Lotto e Superenalotto i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 23 Novembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver scoperto i numeri vincenti del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa pagina, possiamo ora dedicarci a quelli di Lotto e 10eLotto! Da pochissimo, infatti, si è chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del gioco principale, che dopo la breve parentesi del Simbolotto, ha lasciato spazio ai restanti, ed ultimi per oggi, 10 numeri vincenti. Si tratta, insomma, di parecchi numeri da controllare, specialmente per coloro che hanno partecipato ad entrambi i concorsi, ragione per cui il ricontrollo della schedina dovrebbe essere fatto con la massima attenzione.

Dopo aver controllato questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe anche utilizzare l’apposito tool per verificare automaticamente la vincita presente sui siti dei due giochi, nel quale basta inserire il codice identificativo della propria schedina. Ora, però, scopriamo subito i numeri vincenti delle estrazioni di oggi del Lotto e del 10eLotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 160 del 23/11/2023

3 – 6 – 7 – 12 – 15 – 17 – 19 – 20 – 25 – 26 – 29 – 30 – 33 – 40 – 63 – 72 – 74 – 80 – 81 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 19

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 19 – 81

Extra: 2 – 21 – 22 – 28 – 32 – 34 – 46 – 54 – 56 – 66 – 70 – 73 – 76 – 87 – 88

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 160 del 23/11/2023 BARI 19 81 80 87 34 CAGLIARI 12 6 25 28 46 FIRENZE 33 63 17 2 32 GENOVA 30 63 3 21 56 MILANO 26 20 86 70 56 NAPOLI 72 29 22 28 67 PALERMO 86 74 88 66 84 ROMA 3 40 87 54 60 TORINO 20 7 22 73 32 VENEZIA 81 15 76 22 42 NAZIONALE 81 63 1 5 4

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Anche oggi, finalmente, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con le estrazioni che si sono aperte da pochissimo proprio con quest’ultimo gioco. In palio oggi ricordiamo che per coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 6 i numeri fortunati c’è un jackpot da ben 21 milioni di euro! L’importanza del premio di per sé dovrebbe spingere i giocatori a porre la massima attenzione nella fase di ricontrollo della propria schedina, specialmente prima di darsi per vinti e rischiare di sprecare un’occasione.

Dopo aver dato un’occhiata a questo sito, ilSussidiario.net, una buona idea per fare una seconda verifica potrebbe essere quella di controllare anche il sito ufficiale del gioco, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento per le estrazioni di Lotto e 10eLotto, in procinto di aprirsi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 160 del 23/11/2023

Combinazione Vincente

71 83 1 68 61 37

Numero Jolly

52

Superstar

25

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 NOVEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 23 novembre 2023, tornano protagoniste le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi più apprezzati in Italia per via dei ricchissimi premi e jackpot che mettono in palio ogni settimana! Quello odierno, lo ricordiamo, è il secondo appuntamento settimanale dopo le estrazioni che si sono già tenute nella giornata di martedì ed in vista di quelle che si terranno domani e sabato.

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà, come sempre, attendere fino a questa sera quando verranno sorteggiati i numeri vincenti. Nell’attesa, però, per farci un’idea dei possibili premi in palio, possiamo recuperare le quote principali dell’lotto. Partendo dal Lotto, il premio più alto assegnato martedì valeva ben 50.596 euro, portati a casa da un fortunato giocatore di Pioltello (Milano). Lo seguono, poi, i premi da 22.500 euro vinti a Latina; oltre alle due vincite da 10mila euro segante a due giocatori di Roma.

Messo da parte il Lotto, prima di recuperare le quote del Superenalotto dalle quali dipende il jackpot odierno, dedichiamo anche un breve parentesi al 10eLotto, che nella giornata di martedì ha assegnato ben due premi, che rappresentano i più alti della giornata, dal valore di 50mila euro l’uno, vinti da un giocatore di Pozzuoli (Napoli) e da uno di Narzole (Cuneo), entrambi con un “9 Oro”. Da segnalare anche i 6.500 euro vinti sempre a Napoli da altri due giocatori che hanno centrato il “3 Oro” e che portano il totale regionale per la Campania a ben 63mila euro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo aver recuperato le quote del Lotto e del 10eLotto, spetta ora al Superenalotto conquistare il palco, con il suo ricchissimo montepremi in palio che rappresenta il più alto tra quelli messi in palio nei tre giochi. Nell’ultima estrazione, ovvero quella di martedì, si è centrato nuovamente uno dei due più ricchi premi il palio, assegnato grazie all’opzione “Stella”, ragione per cui oggi il jackpot del Superenalotto vale 21 milioni di euro.

Tornando alla ricca vincita, invece, è stata assegnata ad un fortunato giocatore di Patti, in provincia di Messina, che indovinando 5 numeri vincenti e 1 punto da 5 SuperStar (pari, insomma, ad una vittoria da “5 Stella”), si è portato a casa ben 325.042,12 euro complessivi. Altri 14 giocatori sono riusciti, invece, a centrare i punti da “5” puri, vincendo 12.501,62 euro a testa, mentre vale la pena segnalare il singolo premio da “4 Stella” valso 34.805 euro al fortunato che l’ha indovinato.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Si tratta di una domanda che, sicuramente, in moltissimi si saranno fatti almeno una volta, sognando un giorno di mettere le mani su un qualche importante premio. Il nostro consiglio, nel caso, è sempre quello di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze e necessità, per poi utilizzare parte del budget per finanziare un progetto innovativo in cerca di fondi.

Attingendo alla piattaforma KickStarter, oggi suggeriamo il progetto Cheerdots 2, che consiste in un mouse innovativo integrato con ChatGPT. La sua particolarità, infatti, è quella di poter registrare l’audio circostante, trascrivendo automaticamente il testo in un file sul dispositivo al quale è collegato, organizzandolo anche in un elenco puntato. Inoltre, all’occorrenza si può anche “trasformare” in un puntatore laser, oppure in un dispositivo esterno per gestire le presentazioni durante, per esempio, i meeting aziendali o le presentazioni pubbliche.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Indecisi sui numeri da giocare nel Lotto, nel 10eLotto o nel Superenalotto? Nessuna paura perché, fortunatamente, si può ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che da sempre è usata proprio per “tradurre” in numeri i sogni, ma che funziona anche con le notizie e con i racconti. Per fare un semplice esempio, prendiamo il recente sold our registrato dalla Regina del pop, Madonna, per il suo Celebration tour in occasione dei 40 anni di carriera, che dopo 11 anni torna in Italia con due singole date a Milano. Dalla Smorfia potremmo ricavare, sicuramente, il 45 che rappresenta la cantante, oppure anche il 20, ovvero il concerto. Similmente, il 22 è il biglietto, mentre il 55 la musica. Aggiungendo, infine, il 40 per l’anniversario che celebra il tour, e l’11 come gli anni passati dall’ultima data italiana di Madonna, avremmo ottenuto 6 numeri utili per la nostra scommessa.











