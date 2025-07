Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto dei numeri vincenti di oggi, giovedì 24 luglio 2025, concorso Sisal n. 117/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LA SESTINA FORTUNATA DEL SUPERENALOTTO

Scalpitano i giocatori del Superenalotto, non più di quelli di 10eLotto e Lotto con cui ci ritroveremo tra poco, ma ora c’è una sestina da scoprire e nuove emozioni da provare, nella speranza soprattutto di poter realizzare dei sogni. Stasera le urne dell’estrazione hanno rivelato qual è la nuova combinazione vincente e per molti è il momento di scoprire se dietro la vostra porta c’è proprio la Dea bendata.

Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto/ I numeri vincenti di oggi giovedì 24 luglio 2025

Magari non l’avete sentita suonare, per cui non fatela aspettare troppo, magari c’è il tanto ambito 6, ma attenzione anche alle altre categorie di vincita che possono regalare premi comunque interessanti. Prima di volare con i pensieri, verificate con precisione la vostra schedina, anche perché è possibile farlo in maniera semplice e immediata: dopo aver consultato le nostre pagine, c’è il sito ufficiale del gioco, con la sua sezione verifica vincite in cui inserire il codice gioco per scoprire l’esito, o l’app mobile altrettanto intuitiva.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 24 luglio 2025: numeri vincenti e simboli

Ultima estrazione Superenalotto n. 117 del 24/07/2025

Combinazione Vincente

37 – 14 – 66 – 88 – 10 – 89

Numero Jolly

34

SUPERSTAR

88

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

La fortuna è pronta a far sorridere ogni angolo dell’Italia, con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che alimentano i sogni di tantissimi giocatori, dopo i risultati dell’ultimo concorso.

Ad esempio, c’è la vincita più alta per quanto riguarda il Lotto, con i 216mila e 600 euro vinti martedì a Nocera Inferiore (Salerno). L’ultima estrazione ha distribuito in totale 4,4 milioni di euro, facendo salire il montepremi complessivo dall’inizio dell’anno a oltre 745 milioni di euro.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO, EUROJACKPOT/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 22 Luglio 2025

Ma è stato fortunato anche il concorso del 10eLotto, con la vincita da 250mila euro in Lombardia, nello specifico a Canonica d’Adda (Bergamo). In questo caso, il totale dell’ultimo concorso di questo gioco ha distribuito 25,1 milioni di euro, pertanto il totale dei premi distribuiti dall’inizio dell’anno ha superato i 2,2 miliardi di euro.

Superenalotto n. 117 del 24/7/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 117 del 24/7/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 117 del 24/7/2025

SALGONO LE TEMPERATURE E PURE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

La prima estrazione della settimana del Superenalotto non ci ha regalato sorprese per quanto riguarda il “6”, ma non sono comunque mancate le vincite importanti. Di sicuro, il mancato 6 fa salire il Jackpot per il concorso di oggi, con quasi 30 milioni di euro in palio. Per la precisione, si possono vincere 29,6 milioni di euro con la sestina odierna.

Comunque, torniamo alle quote per capire come si è mossa la fortuna: ci sono stati sei fortunati per la categoria “5”, ognuno dal valore di poco superiore ai 26mila euro, mentre ai due vincitori del “4 Stella” vanno 31mila e 40 euro ciascuno. Le vincite, comunque, si sono distribuite in diverse regioni italiane.

Ad esempio, per il Friuli-Venezia Giulia il colpo è stato messo a segno a Pordenone, mentre la Campania ha registrato una doppietta: uno dei “5” è stato giocato ad Aversa, in provincia di Caserta, mentre l’altro è arrivato a Roccabascerana, in provincia di Avellino. Ma possono sorridere anche la Lombardia, con una vincita a Sesto San Giovanni (Milano), e la Toscana, dove la dea bendata è arrivata a Borgo San Lorenzo (Firenze). Il sogno, però, continua e la speranza è di realizzarlo oggi.

IL CALDO RECORD E LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo in piena estate, il caldo è intenso e le città ribollono sotto le temperature record, ma la Smorfia napoletana resiste e ci offre su questo tema dei numeri da giocare al Superenalotto o agli altri concorsi. Partiamo dal 29, simbolo di fertilità ma anche di abbondanza, proprio come l’abbondanza di calore che sembra avvolgere ogni cosa. Il sole è il protagonista, con il calore cocente che richiama il 16, ma la canicola ci porta anche al 51, il giardino, un luogo che soffre la siccità ma anche in cui trovare riparo e provare a rinfrescarsi.

Questo caldo eccessivo ci porta a proporre anche il 90, non solo in quanto numero più alto, ma anche perché questo caldo arriva a fare paura. Ma se parliamo di riparo, allora possiamo citare anche il 52, la mamma, perché è simbolo di accudimento, quindi riparo generico, soprattutto spirituale, una persona che offre sempre un rifugio, anche se in questo momento state pensando solo a quello per sfuggire al fresco.