DOPO LA SESTINA DEL JACKPOT ARRIVANO LOTTO E 10eLOTTO

Nuovi numeri da controllare: stavolta sono quelli vincenti di Lotto e 10eLotto, visto che quelli del Jackpot sono già usciti. Visto che solitamente a prendersi la scena è il gioco che consente di viaggiare tra le ruote, accendiamo i riflettori sull’altro, nato come opzione e diventato poi un gioco indipendente con delle sue opzioni. Potete scegliere tra l’estrazione immediata, quella ogni 5 minuti o quella che è abbinata all’estrazione del Lotto, che è quella che ci chiama in causa, perché abbiamo seguito anche questa per raccogliere i numeri vincenti e consentirvi di procedere con la verifica della giocata.

Non importa se l’avete effettuata online o se avete una schedina cartacea: può cambiare la forma, non cambia invece la sostanza, che è quella su cui dovete soffermarvi ora con la massima attenzione…

Estrazione 10eLotto n° 83 del 24/5/2025

Numeri principali: 12 – 13 – 18 – 22 – 27 – 34 – 44 – 48 – 52 – 53 – 59 – 62 – 63 – 66 – 69 – 70 – 72 – 78 – 82 – 84

Numero Oro: 72

Doppio Oro: 72 – 84

Extra: 03 – 04 – 05 – 07 – 17 – 20 – 21 – 38 – 39 – 40 – 49 – 61 – 64 – 65 – 87

Estrazioni del Lotto n° 83 del 24/5/2025

Ruota Numeri BARI 72 – 84 – 53 – 64 – 12 CAGLIARI 63 – 59 – 22 – 39 – 65 FIRENZE 69 – 78 – 13 – 20 – 61 GENOVA 62 – 48 – 82 – 03 – 65 MILANO 44 – 66 – 04 – 21 – 40 NAPOLI 13 – 70 – 03 – 38 – 45 PALERMO 52 – 18 – 04 – 69 – 70 ROMA 12 – 34 – 17 – 07 – 79 TORINO 27 – 44 – 49 – 05 – 32 VENEZIA 72 – 62 – 87 – 34 – 02 NAZIONALE 32 – 65 – 12 – 30 – 18

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE VINCITE DEL SUPERENALOTTO E QUELLE IMMEDIATE

Il sabato sera si apre ufficialmente con i numeri vincenti del Superenalotto, con l’estrazione che si è tenuta poco fa. Questo è sicuramente il momento in cui chiedersi se il concorso è stato vincente per voi. Potete scoprire tutte le categorie di premio ora che la combinazione fortunata è stata estratta, ma con questo gioco ci sono pure le vincite immediate. A tal riguardo, vi segnaliamo che potete ottenere premi da 25 numeri se i numeri della vostra giocata coincidono con quelli che si trovano nel quadrato magico stampato sulla vostra ricevuta.

A ciò si aggiunge il Superstar, numero con cui potete incrementare l’importo delle vincite, provando ad accedere a ulteriori premi. Ma quel che è importante in questa fase è controllare bene, e con estrema attenzione, i numeri vincenti e quelli delle vostre giocate, prima di ritrovarci con gli altri giochi protagonisti di questa giornata.

Ultima estrazione Superenalotto n. 83 del 24/05/2025

Combinazione Vincente

71 – 53 – 1 – 62 – 5 – 3

Numero Jolly

32

SUPERSTAR

53

IN ARRIVO LE COMBINAZIONI DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto, Superenalotto e 10eLotto ci regalano oggi, sabato 24 maggio 2025, un nuovo appuntamento con la fortuna, perché sono in programma nuove estrazioni di numeri vincenti. In attesa che escano tutte le combinazioni fortunate, concentriamoci sui numeri che non escono da diverso tempo: sono quelli che ci permettono di stilare la classifica dei numeri ritardatari.

Per quanto riguarda il gioco delle ruote, quello più assente di tutti è il 27 sulla ruota di Palermo, visto che non esce da 126 estrazioni. Al secondo posto c’è un altro numero sulla ruota siciliana, il 32, che manca da 113 concorsi, una assenza in più rispetto al 16, che è al terzo posto, sul gradino più basso del podio. Gli altri due numeri che completano la top five hanno una caratteristica in comune: entrambi non sono ancora centenari. Infatti, il 26 su Firenze ha accumulato 99 assenze, mentre sono 97 i ritardi per l’83 su Firenze.

Spostiamoci sulle serie classiche: a registrare l’assenza più lunga è la cadenza 7 su Nazionale, visto che manca da 54 estrazioni. Sono 43 per la decina 70-79 su Venezia. Invece, la figura 5 su Venezia non si vede da 63 appuntamenti con la fortuna. Ma ora occupiamoci di altri numeri, quelli dei premi. Sì, ci riferiamo proprio alle quote…

LA SUPER VINCITA E LE ULTIME QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Per il Superenalotto è molto semplice attirare l’attenzione su di sé, avendo un jackpot milionario. Negli ultimi tempi, però, ha fatto parlare di sé perché è stato conquistato. Due giorni fa, infatti, a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, è stata centrata una vincita da 35,4 milioni di euro grazie al “6”, che ha cambiato per sempre la vita di un giocatore che aveva tentato la fortuna con una schedina da 5 euro.

Così ha centrato la seconda vincita dell’anno per quanto riguarda il “6”: in generale, è la 118ª nella storia di questo gioco. Oggi la fortuna potrebbe baciare proprio voi. Intanto, scopriamo le quote del concorso di ieri, anche perché il fatto che non vi sia stato alcun “6” ha consentito al jackpot di salire a quota 4,8 milioni di euro per l’estrazione di oggi.

Comunque, ieri sono stati realizzati ben 39 punti “5” da poco più di 3 mila euro; poco superiore al doppio è la vincita del “4 Stella”, che invece è stata centrata da 30 schedine. Non sono chiaramente gli unici premi ottenuti, ma quelli principali.

LO SCUDETTO DEL NAPOLI NELLA SMORFIA

Visto che l’appuntamento con la Smorfia napoletana cade in un giorno particolare per Napoli, quello della festa scudetto per la vittoria del campionato di Serie A, è proprio questo evento che sottoponiamo all’attenzione della tradizione partenopea. Del resto, questo successo è un sogno che si realizza per tutti i tifosi della squadra azzurra!

Possiamo partire dal 10, numero storico di Maradona, diventato simbolo eterno di Napoli. Ma non può mancare l’1, associato all’Italia, nel cui campionato ha trionfato il club calcistico. Non può mancare il 20, la gioia, espressione della felicità del popolo partenopeo, mentre il 72, la meraviglia, rappresenta lo stupore e al tempo stesso la festa che stanno celebrando i tifosi del Napoli. Infine, c’è il 90, che la Smorfia associa alla paura: quella che sicuramente è stata vissuta durante l’ultima partita, ma che è stata spazzata via dalla vittoria. In questo caso, però, possiamo interpretare questo numero anche come i minuti di una partita.