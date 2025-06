Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 24 giugno 2025, concorso Sisal n. 100/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Come certamente saprete visto che avete cercato e aperto questo articolo, proprio oggi – che ovviamente è martedì 24 giugno 2025 – si terrà un nuovissimo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che ci terrà in attesa fino alle ore 20:00 di questa sera quando, finalmente, potremo scoprire tutti i numeri vincenti di oggi; mentre ci teniamo sempre anche a ricordarvi che al contempo ci saranno anche le estrazioni del Simbolotto e dell’Eurojackpot che potrete facilmente seguire grazie agli articoli che gli abbiamo dedicato!

Come ogni martedì, per avviarci verso la necessaria attesa per la scoperta di tutti i numeri vincenti di oggi, possiamo aprire il nostro recap di quello che è accaduto lo scorso weekend dopo l’annuncio dei numeri: guardando i premi vinti, è la Campania a conquistare il primo posto della classifica con ben 118mila euro assegnati dal Lotto a cinque differenti vincitori; mentre il secondo posto vede fare la sua comparsa il 10eLotto e la regione Lombardia con 3 premi dal valore complessivo di 62mila euro, per poco superiori ai lottiferi 49mila euro (ovviamente il terzo posto) vinti in Sicilia!

Superenalotto n. 100 del 24/6/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 100 del 24/6/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 100 del 24/6/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

È CRESCIUTO ANCORA UNA VOLTA IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI?

Non manca dal nostro appuntamento quotidiano con i premi – e di conseguenza ovviamente neppure da quello serale odierno con le estrazioni – neppure il partecipatissimo Superenalotto che solamente lo scorso sabato ha assegnato in totale poco meno di 6,9 milioni di euro con più di 680mila differenti premi: tra questi mancava ancora una volta il jackpot che oggi per tutti voi in attesa del consueto colpo di fortuna varrà ben 17,2 milioni; mentre i giocatori più fortunati (sono in totale 14) hanno agilmente superato la soglia dei 30mila euro vinti e i meno fortunati che – come sempre – hanno vinto almeno il doppio della loro scommessa iniziale!

L’ALCE NORVEGESE CHE FA SHOPPING: I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Superata la Maturità, accolta l’estate e senza grandi festività all’orizzonte, per addentrarci nel nostro consueto appuntamento con la Smorfia Napoletana possiamo tornare a guardare alle notizie e oggi abbiamo scelto di strapparvi una risata in vista della vostre giocate di Superenalotto e degli altri concorsi: per farlo dobbiamo spostarci fino alla Norvegia (11) dalla quale è arrivato il video virale di un’alce (50) che dai boschi (54) si è spinta fino alla città (18) per rendersi protagonista di una corsa (52) tra i negozi (35) sotto gli increduli occhi (24) dei cittadini (90); prima ovviamente di tornare senza problemi da dov’era arrivata!