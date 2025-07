Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 22 luglio 2025, concorso Sisal n. 116/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Siamo prontissimi (e speriamo anche voi, carissimi lettori!) per tornare a parlarvi ancora una volta del Lotto, del suo amico il 10eLotto e anche – naturalmente – del Superenalotto che alle ore 20 in punto di questa sera ci accompagneranno alla scoperta di un nuovo, ricchissimo, pool di numeri vincenti che decine e decine di occasioni (specialmente se sceglieste di giocare a tutti e tre, cosa che vi consigliano!) per diventare ricchi ad attendervi!

Nel frattempo, possiamo immaginare – e molto, per non dire tutto, dipende dal momento in cui leggete queste righe – che qualcuno sia ancora in tempo per piazzare una o più scommesse e per darvi qualche utile suggerimento possiamo dedicarci un attimo alle statistiche: dopo il sorteggio di sabato 19 luglio 2025, infatti, tra i 990 numeri del Lotto è rimasto – ancora una volta – il 26 su Firenze il più sfortunato tra tutti, seguito con una distanza di 15 concorsi dal 24 sulla ruota Nazionale e poi – ancora – dal 49 sulla medesima ruota fiorentina.

—

Superenalotto n. 116 del 22/7/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 116 del 22/7/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 116 del 22/7/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

IL SUPERENALOTTO DI OGGI: COSA SAPERE IN VISTA DEI SORTEGGI E DEL JACKPOT MILIONARIO

Similmente all’appuntamento lottifero, anche negli ambienti dedicati al Superenalotto si è confermata ancora una volta l’assoluta prima posizione tra le cifre più sfortunate dell’84, ironicamente accompagnato dall’85 che – anche lui da diverso tempo – è il più fortunato tra i 90 abitanti della schedina con l’86 che occupa (ancor più ironicamente) il terzo posto dei fortunati; mentre in questo caso è sicuramente ben più interessante dirvi che tra i tanti premi assegnati sabato – da un lato – c’era un bottino singolo dal valore incredibile di più 177mila euro e che – dall’altro lato – il jackpot è rimasto sul suo altissimo scranno dorato con un valore, oggi, di 28,8 milioni di euro!

A GAZA LA MESSA DEL CARDINALE PIZZABALLA: I NUMERI RELIGIOSI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Dato che il tempo a nostra disposizione – almeno, per ora – si sta per concludere, invochiamo anche oggi i preziosi consigli della Smorfia Napoletana che ha prontissima una combinazione per le vostre schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto basata (in questa giornata di martedì 22 luglio 2025) su una buona notizia che parte – però – da un fatto di cronaca piuttosto negativo.

La notizia brutta è quella del bombardamento (71) che ha, purtroppo, colpito la Chiesa (84) della Sacra (31) Famiglia (16) a Gaza (abbiamo un 48 per la Palestina), distruggendone (30) il tetto (45); mentre la buona notizia è legata al fatto che domenica (55) scorsa il Cardinale (15) Pierbattista Pizzaballa, Patriarca (74) di Gerusalemme (76) ha officiato – proprio tra i banchi della Chiesa semi-distrutta – una messa (26) in onore dei morti e dei feriti.