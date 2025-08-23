Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto numeri vincenti di oggi, sabato 23 agosto 2025, concorso Sisal n. 135/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

IL SOGNO MILIONARIO DEL SUPERENALOTTO

Con l’estrazione di oggi il Superenalotto gli occhi vengono subito puntati sul grande sogno del jackpot, un bottino che, concorso dopo concorso, alimenta fantasie e sogni di cambiare vita o provare a darle una svolta, se non il desiderio di farsi un regalo o togliere da qualcuno il tasto standby.

Più che un gioco, ormai è diventato un fenomeno sociale tra giocate di gruppo, quote condivise e caccia alle combinazioni “fortunate”: tutto questo racconta un’Italia che non smette di sperare nel colpo di fortuna, trovando sempre modi creativi per farlo.

Così anche la sestina di stasera arriva carica di aspettative dei giocatori: numeri scelti da anni o nati al momento, sempre con quella sottile speranza che, almeno per una volta, il destino decida di cambiare direzione.

—

Superenalotto n. 135 del 23/8/2025

Combinazione Vincente

80 – 5 – 47 – 29 – 40 – 52

Numero Jolly

4

Superstar

61

—

Si chiude una settimana intensa a livello di estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, con nuove estrazioni di numeri vincenti, e quindi tante emozioni da vivere nella speranza che quello odierno sia un concorso fortunato. Prima di puntare gli occhi sul ricco Jackpot e sulle quote di ieri con il 6 che è stato solo sfiorato, diamo uno sguardo alle statistiche, in particolare ai ritardatari del Lotto.

La classifica vede delle conferme: il 26 su Firenze come capofila dei ritardatari con le 151 assenze; a seguire il 49 su Firenze con 132 turni e il 74 su Milano che manca da 124 estrazioni che completa il podio. Al quarto e quinto posto due numeri che non sono centenari: l’89 su Venezia manca da 98 turni e il 2 su Genova non si vede da 95 concorsi.

Estrazione 10eLotto n° 135 del 23/8/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 135 del 23/8/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

IL RICCO BOTTINO, QUOTE DEL SUPERENALOTTO E JACKPOT

Anche l’estrazione di ieri del Superenalotto ha lasciato a secco i giocatori per quanto riguarda la categoria di vincita più ambita, il 6, di conseguenza il Jackpot sfiora il tetto di 42 milioni di euro per il concorso odierno. Per la precisione, parliamo di un bottino di 41,9 milioni di euro. Ma l’estrazione di ieri ha comunque portato fortuna a diversi giocatori, a partire dai due che hanno centrato il 5+1, ottenendo 183mila euro ciascuno. Una di queste vince è stata realizzata con una giocata a Soraga di Fassa, l’altra a Cesena.

Ci sono poi quattro vincite per quanto riguarda il 5, ognuna delle quali da poco meno di 30mila euro, invece sono 468 le schedine fortunate per il 4, grazie a cui sono stati vinti 264 euro e 7 centesimi. Invece, vanno 24 euro e 4 centesimi ai 3 che sono stati 15.250, devono accontentarsi di 5 euro gli oltre 235mila fortunati che hanno centrato il 2.

Ci sono poi le vincite con l’opzione Stella, con i 26mila euro per i tre 4 Stella, invece sono 84 le vittorie per i 3 Stella da poco più di 2mila euro, cento euro invece vanno agli oltre mille 2 Stella, solo 10 e 5 euro rispettivamente per 1 Stella e 0 Stella, con oltre 20mila schedine fortunate per quanto riguarda queste ultime due categorie.

IL RITORNO DELLA SERIE A E LA SMORFIA NAPOLETANA

Se parliamo di speranze nuovamente accese, allora il nostro pensiero va anche al ritorno della Serie A, con la prima giornata che si apre oggi, che è in programma anche l’estrazione dei giochi.

Dalla Smorfia napoletana possiamo trarre qualche numero fortunato, nella speranza per voi che lo sia anche il debutto della vostra squadra del cuore: dal 4 per la porta e i gol segnali, al 22 per l’arbitro che è al centro delle discussioni tra i tifosi, ma anche il 20 per la festa legata alla ripresa del campionato, passando per alcune emozioni, come il 32, la sorpresa, per i possibili risultati inaspettati, e il 90, la paura, anche se potrebbe non mancare l’1, che segna il nuovo inizio.

Se questi numeri porteranno fortuna, c’è però un solo modo per capirlo, ed è quello di metterli in gioco, lasciando poi fare il resto alla Dea bendata in vista dell’appuntamento di oggi che potrebbe regalarvi vincite importanti.