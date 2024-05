Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 24 maggio 2024: numeri vincenti e Jackpot

Siamo agli sgoccioli di questa penultima settimana di maggio, che prima di aprirci le porte al fine settimana ci accompagnerà nell’ormai tradizionale (nonostante sia stato introdotto da poco meno di un anno) appuntamento con il Lotto, che seguendo la sua classica organizzazione seguirà di pochissimi minuti il Superenalotto, per anticipare – nuovamente di pochi minuti – il 10eLotto! Come sempre noi saremo qui al vostro fianco, carissimi lettori, e in serata non appena la Dea Bendata annuncerà le varie combinazioni vincenti ve le riporteremo tra queste righe, sperando di scoprire che qualcuno tra voi è riuscito (finalmente?) a diventare milionario.

Purtroppo il concorso di ieri non ha regalato grandi emozioni nel Lotto e nel 10eLotto e seppur ci prema riportarvi almeno i 62mila euro vinti a Torino con la quaterna 14-21-45-79 sulla ruota di Napoli, preferiamo soffermarci sulle statistiche, forse più utili per voi lettori/giocatori! Ieri, infatti, dopo ben 111 estrazioni è uscito il 62 sulla ruota del lotto veneziana, lasciando il suo posto di primo tra i numeri ritardatari del Lotto all’8, sempre sulla sfortunata ruota di Venezia. Similmente, l’ambo più ‘sfortunato’ è quello composto dall’1 su Roma e dal 7 su Torino (con 45 assenze), mentre tra i terni vale la pena ricordare solamente la combinazione 8-18-68 su Palermo.

TORNA IL SUPERENALOTTO CON IL SUO JACKPOT MILIONARIO: QUANTO VALE?

Nel frattempo, però, in una serata che potremmo definire sfortunata – anche se comunque i premi non sono mancati, per un valore complessivo tra tutti e giochi del Lotto che ha superato i 30 milioni di euro – il jackpot del Superenalotto è tornato a cresce, con buona pace dei sensi per i giocatori che speravano di metterci le mani sopra già ieri e che oggi potranno contendersi una cifra ancora più alta! Di quanto parliamo? Di ben 25,5 milioni di euro, arrivati fino a questo punto dopo l’azzeramento del jackpot ad opera di un fortunatissimo giocatore napoletano che grazie al Superenalotto ora vanta la bellezza di circa 101 milioni di euro in più sul suo conto corrente!

I CONSIGLI DELLA SMORFIA NAPOLETANA SUI NUMERI PER IL LOTTO E IL SUPERENALOTTO

Infine – e se ci seguite assiduamente lo saprete già – apriamo il nostro appuntamento con la Smorfia Napoletana, usata da secoli in tutta la Campania (e poi diffusa anche su altre regioni che hanno creato le loro ‘varianti’) per ottenere consigli sui numeri da giocare nel Lotto e che noi vi invitiamo ad usare anche per il Superenalotto e per il 10eLotto, anche solo per divertimento! Il suo funzionamento è semplice e vi basterà partire da un vostro sogno per ottenere – consultando l’apposito libro, ma anche la pagina Wikipedia o la sezione dedicata alla Smorfia sul sito del Lotto – alcuni numeri.

Noi prediligiamo – ovviamente – le notizie e giusto per farvi capire il meccanismo smorfiesco prendiamo come esempio l’ultima apparizione della sempre eccentrica Lady Gaga che a Los Angeles si è presentata ad una premier cinematografica indossando un vestito ricavato da un pezzo d’auto: partendo con i numeri incapperemmo subito nel trittico 81-25-46 (rispettivamente ‘artista’, ‘vestito’ e ‘macchina’); ma potremmo anche continuare con l’ambetto 48-20, per richiamare il ‘film’ sul ‘concerto’ presentato dall’artista pop italoamericana e con un ultimo – solitario – 89, ovvero l’America.











