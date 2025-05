Si apre con un’ottima (sicuramente per il protagonista) notizia questa nuova caccia ai premi in palio questa sera nel Lotto, nel 10eLotto e nel Superenalotto, che ancora una volta – la terza questa settimana e l’82esima nel solo 2025 – saranno protagonisti dei consueti concorsi. Notizia: ovvero – e poi ci torneremo nel dettaglio tra qualche riga – che nella serata di ieri è stato vinto il secondo jackpot dell’anno, riportandolo questa sera al suo valore minimo; mentre resta sempre fermo il fatto che questa sera i numeri vincenti saranno annunciati allo scoccare delle ore 20 in punto, con la nostra diretta (questa!) ad attendervi!

Giusto per far aumentare un po’ la vostra curiosità, prima di tornare al jackpot vinto citato pochissime righe fa, vogliamo dirvi che anche il Lotto e il 10eLotto comunque hanno fatto la loro parte ieri sera, con più di 30,2 milioni di euro distribuiti tra i migliaia di vincitori: entrambi i concorsi ieri hanno superato i 50 mila euro di vincita singola, con il primo sull’ordine dei 53 mila grazie a un terno, tre terni Oro, una quaterna Oro e sei Numeri Oro centrati da un giocatore napoletano, e il secondo a 50 mila esatti grazie a un 9 con l’aggiunta della cifra Oro indovinato a Varese!

Superenalotto n. 82 del 23/5/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 82 del 23/5/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 82 del 23/5/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

NEL SUPERENALOTTO DI IERI È STATO VINTO IL JACKPOT: QUANTO VALE OGGI?

La curiosità è cresciuta abbastanza ed ora possiamo decisamente passare al Superenalotto, dicendovi fin da subito che il jackpot in palio oggi è di 4,2 milioni di euro, cifra che resta comunque interessante anche se lontana da quegli storici bottini che abbiamo tutti ben presenti: solamente ieri – dicevamo prima – infatti è stato centrato un Sei e un fortunatissimo giocatore si è aggiudicato ben 35,4 milioni di euro, mettendo a segno il secondo jackpot dell’anno (dopo quello che a marzo arrivò a valere più di 88 milioni) e riportando la fortuna in Lombardia con il nono Sei della storia in regione e il primo dal 2019 a questa parte.

LA GIORNATA DELLA LEGALITÀ DI OGGI: I NUMERI ‘ANTIMAFIA’ DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Dato che, in ogni caso, indipendentemente dal valore del jackpot, questa sera sarete sicuramente in tantissimi a partecipare al Superenalotto – o anche, se non di più, al Lotto e agli altri concorsi –, noi vogliamo lasciarvi sempre con i nostri consigli sui numeri, andando ancora una volta a ‘disturbare’ la Smorfia Napoletana: guardando proprio alla giornata di oggi, tra le notizie non possiamo che scegliere l’odierna (23 e 5 per giorno e mese possono essere degli ottimi numeri!) Giornata (48) della Legalità (16), con la quale si ricordano (11) e commemorano (33) le vittime (36) della mafia (81), e in particolare il giudice (17) Giovanni Falcone, ucciso in questa giornata nel 1992 da Cosa Nostra.