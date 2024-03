Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 22 marzo 2024: i numeri vincenti, le quote e il Jackpot

COSA ASPETTARSI DA QUESTA ESTRAZIONE SERALE DI LOTTO E SUPERENALOTTO?

Si è aperta anche oggi la caccia ai numeri vincenti del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con le ormai classiche estrazioni che si terranno in serata, dalle ore 20 in poi, e grazie alle quali qualche fortunatissimo giocatore (auspicabilmente un lettore) potrà accaparrarsi una cifra da sogno! Peraltro, l’appuntamento di oggi, venerdì 22 marzo 2024, con le estrazioni è anche un modo per fare un gesto generoso, perché i proventi saranno tutti versati a favore della ricostruzione dell’Emilia Romagna.

Come ci piace ricordare sempre su queste pagine, i premi in palio nei tre concorsi, ovvero Lotto, 10eLotto e Superenalotto, possono veramente cambiare la vita ai fortunati che riusciranno a portarseli a casa. Una prova? Il premio più alto vinto nel Lotto ieri sera, ovvero l’ultimo concorso prima di questo, valeva ben 136.750 euro, vinti da un fortunatissimo giocatore di Recale, in provincia di Caserta. Altri 47.500 euro, invece, sono stati centrati dal giocatore di Assemini che ha indovinato la combinazione 16-37-57 su Firenze.

Così come il Lotto, ovviamente, anche nel ‘secondario’ 10eLotto i ricchi premi ieri non sono mancati. Lo dimostrano, tra gli altri, i 50mila euro vinti in provincia di Perugia, precisamente nel comune di Foligno, grazie ad una serie di 9 numeri vincenti indovinata. Un altro premio, questa volta da 30mila euro, invece, ha fatto sorridere il fortunato giocatore calabrese (residente ad Amaroni, in provincia di Catanzaro) che ha indovinato 8 numeri, oltre alla cifra “Oro”.

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO VOLA ALLE STELLE: OGGI VALE 78,5 MILIONI!

Ma parlando di premi non si può non centrare i nostri riflettori sull’ambitissimo jackpot del Superenalotto, il premio che tutti nella vita, almeno una volta, sognano di riuscire a vincere. Fermo restando che nella giornata di ieri, come ormai capita da parecchio tempo dopo un 2023 che era stato piuttosto fortunato, nessuno è riuscito a mettere le sue mani su tutti e 6 i numeri estratti, e così, oggi, il montepremi massimo è salito a ben 78,5 milioni di euro!

Nonostante questo, però, ovviamente molti giocatori sono riusciti ad indovinare, sempre ieri, diverse tra le sequenze possibili, vincendo complessivamente più di 4,3 milioni di euro. I premi più alti di ieri, forse leggermente sottotono rispetto agli ultimi concorsi, valevano 20.293 euro, vinti da 3 differenti giocatori grazie all’opzione “SuperStar” e a 4 numeri vincenti indovinati. Nella versione ‘tradizionale’ del Superenalotto, invece, i premi più ghiotti sono valsi 15.491,23 euro, centrati da 12 differenti giocatori con i punti da “5”.

CONSULTIAMO LA SMORFIA NAPOLETANA PER LEGGERE I NOSTRI SOGNI E INDOVINARE I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Mettiamo mano, infine, sempre nell’attesa delle estrazioni ormai imminenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che potrebbero aprire ad un weekend da sogno per qualche giocatore baciato dalla Dea Bendata, al libro della Smorfia Napoletana! Di cosa si tratta? Semplice! Di un sistema pensato appositamente per giocare al Lotto, con il quale si riescono a tradurre i proprio sogni in numeri da usare, ovviamente, per la schedina serale.

Per fare un esempio di come funzioni, seppur sia veramente semplice, invece che partendo da un sogno, usiamo la Smorfia con una notizia, come il recente innovativo impianto del chip Neuralink nel cervello di un paziente tetraplegico che, ora, riesce ad usare il suo computer con il pensiero. Tanti i numeri che potremmo ricavare dalla Smorfia, come per esempio il 55, che è il cervello, o anche l’80, ovvero il pensiero, la mente. Il numero 74 rimanda al computer, così come il 59 è l’intervento (chirurgico, al quale si è sottoposto il paziente) e, ancora, il 45 la disabilità. Cinque numeri, comodamente ottenuti e pronti per essere barrati nelle schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, aggiungendo le propri cifre fortunate, come i giorni di nascita dei figli, del proprio matrimonio o di qualsiasi altra natura!

