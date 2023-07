Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 22 luglio 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 LUGLIO 2023

Nuova serata di estrazioni per Lotto, 10eLotto e Superenalotto, l’ultima della settimana. Oggi, 22 luglio 2023, ci ritroveremo come al solito per la caccia ai numeri vincenti, i veri protagonisti di questo sabato sera all’insegna dei giochi Sisal. In assenza di quote per quanto riguarda Lotto e 10eLotto per l’estrazione ravvicinata di ieri, possiamo soffermarci sulle statistiche del Lotto, in particolare sui numeri ritardatari. Al primo posto c’è sempre il 76 sulla ruota del Lotto di Milano, ancora leader con le sue 115 assenze. Al secondo posto c’è il 25 su Genova, che invece manca da 105 turni.

Al terzo posto, sul gradino più basso del podio del lotto, c’è un numero che non è centenario, il 77 su Palermo che ha collezionato 96 assenze. Al quarto posto il 4 sulla ruota del Lotto di Bari che non si vede da 94 appuntamenti, mentre il 28 su Cagliari ha accumulato 93 ritardi al Lotto. Ora passiamo al 10eLotto… Sono tre anche le estrazioni del 10eLotto serale. Tra le ultime novità c’è sicuramente il numero Gong, vale a dire il primo estratto della ruota Nazionale. Quindi, il giocatore ha la facoltà di scegliere un numero tra 1 e 90, in aggiunta ai numeri già scelti per la combinazione “tradizionale”. Indovinando il numero Gong, si vince un premio di 65 volte la somma giocata.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Sono invece disponibili le quote del Superenalotto relative all’estrazione di ieri. Non c’è stato alcun “6” nella terza estrazione settimanale, quindi il Jackpot è salito a 29,8 milioni di euro. Nel concorso di venerdì sono stati centrati sei punti “5”, con i fortunati vincitori che ottengono un premio di 19.106,92 euro. Da segnalare anche due “4 stella” da 33.637 euro ciascuno. Per quanto riguarda i “punti 4”, ne sono state centrate 355 di vincite, ognuna delle quali da 336,37 euro. Invece con i “punti 3” si vincono 26,53 euro, con 13.349 vincite.

Devono accontentarsi di 5,40 euro coloro che hanno centrato i “punti 2”, con 201.996 schedine fortunate. Torniamo a Superstar, con ben 99 giocate vincenti per il “3 stella” da 2.653,00 euro. Vanno cento euro a coloro che hanno realizzato “2 stella”, parliamo di 1.295 vincite. Sono 7.079 per “1 stella” da 10 euro, infine 5,00 euro per “0 stella”, con 15.831 schedine vincenti. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro al Superenalotto è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Cosa fareste in caso di vincita del Jackpot al Superenalotto? E con un premio al Lotto? Se il “bottino” è importante, potreste anche pensare di destinare una parte per finanziare un progetto, come quelli che si trovano su Kickstarter. Ad esempio, c’è una raccolta per la padella all-in-one con il rivoluzionario coperchio Yoga. È stata progettata per sostituire la maggior parte delle padelle che ingombrano la cucina. Evita gli schizzi e i banchi unti. Infatti, il coperchio sta in piedi, si blocca, scola e si appende a testa in giù. La padella, invece, può diventare qualsiasi cosa, anche un forno olandese.

Così potete bollire, scolare e saltare in padella nella stessa padella. E non dovete rinunciare al gusto per la salute: potete grigliare o cuocere al vapore. Una padella ibrida con una forma unica per essere comoda per qualsiasi cottura. Il Flagship Universal Pan è realizzato in vetro praticamente infrangibile e acciaio inossidabile di alta qualità di produzione tedesca. I materiali usati sono principalmente acciaio e alluminio. Sono riciclabili e a bassissimo impatto ambientale.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Non può mancare l’appuntamento con la smorfia napoletana, una sorta di lente ingrandimento per interpretare casi d’attualità e carpire così i numeri da giocatore o scoprire il significato di quelli giocati al Lotto (e perché no anche al Superenalotto). Prendiamo il caso di quanto accaduto ad Antella, frazione di Bagno a Ripoli (Firenze), dove un parroco ha fatto suonare le campane poco dopo le 23 per coprire gli schiamazzi e la musica a tutto volume alzata da un gruppo di persone che festeggiava un compleanno a due passi dalla chiesa. Possiamo partire dal 19, la risata, che precede di un solo numero la festa, 20, che racchiude anche lo spirito di Napoli, gioioso e conviviale. Altrettanto indicato è 55, la musica, quella che ha fatto “insorgere” il parroco. C’è poi l’84, la chiesa, da dove è partita la “scampanata” voluta dal prete per coprire la musica che proveniva dalla festa.

