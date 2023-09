Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 22 settembre 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 SETTEMBRE 2023

Nella giornata odierna, ovvero venerdì 22 settembre 2023, tornerà l’ormai consueto appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi in assoluto più apprezzati dagli italiani! Si tratta, lo ricordiamo, del terzo appuntamento settimanale, in una versione extra decisa per raccogliere fondi per la ricostruzione dell’Emilia-Romagna, e che si ripeterà domani, sabato 23, prima di una breve pausa fino al prossimo martedì.

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, occorrerà attendere fino a questa sera quando verranno sorteggiati i numeri vincenti. Nel frattempo, per ingannare l’attesa, possiamo recuperare le vincite dell’ultimo concorso, quello che si è tenuto nella giornata di giovedì 21 settembre, partendo dal gioco principale, il Lotto. Ieri la vincita più alta è stata segnata a Santa Marina (Salerno), dal valore di 62.500 euro. Al secondo posto si trovano, poi, tre vittorie da 36mila euro l’una segnate tutte a Napoli. Infine, la terza posizione è stata assegnata a Benevento, dove un fortunato ha portato a casa 21.660 euro.

Archiviato il Lotto, prima di passare al Superenalotto con il suo ricchissimo jackpot, recuperiamo anche gli esiti dell’estrazione di ieri del 10eLotto. La vincita più alta è stata assegnata a Segariu (Sud Serdegna) grazie ad un “9 Oro” dal valore di ben 50mila euro. La seguono, poi, la vittoria da 25mila euro centrata a Ginosa (Taranto) grazie ad un “7 Doppio Oro”, e il podio si chiude con i 22.500 euro segnati a Livraga (Lodi) con un “6 Doppio Oro”. Complessivamente, sono stati assegnati ben 22,2 milioni di euro!

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, dopo aver recuperato gli esiti di Lotto e 10eLotto, dedichiamo tutta la nostra attenzione al Superenalotto, con il suo importantissimo montepremi! Nella giornata di ieri nessun giocatore è riuscito a centrare il punto da “6”, e questo significa che oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 58,3 milioni di euro. Comunque, 4 giocatori sono riusciti a centrare i punti da “5”, dal valore di 47.859,28 euro l’uno, ma vale la pena segnalare anche il singolo premio “4 Stella” vinto, che valeva 35.837 euro. Infine, sono stati 110 giocatori a vincere 2.540 euro grazie al punto da “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Moltissimi giocatori sicuramente si saranno trovati più volte a fantasticare di riuscire a mettere le mani sull’ambitissimo premio, chiedendosi cosa ne farebbero. Il nostro consiglio è sempre quello di pensare prima alle prime esigenze e necessità, utilizzando poi parte del premio per quei sogni tenuti sempre nel cassetto. Infine, parte del budget potrebbe essere impiegato per investire in un innovativo progetto.

Guardando alla piattaforma KickStarter, oggi suggeriamo il progetto Smart Belt. Si tratta, a conti fatti, di una cintura che presenta una chiusura “intelligente” e differente dai tradizionali fori. Creata con pelle conciata vegetale è resa resistente da un sottile strato di kevlar, il materiale utilizzato per i giubbotti antiproiettile. Concretamente, permette di regolare la lunghezza con ben 100 opzioni differenti, ben maggiori rispetto alle tradizionali cinture.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Qualche nuovo giocatore del Lotto, del 10eLotto o del Superenalotto potrebbe, nel momento di compilare la schedina, trovarsi indeciso sui numeri su cui puntare. In questo caso si potrebbe facilmente ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con la quale si possono tradurre in numeri i sogni, ma anche i racconti o le notizie. Per esempio, prendiamo il fatto che nella giornata di domani inizierà ufficialmente l’autunno, che poterà progressivamente il freddo in vista dell’inverno. Dalla Smorfia potremmo ricavare, sicuramente, il 15, che rappresenta proprio l’autunno. Similmente, il 7 è il caldo, mentre il 32 il freddo. Settembre si traduce con il 9, ed ecco ricavati rapidamente 5 numeri utili per le proprie scommesse!

