È prontissimo per un nuovo appuntamento in questo giovedì 22 maggio 2025 con i consueti concorsi, dopo i quali potremo scoprire le nuove combinazioni di numeri vincenti tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto, pronte (o almeno: lo speriamo!) a distribuire i loro ricchissimi premi, tra i quali spicca – come solo lui sa fare – il jackpot milionario, cresciuto ancora una volta dopo il concorso dello scorso martedì che non ha riservato a nessuno particolari sorprese importanti; il tutto con l’estrazione di oggi che si terrà allo scoccare delle ore 20, diventate ormai indelebilmente collegate a questi sorteggi!

Abbiamo detto pochissime righe fa che il concorso dello scorso martedì – era il 20 maggio 2025 – non ha riservato alcuna grande sorpresa, ma in realtà i premi interessanti non sono affatto mancati: è il caso di quegli ottimi 137 mila euro vinti a Trento grazie al Lotto, diventati il bottino più alto della giornata tra tutti e tre i giochi; oppure anche di quegli altrettanto ottimi (seppur decisamente inferiori) 52 mila vinti con un 9 Oro centrato nel 10eLotto alle porte di Cosenza, accompagnato da una doppietta da 30 mila euro tra Roma e Messina.

CRESCE ANCORA IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALGONO I PREMI DI OGGI?

Appena sotto ai suoi due colleghi si è piazzato, invece, il Superenalotto che da diverse estrazioni a questa parte sembra star tenendo per sé i premi più interessanti, forse segnale che presto qualcuno riceverà l’inaspettata, ricchissima sorpresa della vincita del jackpot: tra i premi più interessanti di martedì scorso abbiamo solamente da segnalare un poker di bottini da quasi 22 mila 500 euro e altri dieci identici da poco meno di 17 mila l’uno; mentre, se foste voi i fortunati vincitori del jackpot, sappiate che oggi potreste aggiudicarvi la bellezza di esattamente 35,4 milioni di euro!

A NEW YORK LA MOSTRA DEDICATA A PAOLO ROSSI: I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Resta solamente – fermo ovviamente l’appuntamento che vi abbiamo già dato per le ore 20:00, nel caso in cui vogliate scoprire assieme a noi tutti i numeri vincenti di oggi, partendo dal Superenalotto ed arrivando in un secondo momento al Lotto – da rinnovare la nostra consueta tappa in casa della Smorfia Napoletana per i suoi consigli sui vostri numeri: la notizia di oggi farà felici certamente gli appassionati di calcio (48) e, soprattutto, quelli della nazionale degli Azzurri (43) degli anni ’80, capitanata (8) dall’intramontabile Paolo Rossi – o “Pablito” – che è finito protagonista (11) di una mostra (14) al Palazzo (56) di Vetro (74) dell’ONU a New York (81 per la città, 57-21 per il soprannome di “Grande Mela”).