Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 23 settembre 2025, concorso Sisal n. 152/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Si è già aperta una nuova settimana di settembre (l’ultima, salvo un paio di giorni che “avanzano”) e con il secondo giorno è arrivato anche il tempo di tornare a pensare alle tante estrazioni che accompagneranno fino a sabato, con un riferimento che – come avrete già capito – è rivolto a Lotto, 10eLotto e Superenalotto: proprio questa sera, non un minuto prima della 20 in punto, infatti i tre concorsi sceglieranno le loro nuove combinazioni fortunate e tutti voi che avete scelto di partecipare alle estrazioni potreste riuscire a portarvi a casa un ricchissimo premio!

Premi che potrebbero – se guardiamo, per esempio, alle estrazioni di venerdì e sabato scorsi – arrivare fino a quell’ottimo bottino da 360mila euro messo a segno con una “semplice” quaterna sulla ruota del Lotto di Milano, oppure anche ai 216mila che sono stati il secondo premio per importanza nella giornata di sabato 20; senza dimenticare neppure – seppur notevolmente inferiori, ma non per questo meno interessanti – i 43mila vinti grazie al 10eLotto su tutto il territorio campano e divisi in cinque differenti bottini singoli.

Superenalotto n. 152 del 23/9/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 152 del 23/9/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 152 del 23/9/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

PARTE L’INIZIATIVA “SUPERESTRAZIONE” DEL SUPERENALOTTO: COS’È E COME PARTECIPARE

Non è stato – purtroppo – particolarmente interessante l’ultimissimo concorso della scorsa settimana del Superenalotto con premi massimi di poco superiori ai 20mila euro e nessun bottino milionario vinto; ma al contempo possiamo dirvi due cose particolarmente interessanti: la prima è che oggi tutti voi giocatori parteciperete al sorteggio di un jackpot dall’incredibilmente alto valore di 54,8 milioni di euro; mentre la seconda è che proprio oggi parte l’iniziativa “SuperEstrazione” grazie alla quale potrete partecipare al sorteggio extra di 200 premi da 10mila euro l’uno nel caso in cui piazziate – già oggi – una commessa per l’estrazione del prossimo 18 ottobre!

LA SMORFIA NAPOLETANA CELEBRA L’ARRIVO DELL’AUTUNNO: I NUMERI CONSIGLIATI OGGI

Rinnoviamo, alla fine di questo articolo sul quale torneremo alle 20:00 per scoprire tutte le combinazioni vincenti, il nostro solito breve appuntamento con la Smorfia Napoletana e i suoi numerini basati, invece che sui tradizionali sogni, sulle notizie di cronaca: visto che ieri (22-9) non abbiamo potuto parlarvene, oggi vogliamo dedicare la Smorfia all’equinozio (45) d’autunno (62) che, oltre ad avervi regalato una giornata (90) con pari ore (8) di luce (3) e buio (30), ha dato il via ufficiale alla stagione caratterizzata dall’arancione (48), dalle tisane (78), dai caminetti (22) accesi e dalle copertine (40)!