milioni di euro, che potete ottenere con una giocata di un solo euro, ma a patto di giocare cinque numeri e di indovinarli tutti. Siamo quasi ai livelli del gioco che mette in palio il ricco Jackpot, dove invece è protagonista una sestina di numeri con varie combinazioni poi che offrono altre chance (ci riferiamo ad esempio a Superstar). Ma ora vi lasciamo controllare con la massima attenzione tutte le combinazioni fortunate, non prima di augurarvi buona fortuna.

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 31 del 22/2/2025

07 – 08 – 11 – 13 – 17 – 28 – 33 – 38 – 42 – 44 – 47 – 49 – 52 – 56 – 57 – 70 – 71 – 72 – 77 – 83

NUMERO ORO: 13

DOPPIO ORO: 13 – 49

EXTRA: 06 – 09 – 12 – 16 – 24 – 26 – 27 – 39 – 48 – 51 – 55 – 60 – 61 – 66 – 80

Estrazioni del Lotto n° 31 del 22/2/2025

Ruota Numeri Estratti BARI 13 49 17 39 48 CAGLIARI 56 44 07 27 16 FIRENZE 42 38 70 71 80 GENOVA 08 11 55 61 47 MILANO 57 47 09 66 51 NAPOLI 57 72 39 24 25 PALERMO 08 77 16 26 34 ROMA 28 83 11 06 26 TORINO 71 52 60 28 61 VENEZIA 33 38 12 66 82 NAZIONALE 84 12 87 51 70

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)

TUTTE LE VINCITE CON SUPERENALOTTO PRIMA DI LOTTO E 10ELOTTO

Sono tante le esperienze di gioco che potete vivere con il Superenalotto, ma la sostanza non cambia: per conquistare il Jackpot bisogna centrare tutti i numeri vincenti. Facile più a dirsi che sicuramente a farsi, ma resta questo l’obiettivo principale per coloro che vogliono ottenere il premio massimo o uno degli altri in palio con le altre categorie. Ma vi suggeriamo di fare attenzione anche alle vincite immediate e a seconda chance.

Ad esempio, con le prime sono stati vinti 421mila euro nell’estrazione di ieri, distribuiti tra oltre 189mila vincitori; ammonta a oltre 38mila euro il bottino piovuto sulle teste degli oltre 11mila fortunati per quanto riguarda l’altra opzione. Per cui, anziché dirvi di puntare gli occhi al cielo per scorgere la fortuna, vi suggeriamo di tenerli puntati bene sulle vostre schedine, così da valutare se è la vostra serata fortunata o meno, poi ci ritroveremo anche con Lotto e 10eLotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 31 del 22/02/2025

Combinazione Vincente

52 – 35 – 40 – 48 – 49 – 89

Numero Jolly

24

SUPERSTAR

32

RIECCO LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO CON NUOVE COMBINAZIONI

Un’altra estrazione di Lotto e Superenalotto non solo da seguire, ma soprattutto da scoprire, perché i numeri vincenti ci porteranno alle nuove quote, e quindi ai premi da distribuire, ma anche a nuove statistiche. Prendiamo il caso del gioco che coinvolge le 11 ruote, per analizzare la classifica dei numeri ritardatari alla luce di ciò che è successo nel concorso di ieri.

Ebbene, il 58 su Napoli è rimasto in vetta con i suoi 108 ritardi, ma è in buona compagnia, perché sono gli stessi accumulati da 52 su Venezia. Questa strana coppia deve fare attenzione a 71 su Torino, visto che segue con 106 assenze.

Il terzo posto è completato da un altro centenario: si tratta di 63 su Cagliari, che è arrivato a quota 103. Al di fuori del podio c’è invece un numero che ambisce anche alle assenze a tre cifre: ci riferiamo al 46 su Firenze, che per il momento è a quota 96 assenze. C’è poi la sestina di numeri che si stanno facendo desiderare al Superenalotto: dal 36 al 51, passando per il 90 e 67, senza dimenticare 61 e 78.

DAL JACKPOT AGLI ULTIMI PREMI DEL SUPERENALOTTO

Dai numeri che danno forma alle statistiche a quelli più intriganti perché sono legati alle somme che si possono vincere, cioè le quote del Superenalotto. Partiamo però da una informazione fondamentale: il Jackpot in palio oggi, sabato 22 febbraio 2025, ammonta a 77 milioni di euro.

Ormai la sua crescita appare inesorabile, visto che non ci sono giocatori finora che hanno centrato la sestina. L’impresa manca dal 15 ottobre scorso, ma magari l’estrazione di stasera potrebbe essere l’occasione giusta per aggiornare anche questo dato e mettere le mani sull’incredibile vincita.

Intanto ci sono stati cinque fortunati che nell’estrazione di ieri hanno messo le mani sul premio di poco più di 26mila euro, grazie al 5. Non è andata male neppure a coloro che hanno vinto circa 3mila euro grazie al 3 stella: in questo caso le schedine fortunate sono state 36. Ma queste sono solo alcune delle categorie di vincita che mette in palio Superenalotto, quindi tenetevi pronti a tutto.

DA SANREMO ALL’EUROVISION CON LA SMORFIA

La Smorfia napoletana è più di uno strumento per interpretare sogni e ottenere dei numeri da giocare al Superenalotto, può essere un ponte non solo tra sogni e realtà, ma anche tra la realtà e i numeri stessi, un’occasione cioè di trovare la giusta ispirazione.

Prendiamo come esempio la vicenda Olly, che in queste ore ha ufficializzato la rinuncia all’Eurovision, dopo la vittoria a Sanremo, quindi sarà Lucio Corsi a rappresentare il nostro Paese.

Dunque, 1 l’Italia è il numero con cui apriamo il ventaglio di proposte, ma ci sta bene anche ‘o guaglione, il ragazzo, 15, visto che il fortunato vincitore della kermesse italiana è giovane. Visto che l’Eurovision è più di una competizione, ci mettiamo anche 20, la festa, ma protagonista è la musica, 55. E facciamo cinquina con il 58, il regalo, quello che in un certo senso ha ricevuto colui che aveva concluso il Festival al secondo posto e ora si ritrova con un’occasione importante.