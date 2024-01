Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10elotto: 23 gennaio 2024, i numeri vincenti

ESTRAZIONI DI OGGI 23 GENNAIO 2024: LOTTO E SUPERENALOTTO

Con la giornata di oggi, martedì 23 gennaio 2024, si apre una nuova settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i giochi a premi che distribuiscono ricchissimi premi e Jackpot in ben quattro differenti estrazioni settimanali. Oltre che oggi, infatti, nuovi concorsi si terranno anche nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato.

Prima dell’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, possiamo recuperare i premi principali dell’ultimo concorso, sabato 20 gennaio 2024. Partendo dal Lotto, tra le quote vediamo i 21.660 euro assegnati a Marigliano (Napoli), seguiti sul podio dai dai 10 mila euro vinti a Nettuno (Roma). Infine, la terza più alta vittoria di sabato è stata di 9.750 euro vinti sempre a Roma, ma in città.

Oltre le quote del Lotto, prima di scoprire quelle del Superenalotto da cui dipende il Jackpot in palio oggi, recuperiamo quelle del 10eLotto, che nella giornata di sabato ha assegnato un premio, il più alto, dal valore di 20 mila euro, al giocatore di Nago Torbole (Trento) che ha centrato i punti “8 Doppio Oro”, valore identico a quello del premio assegnato ad un altro giocatore, di Cagliari, che ha indovinato la sequenza da “9”. Da segnalare, poi, anche i 5 mila vinti ad Aversa (Caserta) grazie ad un “6 Oro”.

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO DI OGGI

Non solo Lotto e 10eLotto, una parentesi a parte va dedicata al Superenalotto, che in ogni appuntamento settimanale mette in palio il montepremi massimo più alto tra i tre giochi. Nella giornata di sabato nessun è riuscito, nuovamente, ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti e, di conseguenza, oggi il Jackpot del Superenalotto vale 49,5 milioni di euro! Non sono mancati, tuttavia, i ricchi premi, come per esempio i 48.208 euro vinti dai quattro fortunati giocatori che hanno centrato i punti “4 Stella”. Segnaliamo, poi, anche i 140 premi da 2.839 euro l’uno assegnati a coloro che hanno indovinato la sequenza “3 Stella”.

ANDIAMO A VEDE LA SMORFIA NAPOLETANA

Infine, aspettando le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto andiamo a vedere la Smorfia Napoletana. Questo, infatti, è un tradizionale sistema che permette di ottenere dei numeri a partire da sogni, racconti o notizie. Per fare un esempio, prendiamo i video diffusi recentemente dalla Germania dell’asteroide che, creando una palla di fuoco a contatto con l’atmosfera, che l’ha disintegrata, ha illuminato il cielo di Berlino. Il 31 è la notte, mentre il 37 rappresenta il fuoco nel cielo ed, infine, il 14 il fuoco. Avremo, così, ottenuto 5 numeri utili per la scommessa, ai quali aggiungere eventualmente il proprio o i propri numeri fortunati.

