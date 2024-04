Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 aprile 2024: numeri vincenti e Jackpot

Dopo un fine settimana a dir poco da segno (con milioni di euro di premi distribuiti in tutto il nostro Bel Paese), si apre una nuova settimana di estrazioni collegate al Lotto, nel corso della quale speriamo che esca (finalmente?) l’attesissimo jackpot del Superenalotto, o anche che qualcuno tra voi lettori riesca a centrare tutti e 10 i protagonisti del 10eLotto! Prime di entrare nel vivo del concorso del Lotto di oggi, martedì 23 aprile 2024, vi ricordiamo rapidamente che potrete (ri)sfidare la Dea Bendata ancora altre tre volte: giovedì, venerdì e sabato.

Dicevamo che il fine settimana è stato veramente ricco di entusiasmanti premi e, per chi se lo stesse chiedendo, ci riferiamo soprattutto alle estrazioni del Lotto che tra venerdì e sabato hanno fatto ‘piovere’ ben 90mila euro sulla Sardegna (quattro premi tra i 9.500 e i 23.750 euro); ma le vincite più alte sono state due: una da 120mila euro (sabato 20, a Livorno) e l’altra da 50.596 (questa di venerdì, da Verona). Leggermente meno entusiasmante, invece, il 10eLotto, che nonostante segni il record generale (13,6 milioni, rispetto ai 4,8 del Lotto) ha donato ‘solamente’ premi tra i 50mila euro e i 6.300, da Milano a Napoli.

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO CONTINUA A CRESCERE: È SEMPRE PIÙ VICINO AL RECORD STORICO

Ben più ricca, infine, l’estrazione di sabato del Superenalotto, che rispetto ai ‘colleghi’ Lotto e 10eLotto vanta un jackpot milionario che cresce ogni settimana e ha raggiunto (oggi) l’impressionante cifra di 93,6 milioni di euro: siamo sempre più vicini al record storico di oltre 177 milioni, vinti ormai nel lontano 2010. Come avranno già capito i giocatori più ‘assidui’ tra voi, nell’ultimo concorso il jackpot è rimasto intatto, mentre su tutto il territorio i premi hanno raggiunto la soglia dei 5,6 milioni di euro: tra questi due in particolare si sono distinti tra gli altri, con il loro valore di ben 322 mila euro (con i punti 5+1), mentre subito sotto ce ne sono altri 6 da 43 mila e 7 da 29 mila.

I CONSIGLI DELLA SMORFIA NAPOLETANA PER IL LOTTO E IL 10ELOTTO

Ora, con un jackpot che nel Superenalotto vale oltre 93 milioni e la promessa (tra Lotto e 10eLotto) di premi da oltre 50mila euro, moltissimi tra voi cari lettori si chiederanno se ci sia un modo per individuare dei numeri un pochino più fortunati degli altri, su cui puntare tutto in questa corsa che speriamo sia milionaria! La risposta (ovviamente) è sì: un sistema esiste ormai da secoli e si chiama Smorfia Napoletana.

Cos’è e come funziona? In parole povere è un libro che contiene una serie di associazioni tra numeri e parole che servono (almeno tradizionalmente) a convertire i propri sogni: per farvi un esempio prendiamo una notizia, quella dell’Earth Day che si è celebrato ieri, e vi riportiamo i vari numeri consigliati dalla Smorfia. Partiamo dal 2 e dal 3, che sono la ‘festa’ e la ‘ricorrenza’, per poi rilanciare con un 48 (il ‘giorno’), un 11 (la nostra bella ‘Terra’, da preservare e salvare) e un 6 (il ‘pianeta’); mentre ai più indecisi suggeriamo anche l’84 e il 18 (che sono ‘ambiente’ e ‘clima’), con i quali potrete completare almeno la schedina del Superenalotto!

