Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi giovedì 23 ottobre 2025, concorso Sisal n. 169/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Siamo nuovamente qui, dopo aver superato la metà della settimana e con il giovedì che procede serrato verso la notte, a pensare al Lotto, al 10eLotto e al Superenalotto che alle ore otto di questa sera daranno il via al viaggio tra i numeri per rendere (speriamo!) tutti voi carissimi lettori e affezionati sfidati della Dea Bendata leggermente più ricchi, oppure – e questo è certamente l’obbiettivo a cui tutti punterete – addirittura milionari!

Purtroppo, se rivolgiamo la nostra attenzione ai sorteggi che si sono tenuti martedì scorso non troviamo nessuna traccia di premi milionari propriamente intesi, ma al contempo il 10eLotto è riuscito a regalare la bellezza di due premi da 50mila euro a uno scommettitore bresciano e a un collega torinese!

Mentre leggermente più in basso – ma comunque ben oltre la soglia dei bottini che fanno gola a tutti i giocatori – si è fermato il Lotto con il suo premio massimo da poco più di 31mila euro assegnato – nuovamente – nel torinese, seguito da altri 25mila vinti nella Capitale.

NUMERI E PREMI: ECCO COSA C’È DA SAPERE PER GIOCARE, OGGI, AL MILIONARIO SUPERENALOTTO

Non è stata, invece, particolarmente interessante l’estrazione del Superenalotto che si è tenuto lo scorso 21 ottobre visto che nel migliore dei casi (e sono quattro i bottini identici che rientrano in questa categoria) si è arrivati appena sopra ai 23mila euro; ma in vista del sorteggio di questa sera ci teniamo a dirvi – da un lato – che se puntaste al jackpot potreste vincere l’incredibile somma di 67,9 milioni di euro, così come – dall’altro lato – prosegue l’ormai lunghissima assenza (ben 146 estrazioni consecutive, praticamente l’intero 2025) del numero 84 da quelli estratti.

Superenalotto n. 169 del 23/10/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 169 del 23/10/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 169 del 23/10/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e del Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LA STORICA VISITA IN VATICANO DEL RE INGLESE: I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Vogliamo, infine, dedicare a un odierno evento – a dir poco – storico l’appuntamento con la Smorfia Napoletana che anche oggi ha pronti in serbo per tutti voi degli ottimi consigli sui numeri che potreste usare per le vostre giocate di questo giovedì 23 ottobre: l’evento, ovviamente, è quello della visita (35) in Vaticano (82) del Re (76) d’Inghilterra (26) seguita da una preghiera (49) presieduta dallo stesso Papa Leone XIV (58, 42, 14); evento storico perché non si vedeva dallo Scisma del 1534 (15-34) quando re Enrico VIII (8) ruppe con la Chiesa (84) di Roma (65) e creò la Chiesa Anglicana (33).